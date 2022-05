El pívot João Miguel continuará una temporada más en el Aspil-Jumpers Ribera Navarra

João Miguel Barros continuará la próxima temporada vistiendo los colores del El pívotcontinuará la próxima temporada vistiendo los colores del Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS . La 2022/23 será, de este modo, la segunda campaña del portugués en Tudela.

João Miguel, que suma 11 goles y 7 asistencias en Liga (14 tantos si se cuentan los 3 de Copa del Rey), se muestra “contento por seguir e intentar dar continuidad al trabajo que hemos hecho”. Una labor nada fácil ya que, a su llegada, se encontró con un sistema de juego antagónico al que acostumbraba, lo que le obligó a adaptarse. Tras este proceso, se muestra orgulloso. “Personalmente es la mejor temporada que he tenido. No por números, pero sí por tener la capacidad de superar todas las barreras, tanto con el sistema táctico, como con el defensivo. Tenemos estructuras muy definidas, con muchos detalles muy difíciles de aprender y pienso que me he adaptado muy bien porque creo que era el jugador de la plantilla con menos características para jugar así, pero he aprendido a jugar de varias maneras, me siento cómodo y pienso que he evolucionado mucho en mi juego”, afirma en declaraciones recogidas en la web del club tudelano.

“Siempre pienso que se puede hacer mejor, pero aún quedan partidos para mejorar mis números y los del equipo, que está haciendo una muy buena temporada, pero tenemos que mirar hacia arriba porque tenemos potencial, afición y estructura”, señala João.

Después de 10 meses en Tudela, el luso se muestra encantado con la ciudad. “Es muy bonita, y la gente es muy cercana. Me ha acogido como si fuera de Tudela y me hace recordar a mi ciudad, también pequeña y cercana, así que me siento muy a gusto”, asegura.