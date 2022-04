Aspil Jumpers-Real Betis: Como el puro del Volatín

Así de quemado terminó el sábado el Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala su partido en Tudela ante el Betis. Los andaluces, en puestos de descenso, se presentaban como víctima propicia para lograr la victoria, pero los naranjas se tuvieron que conformar con un punto..., y gracias. 'Frustrado'. Según la RAE, dícese de aquel que es privado de lo que esperaba. En el argot tudelano, dícese de aquel que está más quemado que el puro del Volatín que el sábado, tras dos ediciones de suspensión por la pandemia, volvió a prenderse en Tudela.su partido en Tudela ante el Betis. Los andaluces, en puestos de descenso, se presentaban como víctima propicia para lograr la victoria, pero los naranjas se tuvieron que conformar con un punto..., y gracias.

Y es que los de José Lucas Mena ‘Pato’, pese a llevar el peso del partido, fueron continuamente a remolque de los béticos; no lograron ponerse por delante en el marcador en ningún instante; y terminaron jugando con uno menos y pidiendo el bocinazo final para mantener un empate que no les sirve para meterse en puestos de play off por el título.

La primera voltereta que recibió el Aspil llegó a los 10 minutos. Jackson aprovechó un error en la salida de balón por parte de los naranjas para hacer el 0-1.

Poco duró la alegría a los andaluces, ya que solo 2 minutos después Espín hizo el empate.

El partido volvía a empezar, pero el panorama no varió demasiado. El Aspil acaparaba el dominio del esférico ante un rival que aguardaba en media pista a que los locales cometieran algún error. Y así, sin más noticias, llegó el descanso con 1-1 en el luminoso.

PIDIENDO LA HORA

El panorama tampoco cambió tras el paso por los vestuarios. Los riberos empezaron la segunda mitad asediando la meta bética y gozando de buenas oportunidades en las botas de David, Joao y Terry. Pero, al igual que en el primer tiempo, fueron los andaluces los que marcaron, otra vez por mediación de Jackson para hacer el 1-2.

Quedaban muchos minutos por delante, pero estos se fueron consumiendo sin que nada más pasara sobre la pista de Tudela hasta que Gabriel Vasques, jugando ya de cinco, hizo el empate.

Faltaban 3 minutos para el final, y el Aspil veía la posibilidad de dar un revolcón al Betis, pero toda esperanza quedó sepultada cuando Terry vio la segunda amarilla dejando a los suyos en inferioridad a 2 minutos del bocinazo.

Solo quedaba apretar los dientes y defender la meta en busca de amarrar el empate, y el Aspil así lo hizo sumando un punto algo descafeinado para lo que se esperaba.

El sábado fue el Volatín, y hoy, Domingo de Resurrección, Tudela celebrará el Ángel. La capital ribera pasará de conmemorar una muerte a celebrar la vida. Se puede decir que el Aspil se encuentra ahora en el limbo..., pero el martes, en Pamplona, ante el Xota, puede dar un paso hacia la gloria.