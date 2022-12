Osasuna Magna, en un puesto que duele

Osasuna Magna cierra la primera vuelta en la última posición de la tabla. Una nueva derrota, en esta ocasión ante el Betis, le deja como colista con 12 puntos. La buena noticia, si es que hay alguna, reside en que la salvación se encuentra en un único punto. La competición se retoma el segundo fin de semana. Ahora hay tiempo de pensar y recuperar. Ayer, el equipo navarro sufrió un nueva lesión. cierra la primera vuelta en la última posición de la tabla. Una nueva derrota, en esta ocasión ante el, le deja como colista con 12 puntos. La buena noticia, si es que hay alguna, reside en que la salvación se encuentra en un único punto. La competición se retoma el segundo fin de semana. Ahora hay tiempo de pensar y recuperar. Ayer, el equipo navarro sufrió un nueva lesión.

El cierre madrileño Toni se tuvo que retirar en los primeros compases de la segunda parte al sufrir un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo. Ya no volvió a jugar. Se trata de una pieza importante y más con los pocos efectivos con los que cuenta Osasuna Magna.

El equipo de ImanolArregui pronto puso el partido de su lado. En el minuto 5, se adelantó con el tanto de Roberto Martil. Osasuna Magna robó en campo delBetis y montó una vertigonosa contra con Toni y el capitán. Se presentaron los dos frente a Raúl, el portero del conjunto sevillano. Toni la condujo y se la pasó a Martil para que marcara.

UN DUELO CON RITMO

El partido contó con mucho ritmo. De nuevo, Osasuna Magna robó en campo del Betis. En esta ocasión, interceptó el balón Geraghty y disparó. Su lanzamiento pegó en el palo. El equipo de Bruno García ejerció una presión muy alta y contó con numerosas ocasiones que desbarató Oihan. En una de las ocasiones en las que los jugadores de Imanol Arregui pudieron correr llegó el segundo.

El cierre madrileño Toni recibió pegado a la banda y de primeras golpeó para batir al portero del Betis. Osasuna Magna defendió bien y realizó rápidas transiciones. El Betis merodeó la portería de Oihan hasta que recortó diferencias en el minuto 15. El lanzamiento fue de Lin, lejano, y fue directo al interior de la portería deOihan. Con el 1-2 se llegó al descanso. Las malas noticias se cebaron con el equipo navarro en el inicio de la segunda parte. Se lesionó Toni y Carrasco logró el empate a 2 en el minuto 28. Pero el gol que más daño hizo a los visitantes lo firmó Piqueras en el minuto 31. El jugador del Betis se quedó solo para encarar a Oihan después de que su defensor, Linhares, se quedara reclamando una falta. Los árbitros no pitaron nada. Piqueras continuó y marcó.

Osasuna Magna perdió intensidad por la acumulación de minutos. En el minuto 36, Henmi desbordó por la banda para dar un buen pase que Adrián Blanco aprovechó para el 4-2. Linhares recortó al materializar un doble penalti, pero el juego de cinco llevó a Lin a marcar desde su campo a puerta vacía. El 5-3 dolió, y la posición en la tabla, también.

Ficha técnica

​Real Betis 5. Raúl Sánchez, Piqueras, Raúl Jiménez, Lin y Eric Pérez, cincoo inicial, Henmi, Carrasco, Aitor Blanco, Fernando, Cristian Povea y Raúl López.

Osasuna Magna 3. Oihan, Toni Escribano, Geraghty, Linhares y Fabinho, cinco inicial, Roberto Martil, Dani Zurdo, Juninho, Ion Cerviño y Josu.

​Árbitros. Gabaldón Rico y Ropero Lara (Comité valenciano). Mostraron tarjeta amarilla a Carrasco, Henmi, Fernando, Raúl Jiménez y Piqueras, por el Betis, y a Fabinho y Roberto Martil, por Osasuna Magna.

Goles, 0-1 Roberto Martil (min. 5). 0-2 Toni Escribano (min. 14). 1-2 Lin (min. 15). 2-2 Carrasco (min. 28). 3-2 Piqueras (min. 31). 4-2 Aitor Blanco (min. 36). 4-3 Linhares (min. 36). 5-3 Lin (min. 38).

Incidencias. Pabellón de San Pablo. 400 espectadores.

Imanol Arrregui: "Nos está yendo todo mal. No hay que darle más vueltas"

El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, lamentó una nueva baja en su equipo. “Hemos hecho una primera parte muy buena. En la segunda, tras la lesión de Toni, nos han pesado las piernas, nos han hecho dos goles iguales con un desborde fácil por banda. El gol que nos ha matado viene tras una falta. Con portero jugador hemos tenido un par pero no hemos seleccionado bien en ningún momento. Jugando con tan poca gente es complicado. Nos han faltado piernas. Creo que ha habido jugadas que podían haber sido decisivas y que no han sido porque no han querido que lo fueran. El equipo está compitiendo bien en todos los partidos. Nos está yendo todo mal y no hay que darle muchas vueltas”, indicó.