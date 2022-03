Mal trago para Osasuna Magna

La moneda salió cruz y el Inter Movistar sacó en Pamplona el último billete para la Copa de España, a pesar de que lo mereció -y tuvo cerca- Osasuna Magna.

Ambos equipos demostraron máximo respeto durante el tramo inicial de la primera parte. Osasuna Magna, arropado por su gran afición, salió con una marcha más. Los de Imanol Arregui pisaron campo contrario y acabaron las jugadas. La consigna era clara: no dejar correr al Inter Movistar.

En el minuto siete comenzaron a llegar las ocasiones. El visitante Borja disparó desde un lateral y el balón impactó en el exterior del poste. Primer aviso del equipo madrileño. Pronto replicó Dani Zurdo con un zapatazo que obligó a la estirada del guardameta Jesús García. Esta acción fue el inicio de una colección de oportunidades por parte de Osasuna Magna. Vento falló un mano a mano y el capitán, Roberto Martil, no estuvo acertado instantes después. A los puntos, los navarros eran claros vencedores en una primera parte de máxima igualdad y respeto. Era un todo o nada y se notaba entre los jugadores y el cuerpo técnico. Cualquier error podía inclinar la balanza a favor de uno u otro equipo.

Al descanso se llegó con susto visitante tras un disparo de Eric Martel que desvió su antiguo compañero Asier Llamas. El actual jugador del Inter Movistar fue ovacionado por la grada de Anaitasuna cuando saltó a la pista. El ala catalán devolvió el cariño a la grada. Con el empate a cero al final del primer tiempo el Córdoba era el equipo que se clasificaba para la Copa de España.

JUGADA MALDITA

El guion fue prácticamente calcado en el segundo acto, aunque Osasuna Magna salió convencido de sellar el pase y desafiar a las estadísticas. Disparó primero Vento, muy activo, pero Jesús García envió el balón a córner. Primer aviso con cierto peligro. Fabinho destapó el tarro de las esencias dos minutos más tarde. El brasileño se inventó un disparo lejano que impactó de forma violenta en la cruceta. Linhares recogió el rechace y asistió a su compañero que trató de definir con una acrobacia. El público rugió consciente de que el gol se estaba haciendo de rogar.

Osasuna Magna redobló esfuerzos en una de las acciones más claras del partido. El visitante Igor Carioca no estuvo acertado en un control y Vento, muy espabilado, montó la contra desde campo propio. Se plantó ante el meta Jesús García, pero no supo definir. Tercera ocasión para para el ‘9’ del Xota. Imanol Arregui se desesperaba desde su área técnica. Osasuna se merecía el gol, el Inter sufría y desde Córdoba se frotaban las manos a falta de diez minutos para el final.

Pero todo cambió en apenas segundos. Una acción personal de Pol Pacheco acabó con el balón en el palo, tras una vaselina. Fue la antesala al 0-1 del propio jugador interista que remató en el segundo palo. Osasuna Magna movió ficha y Linhares actuó de portero jugador. Faltaban seis minutos. Una eternidad, pero ya nada cambió.

Imanol Arregui: “Sin meter goles es imposible ganar”

Osasuna Magna generó ocasiones, pero el gol definitivo fue obra del Inter. “Es la única diferencia. Hemos sido mejores durante casi todo el encuentro, pero hay que meterlas. Hemos tenido ocasiones para hacer 2 o 3 goles mínimo. Es lo de siempre. Una pena porque es absolutamente injusto que hayamos perdido. Sin meter goles es imposible ganar”, apuntó el entrenador del Xota Imanol Arregui. No sirve de consuelo, pero los navarros volvieron a competir: “A los chavales no puedo decirles nada. Ha sido un partidazo. En ataque, por momentos, hemos estado brillantes. En defensa hemos rendido muy bien. Una lástima el error en el gol de ellos. Estoy orgulloso del equipo porque se ha dejado la vida. En cuanto a juego, sacrificio y compromiso no puedo decir nada. Seguiremos trabajando de cara a puerta”, concluyó Arregui.