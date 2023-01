Un minuto fatal para el Aspil..., y adiós

La permanencia. Ese debe ser el objetivo del play off por el título, pero cayó derrotado y, por eso, ahora mismo no hay otra meta que alejarse todo lo posible de los puestos de descenso. . Ese debe ser el objetivo del Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala de aquí a final de temporada. Quizás si este sábado hubiera ganado en la pista del Noia se podría haber soñado con pelear un puesto en elpor el título, pero cayó derrotado y, por eso, ahora mismo no hay otra meta que alejarse todo lo posible de los puestos de descenso.

El partido comenzó tan igualado como ambos equipos lo estaban en la clasificación. El Aspil fue el que parecía querer inquietar más la meta gallega, pero pronto los locales le tomaron el pulso al encuentro y lo equilibraron. Incluso gozaron de una ocasión más clara, ya sobrepasado el ecuador de la primera parte, cuando una volea de Douglas superó a Marcao -quien este sábado recuperó la titularidad en la meta ribera- y obligó a Petry a sacar el esférico bajo los palos para evitar el tanto del Noia.

Los gallegos crecían sobre la pista a la misma velocidad que el Aspil se encogía, y más todavía cuando los naranjas cometieron la quinta falta a más de 4 minutos y medio para llegar al descanso.

Curiosamente, y pese a esta complicada situación, fueron los de Diego Ríos los que gozaron de las dos mejores oportunidades en la recta final del primer acto, pero no las aprovecharon y el partido se fue al descanso con 0-0.

ESE MALDITO MINUTO 36

El inicio de la segunda parte fue calcado al de la primera. El Aspil pareció salir más entonado pero, pronto, el Noia le superó. Y esta vez los gallegos no perdonaron. Bruno Gomes avisó primero estrellando el balón en el cuerpo de Marcao para, poco después, hacer el 1-0 de un tremendo zurdazo ante el que nada pudo hacer el meta ribero.

Ya por detrás en el marcador, el Aspil trató de reaccionar, pero el Noia ahogaba cada salida de balón de los naranjas para no dejarles atacar con fluidez.

Los minutos pasaban sin que pasara nada, y esa era la peor noticia para el Aspil..., hasta que apareció uno de los máximos artilleros del conjunto ribero, Carlos Bartolomé, quien hizo la igualada de un soberbio punterazo a 5 minutos para el final.

Pero la alegría duró muy poco, ya que unos segundos después del tanto ribero llegó la debacle. Power hizo el 2-1 para los gallegos y, acto seguido, Edu Jabá convirtió el 3-1 que ponía el partido cuesta arriba para el Aspil.

A poco más de 3 minutos para el bocinazo final, los de Diego Ríos salieron de cinco en busca de recortar distancias y meterse de nuevo en el choque. Y lo hicieron. Carlos Bartolomé volvió a demostrar que está de dulce haciendo el 3-2 que daba esperanzas al Aspil de rescatar un punto.

El problema es que el gol llegó cuando tan solo quedaban 42 segundos para el final, lo que dejaba muy poco margen para conseguir un premio que, finalmente, no llegó.

Con los resultados registrados este sábado, el Aspil está 7 puntos por encima de los puestos de descenso, pero ahora llega el peor tramo del calendario con la visita del Barça, el viaje a Jaén y el encuentro en Tudela ante el Palma. Toca apretar los dientes. No queda otra.

Ríos: “Debemos seguir en esta línea de crecimiento”

El entrenador del Aspil, Diego Ríos, lamentó que su equipo no consiguiera ponerse por delante en el marcador “cuando tuvimos la oportunidad..., y eso nos costó el partido”. “Veníamos de hacer 6 goles contra Valdepeñas y otros 6 contra Inter. Mantener una línea tan eficaz es complicado. Hoy solo hemos hecho 2 tantos, y con ese bagaje anotador solo podíamos aspirar al empate”, señaló el técnico gallego quien, pese a la derrota, se mostró “contento con la línea ascendente que está dibujando el equipo en esta fase de la temporada”. “Este tipo de partidos son tan igualados que pueden caer de tu lado o no. Hoy no hemos conseguido puntuar, y lo que tenemos que hacer es continuar con el crecimiento que estamos experimentando porque queda mucha temporada”, concluyó Ríos.