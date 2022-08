Saldise: "Quiero volver a sentir esas ganas de jugar, sentirme jugador"

Dani Saldise sonríe, de nuevo. Lo hace desde Palma de Mallorca donde se encuentra. Pero no ha ido a la isla de vacaciones. El ala-pívot de Irurtzun, de 27 años, comienza hoy los entrenamientos con el Palma Futsal, equipo por el que acaba de fichar. Tras dos temporadas en el Movistar Inter, el jugador que creció en las filas del C.D. Xota, cambia de aires. Asegura que, tras un último curso duro, tiene ganas de volver a sentirse jugador. sonríe, de nuevo. Lo hace desdedonde se encuentra. Pero no ha ido a la isla de vacaciones. El, de 27 años, comienza hoy los entrenamientos con el, equipo por el que acaba de fichar. Tras dos temporadas en el, el jugador que creció en las filas del, cambia de aires. Asegura que, tras un último curso duro, tiene ganas de volver a sentirse jugador.

¿Qué le llevó a aceptar la oferta del Palma?

Poder luchar por unos títulos. Yo estaba buscando, con la edad que tengo y las ganas de ganar, un club en el que supiera que iba a luchar por ganar títulos, alcanzar finales. Yo di el sí antes de que consiguieran meterse en Champions. Jugar esta competición es un aliciente muy grande.

En el Palma, ¿qué proyecto se ha encontrado?

Veo que es un proyecto que está creciendo año a año, que la plantilla está creciendo y que la dirección deportiva y la directiva van a la par. Están creciendo mucho a nivel deportivo, de imagen, a nivel social. Eso se refleja en la pista. Solo hay que ver que el pabellón de Son Moix tiene más de cuatro mil butacas y se suele llenar casi todo los partidos. Eso va a ser un factor fundamental esta temporada. La combinación de todos estos aspectos es lo que me ha llevado a elegir al Palma.

Acepté la oferta del Palma para poder luchar por títulos, alcanzar finales

¿Cómo han sido sus primeros días en Palma?

De momento va todo muy bien. El miércoles llegué con el ferry y así pude traerme el coche. Me vendrá bien para ir a entrenar y poder conocer la isla. En estos primeros días me estoy asentando y conociendo la zona en la que voy a vivir. El viernes tuvimos las pruebas médicas, la presentación y la comida del club. Estoy teniendo unos días de tranquilidad. El lunes ya empezamos con los entrenamientos y hay que estar descansado. El recibimiento ha sido muy bueno por parte de los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva... Ahora empieza lo bueno, el trabajo.

Cuenta con varios conocidos dentro del equipo.

Está Diego Mancuso, que jugó conmigo en el Xota; Eloy Rojas, con el que coincidí en la sub21; Barrón, con el que jugué en la selección, y varios jugadores más de haber jugado contra ellos. Desde el primer día he visto que hay un ambiente excepcional.

¿Cómo se encuentra?

Afronto la temporada con muchísima ilusión. Tengo muchas ganas, hambre. Después de un año en el que no he jugado tanto, en el que no me he sentido importante, ahora lo que quiero es recuperar la ilusión, volver a sentir esas ganas de jugar y volver a sentirme jugador. Eso es lo que me hace falta.

Después de un año en el que no me he sentido importante, ahora lo que quiero es recuperar la ilusión

¿Qué sucedió, en esa última temporada que comenta, para no gozar de tantos minutos?

No pasó nada en especial. Al final se trata de dinámicas tanto del equipo como individuales. En la última temporada, en la primera vuelta, me tocó jugar muchos minutos, prácticamente de los que más. En la segunda vuelta, vinieron dos fichajes en invierno, más rotación, hubo una lesión... Fue el cúmulo de todo que no permitió tener muchos minutos.

Ha militado dos temporadas en el Movistar Inter, ¿qué balance hace de su paso por el equipo?

Me voy muy contento y satisfecho con el trabajo realizado. El hecho de ir a un equipo como el Inter y, en la primera temporada, hacerme un nombre, marcar 31 goles, ganar tres títulos y sentirme querido por el panorama nacional produce mucho agrado y estoy muy orgulloso del trabajo realizado.

¿Cómo ha pasado el verano?

Este verano al estar todo el año fuera, en Madrid, y al celebrarse, de nuevo, los Sanfermines y las fiestas del pueblo, he decidido quedarme en casa, en la zona, y estar mucho con mi familia, mis amigos. Me hacía falta tras estar todo el año fuera. También, en los ratos libres, he cuidado la forma. Me gusta mucho correr por el monte. Me encanta cuidarme e ir a la montaña.

Ha entrenado también con jugadores de Irurtzun que militan en Osasuna Magna, ¿cómo ve al equipo?

Muy bien. Año a año Imanol hace un trabajo muy complicado, junto a Tatono, la directiva, Miguel Hernández. Consiguen, con el presupuesto del Xota, competir con equipos que tienen a su disposición mayor cuantía. Es un orgullo. Veo que la base se ha mantenido, salvo Bynho, y los jóvenes tienen un año más. Yo confío en que pueden hacer una temporada muy buena.

Volviendo a su actual equipo, el Palma ha dado un salto y se ha colocado entre los equipos favoritos a todo.

El fútbol sala ha cambiado mucho. Ya no son los tres grandes. Ahora mismo el Barça está un peldaño por encima y los demás han cambiado mucho. Mis aspiraciones pasan por ganar y el Palma tiene un equipo para ello. El año pasado lo demostraron. Este año tenemos una plantilla de quince, dieciséis jugadores, ya que tenemos que disputar varias competiciones y vamos a estar en la pomada.