Palma Futsal (5-1). Todavía está pendiente el objetivo de la permanencia matemática en Primera División. Osasuna Magna prolongó a cinco el número de encuentros consecutivos sin ganar con una actuación sencillamente para olvidar contra el. Todavía está

Durante la primera parte, los navarros atacaron de forma anárquica y cometieron errores defensivos flagrantes en todos y cada uno de los tantos locales. Cuatro minutos tardaron en asomar las grietas del Xota. Un pase deficiente de Toni Escribano en la construcción del juego permitió a Cainan gozar de un balón franco, prácticamente un doble penalti, sacar un zurdazo imparable y abrir el marcador. Una nueva recuperación por parte del Palma Futsal llevó a Gordillo a encarar algo escorado al portero y su disparo, a la cepa del poste, fue introducido por Fabinho en su propia portería al realizar el intento de despejar. No funcionó nada de lo probado por el entrenador osasunista, Imanol Arregui, mientras que el local Antonio Vadillo puso como premisa principal la finalización de las jugadas. Más o menos claras, prácticamente todas las acciones del Palma Futsal acabaron con un disparo a portería. Mancuso y Asier protagonizaron un curioso enfrentamiento en el que el portero salió victorioso en todas las acciones.

TÍMIDA REACCIÓN

El portero, en cambio, no pudo con el tercer regalo en menos de diez minutos. Higor, al igual que sus compañeros, castigó una nueva pérdida de Osasuna Magna a la hora de construir jugada y finalizó con éxito un contragolpe en el minuto 9. Con menos de media primera parte consumida, la sensación para el Xota fue de asfixia y de bloqueo mental. Fabinho lo intentó de todas las formas posibles hasta el intermedio, pero ni la suerte ni la puntería le acompañaron. Linhares tampoco estuvo fino en la que quizás fue la acción más clara de todo el primer tiempo para su equipo, puesto que, con todo a favor, cruzó en exceso el balón ante Fabio. Por su parte, el Palma Futsal hizo el amago de darse un respiro, rebajar una marcha y aguardar más fallos osasunistas para abrir una brecha todavía más significativa. El paso por los vestuarios del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix activó algo de orgullo en jugadores como Dani Zurdo.

No obstante, duró muy poco la reacción osasunista ante uno de los primeros clasificados. El Palma Futsal evidenció, cada vez que se fue arriba, el porqué de su muy buena posición clasificatoria. Eloy Rojas, de vaselina magistral, finiquitó cualquier esperanza al firmar la cuarta diana. No menos espectacular resultó el quinto tanto local, cinco minutos después, una volea que Carlos cazó a la altura de la cadera. La “manita” duró diez minutos en medio de una clara sensación de inferioridad visitante. Osasuna Magna buscó hacia el final la manera de jugar una especie de partido alternativo, o sea, sacándole importancia a la diferencia de goles y asumiendo la no obtención de los tres puntos de esta jornada. Los compases finales dieron algo de ánimo a los osasunistas. El técnico visitante recurrió a portero-jugador en cada uno de los ataques postreros por buscar un gol que rozó Linhares y que Dani Zurdo, como premio a su casta, encontró en el minuto 38.

Arregui: "Regalamos cuatro goles por la cara"

El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, se mostró muy crítico: “Con cuatro pérdidas de balón en la zona de creación, por jugar el pase donde no se tiene que jugar, regalamos cuatro goles por la cara. Es algo que hablamos antes del partido y lo hicimos igualmente”. “En la primera parte, aun con las cagadas, nos vamos 3-0 al descanso y tuvimos cuatro ocasiones claras ante el portero. Ellos tuvieron tres. En Primera División, si tienes cuatro, hay que meter dos. Se pusieron 4-0 con cuatro errores de juveniles. Si regalas cuatro goles, es imposible hacer nada”, añadió al respecto del mal encuentro de los suyos. “Todavía no estamos salvados”, concluyó.