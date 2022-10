No fue la mejor tarde

Osasuna Magna cosechó su primera derrota tras caer a domicilio ante el Manzanares Quesos el Hidalgo en un partido en el que se puso por delante, pero en el que el bloque consolidado que se encontró delante le remontó el choque.

En un comienzo eléctrico por parte del cuadro navarro, que buscó a la contra a su oponente, Linhares tuvo la primera ocasión de peligro. El jugador brasileño había superado a Antonio Navarro, pero Raúl Campos sacó bajo palos. Los azulones sufrieron el acoso de los pupilos de Imanol Arregui durante los primeros minutos de juego. Fabinho originó el primer tanto del choque en el minuto cuatro, con un disparo desde la frontal del área que pegó en Rafa López, descolocó a Antonio Navarro y acabó en la red.

El conjunto entrenado por Juanlu Alonso estiró líneas presionando la salida de balón del Osasuna Magna. Durante los siguientes minutos, el partido se volvió trabado con pérdidas e imprecisiones por parte de ambos equipos.

Hasta que en el minuto nueve, Cortés, tras un robo de Deivâo, culminó una perfecta jugada individual para devolver las tablas al marcador. Minutos después Dani Zurdo vio la tarjeta roja por frenar una posible ocasión de gol. En la misma disputa, Rafa López también fue expulsado al ver la segunda tarjeta amarilla.

RÁPIDA REMONTADA

Tras la polémica, Antoñito fue quien mandó el cuero al fondo de la portería defendida por Asier para dar la vuelta al resultado. Cerviño gozó de una doble ocasión para empatar el choque al filo del descanso, pero en ambas se topó con Navarro. El propio Cerviño cometió la sexta falta y Matamoros, desde los diez metros, anotó el 3-1 con el que se llegó al descanso.

En la reanudación, el equipo visitante salió mejor plantado sobre el 40x20, sin embargo enfrente se encontró con un rival que le tenía tomada la medida. Juninho sorprendió al Manzanares Quesos el Hidalgo con un golazo, gracias a un disparo que se coló por la escuadra.

Geraghty recibió en la frontal del área en otra ocasión clara que tuvieron los pupilos de Arregui. Apareció el internacional español Raúl Campos para meter la puntera y mandar el balón a córner.

Empezaron a encontrarse mejor los jugadores visitantes sobre la pista. Josu, con la portería vacía, estrelló el balón en el poste. Carlos Vento también quiso probar fortuna con un disparo desde fuera del área que se marchó desviado. El choque se volvió de ida y vuelta y adquirió intensidad con dos equipos que movían con rapidez el balón.

Raúl Campos, en dos ocasiones de disparo lejano, puso a prueba a Asier, aunque no encontró portería. A falta de 4:11, Arregui apostó por Carlos Vento como portero-jugador. El cuadro navarro apostó por el juego de cinco y en el primer disparo de Linhares, apareció Antonio Navarro con un paradón.

Osasuna Magna buscó con ahínco el tanto del empate con acciones de Fabinho y Vento que no consiguieron materializar. Xota consumó, así, su primera derrota de la temporada.

Imanol Arregui: “El partido lo perdemos nosotros”

Imanol Arregui reconoció que en la derrota sufrida en Manzanares, las dos partes fueron “totalmente diferentes”. Además pidió a los colegiados “proteger el juego” y ser más “equitativos”. El técnico de Irurtzun admitió que su equipo había “empezado bien”. “Luego nos hemos ido del partido. Dos pérdidas de balón nos han costado el 1-1 y el 2-1, y luego una ‘faltita’ nos ha supuesto el 3-1”, añadió. Arregui se mostró cabreado al ser preguntado por la polémica de la primera mitad: “No es lo mismo una roja directa que una doble amonestación porque a mí me quitan un jugador para el próximo partido”. El técnico navarro no puso en duda la validez del triunfo de su rival: “El partido lo perdemos nosotros”. “Hay ocasiones que en Primera no se pueden fallar y nosotros las fallamos”, concluyó.