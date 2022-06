Linhares amplía su contrato dos años más con Osasuna Magna

Jhonatan Linhares y el hasta 2024, según ha informado la entidad de Irurtzun. Su renovación se suma a las ya conocidas de Asier Llamas y Toni Escribano. y el Club Deportivo Xota han alcanzado un acuerdo para renovar el contrato que les une por dos temporadas más. Así, el ala brasileño continuará vinculado a la estructura de Osasuna Magnasegún ha informado la entidad de Irurtzun. Su renovación se suma a las ya conocidas de

El jugador se ha mostrado "muy contento" con el acuerdo alcanzado. "He estado aquí en Pamplona dos años jugando en este gran equipo, en esta gran familia que es el Xota y siempre me he sentido como en casa. Siempre me han tratado muy bien, me han respetado como persona y como jugador. Por eso estoy muy contento de poder estar aquí otros dos años más, soñando conjuntamente con el club en volver a luchar y pelear por cosas grandes", ha afirmado.

Linhares ha relatado cómo se ha gestado el acuerdo. "Yo estaba muy tranquilo para tomar la decisión. He hablado con el club, soy un jugador que siempre quiere crecer dentro de la profesión y tanto el Xota como yo hemos unido nuestros intereses de crecer, de tener un equipo competitivo, un equipo que pueda luchar por cosas mayores. En los dos últimos años hemos estado ahí peleando por el tema de la pandemia y luchando para no descender, pero tanto yo como el club queremos luchar por cosas mayores. Sabemos que tenemos condiciones y al final las conversaciones fueron esas: unir nuestros intereses, unir nuestros objetivos y por eso estuve muy tranquilo para tomar la decisión. Estoy en un sitio en el que me siento muy bien", ha asegurado.

Otro factor que le ha hecho decantarse por mantener su estancia en Osasuna Magna es la ciudad. El brasileño se siente muy cómodo en Pamplona. "La ciudad es muy guapa, bellísima. A mí me encanta Pamplona como ciudad. Tiene un ambiente de familia, lleno de parques, de plazas y al final yo me siento muy bien aquí. También para traer a mi familia y es un sitio en el que la gente puede estar tranquila y disfrutar de una buena calidad de vida… Sales por la calle y los niños te conocen, dicen tu nombre. Eso también para nosotros los jugadores es algo muy importante. Sobre todo dentro del pabellón, porque cuando jugamos en casa me siento muy a gusto con la afición. Es una afición que está muy cerca y que independientemente de los resultados siempre está de nuestro lado ayudando y apoyando. La gente de Pamplona y la afición del Xota son personas increíbles".