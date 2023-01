El Aspil-Jumpers refuerza el puesto de pívot con Álex García

Álex García Ruano disputará la próxima temporada y media con el El pívot alicantinodisputará la próxima temporada y media con el Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS , según ha anunciado el club de la capital ribera. De esta forma, los naranjas ven reforzado el puesto de pívot, donde tenían un hueco tras la marcha de João Miguel.

Álex García procede del Meta Catania, al que llegó en junio tras una temporada en el Levante. Antes, el alicantino había disputado dos temporadas en Valdepeñas, una en el primer equipo de ElPozo Murcia, dos en su filial (con el que ganó un campeonato de Segunda División), y una en el Hércules San Vicente, primer club en categoría absoluta y con el que disputó un playoff de ascenso a Primera con tan sólo 20 años.

El jugador volverá así a encontrarse con Diego Ríos, su técnico en Levante. "Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, comenzar a entrenar y a competir cuanto antes" confiesa, al tiempo que muestra un cariño especial al club naranja por dos razones. Y es que Álex será el segundo de la saga García Ruano en jugar en Tudela después de que su hermano Manu lo hiciera en la temporada 2015/16. "Siempre le he guardado mucho cariño a este club porque mi hermano Manu jugó aquí. Además, en otras ocasiones he estado cerca de firmar, así que estoy feliz de que, después de tanto tiempo hablando, al final pueda disfrutar de este gran equipo, que siempre he pensado que trabaja muy bien y juega muy buen fútbol sala", afirma.

El pívot afronta su fichaje por el Ribera como una reválida. "Tengo muchas ganas de recuperar la confianza. Sólo es cuestión de tiempo porque trabajo cada día, y tengo muchas ganas de volver a disfrutar del fútbol sala porque considero que me lo merezco. Creo que aquí, en Tudela, con Diego y mis compañeros podré alcanzar el nivel que sé que puedo tener", señala.