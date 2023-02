Este Osasuna Magna, sí

luchará por su principal objetivo, la permanencia, una temporada más, en la Primera División. Ayer dio una muestra de ello. Se impuso con claridad, en resultado y juego, a todo un Movistar Inter y en su casa. El equipo navarro ganó por 2-4 y se resarce de la última derrota en casa. Osasuna Magna no ha dicho su última palabra. De hecho, hasta que le quede medio suspiro de vida,, la, una temporada más, en la Primera División. Ayer dio una muestra de ello., en resultado y juego, a todo uny en su casa. Ely se resarce de la última derrota en casa.

Imanol Arregui se encomendó para la compleja tarea de superar al Movistar Inter en Torrejón de Ardoz a nueve jugadores. La importancia de sacar los tres puntos para ir poniendo tierra de por miedo con los puestos de descenso, así como el descanso que podrá tener el equipo por la disputa de la Copa de España el próximo fin de semana, le invitó a cargar de minutos a estos miembros de su plantilla. Le dio resultado.

Sin embargo, después de mantener el resultado igualado hasta superado el ecuador de la primera parte, llegó el gol del Movistar Inter en el minuto 13. Tras un lanzamiento lejano de Dani Zurdo que blocó bien Jesús Herrero, los locales montaron una contra de libro. El portero del Inter dio un largo y preciso pase para la carrera de Eric Martel que pasó a Raúl Gómez, que en el segundo palo batió a Asier.

Después de un inicio con alternativas, el gol hizo daño a los locales. Para frenar el ritmo de los jugadores dirigidos por José Lucas Mena ‘Pato’, el técnico de Irurtzun jugó los últimos tres minutos con portero-jugador con el fin de tener la posesión. El duelo llegó al descanso con la exigua ventaja de 1-0.

Osasuna Magna salió mucho mejor en la segunda parte. Avisó antes de que Fabinho hiciera el empate a 1. Tras pitar los colegiados cesión del Inter, Geraghty sacó en corto el libre indirecto para que el ala brasileño batiera a Jesús Herrero. Suyo fue el segundo de su equipo en el minuto 28. Linhares pasó a Fabinho, que aguardaba en el segundo palo para volver a batir al portero local.

La ventaja no hizo que Osasuna Magna cejara en su empeño. Continuó atacando, sin olvidar el imponente trabajo en defensa, que protagonizó, como destacado, el cierre Juninho. Como premio, fue el autor del lanzamiento que supuso el 1-3. El balón golpeó en Cecilio y en Raúl Gómez antes de entrar en la puerta. A continuación, Dani Zurdo, muy activo, contó con una ocasión muy clara. Él mismo la robó, subió el balón y en el uno contra uno con Jesús Herrero falló.

A continuación, el cuerpo técnico del Inter pidió tiempo muerto. Salió Drahovsky con la camiseta de portero jugador. Pese a la superioridad en ataque, volvió a contar con una oportunidad de sentenciar el partido Linhares pero, a la salida del portero del Movistar Inter, la elevó en exceso. A escasos segundos para el final, el ex Eric Martel, de espectacular lanzamiento lejano, logró el 2-3. No quedaba mucho tiempo pero en el fútbol sala todo es posible. Sin embargo la sexta falta cometida por Fits sobre Toni, le dio a Linhares un lanzamiento desde el doble penalti que no falló. Osasuna Magna se impuso ayer 2-4 al Movistar Inter.

Arregui: "El equipo ha demostrado personalidad"

“Para nosotros es una victoria importantísima”, dijo Imanol Arregui, entrenador de Osasuna Magna, en su análisis del partido. “Después de cómo perdimos el otro día y más de la manera en la que hemos ganado. Ganar siempre es importante. A nosotros nos hacía mucha falta. Además hemos ganado justamente. Hemos hecho un auténtico partidazo. Hemos estado muy bien en defensa. Hemos leído bien su defensa. Hemos sido descarados. Ojalá nos sirva de acicate para seguir y seguir sumando, que lo necesitamos mucho”. Concedió una gran importancia a ganar en la pista del Inter. “Ganar en una pista así, ante un equipo que solo ha perdido un partido en casa, es muy complicado. El equipo ha sabido levantarse. El equipo ha respondido. No era fácil. Ha demostrado que tiene personalidad para afrontar esta situación”.