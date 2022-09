Tablas en un final loco

¿Cómo se explica que este sábado, con 30 grados a la sombra en Tudela, haya más de 800 personas encantadas de colgarse una bufanda y meterse dentro de una ‘Caldera’? Si no lo entienden es porque nunca han ido a ver un partido de fútbol sala y, más en concreto, del Aspil-Jumpers Ribera Navarra. Solo con vivir lo que sucedió este sábado en el último minuto del encuentro ante ElPozo comprenderían lo que les digo.

Y es que en ese minuto, en el que riberos y murcianos se repartieron un punto para cada uno, se condensaron tantas emociones que harían falta muchas más páginas como esta para poderlas explicar con total fidelidad.

Los 39 minutos anteriores habían dejado un buen sabor de boca en los aficionados naranjas. Este sábado, después de 10 años más que brillantes, al frente del equipo ya no estaba José Lucas Mena ‘Pato’, sino un Diego Ríos que ofreció una carta de presentación extraordinaria.

El Aspil maniató a ElPozo en la primera mitad, pero le dejó irse con vida al descanso porque, al igual que en la temporada pasada, la falta de pegada volvió a ser el caballo de batalla de los naranjas.

UN FINAL DIGNO DE HITCHCOCK

La segunda mitad transcurrió por los mismos derroteros, pero poco a poco ElPozo fue sacudiéndose el control al que le había sometido el Aspil.

En cualquier caso, ni unos ni otros acertaban con la puerta contraria..., hasta que llegó el minuto final.

Los murcianos, desesperados al ver que no podían doblegar a los riberos, ya jugaban con portero-jugador. Lo habían hecho también en el tramo final de la primera parte, sin que el Aspil sufriera en exceso.

Entonces, a falta de 39 segundos para el bocinazo final, Terry aprovechó la indecisión visitante para robar el esférico, levantar la cabeza y, desde su pista, perforar la puerta vacía de los charcuteros.

La Caldera explotó. Tras un partido que el Aspil debía haber ganado a los puntos, parecía que también lo iba a hacer en goles, aunque solo fuera por uno. Pero ElPozo no había dicho su última palabra. En la siguiente posesión de la que gozaron los murcianos, hicieron el empate. David sacó con el pecho un balón que se colaba en la meta de Marcao, pero el cuero quedó a merced de Bruno Taffy, quien lo coló en la portería local.

En un minuto el Aspil había pasado de conformarse con sumar un punto; a tocar con los dedos la victoria; y, finalmente, a tener que conformarse con el empate.

En cualquier caso, una vez más, la afición de la Caldera levantó el ánimo de sus jugadores, a los que despidió con una gran ovación en agradecimiento por lo visto sobre la pista.

Y es que la puesta de largo de los naranjas y del nuevo proyecto liderado por Diego Ríos tiene muy buena pinta. Este sábado, ante uno de los grandes como ElPozo, así se pudo ver. Pero todavía quedan 8 meses por delante para poner la nota final.

ASPIL-JUMPERS



Cinco inicial29. Marcao. 2. David. 20. Carlos Bartolomé. 7. Pintinho. 30. Bruno Petry.



Suplentes 14. Terry. 18. Vasques. 3. Anás. 23. Uge. 10. Joao.



ELPOZO MURCIA



Cinco inicial 12. Juanjo. 7. Felipe Valerio. 11. Marcel. 17. Taffy. 31. Gadeia.



Suplentes 23. Darío.8. Ricardo Mayor. 14. Fernando. 6. Alberto García. 5. Leo Santana. 24. Miguel Ángel.



Goles



1-0 (m. 40): Terry.



1-1 (m. 40): Taffy.



Árbitro



Faubell Zaldívar y Santader Flamarique (comité aragonés) mostraron tarjeta amarilla al jugador del Aspil Pintinho, y a los visitantes Taffy y Gadeia. También amonestaron el entrenador de ElPozo, Javi Rodríguez, y a dos miembros de su cuerpo técnico.



Incidencias



Pabellón Ciudad de Tudela. 800 espectadores.



Diego Ríos: “Me voy contento con el trabajo del equipo, pero con un sabor agridulce por el gol final”

El gallego Diego Ríos debutó este sábado en Liga como entrenador del Aspil. Y lo hizo sumando su primer punto ante uno de los candidatos al título como es ElPozo Murcia. “Hemos sido atrevidos ante un gran equipo y me voy muy contento con el trabajo de mis jugadores. Es cierto que se me queda un sabor agridulce por ese gol final de ElPozo, pero siempre es bueno empezar sumando”, apuntó Ríos, quien destacó que “es buena señal que la gente se haya quedado triste al considerar que conseguir un punto ante un rival así no sea suficiente”. El gallego ya mira al futuro y, sobre todo, al regreso de Nacho Gómez y Jorge Espín, quienes han estado disputando el Campeonato de Europa con la Selección Española. La Liga para ahora una semana para regresar el fin de semana del sábado 24 de septiembre, cuando el Aspil visitará la pista del Valdepeñas.