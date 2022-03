Victoria reconfortante de Osasuna Magna a ElPozo (5-4)

Inmerso en una dinámica negativa, concatenando partidos, casi sin descanso, con bajas, Osasuna Magna resolvió el tercer duelo en apenas seis días con una reconfortante victoria. Se impuso a ElPozo Murcia por 5-4, en un encuentro en el que creyó en la victoria hasta el final. Se vio hasta tres veces por debajo en el marcador pero no cejó en su empeño hasta que los árbitros señalaron el pitido final.

Como dos jarros de agua fría llegaron los dos primeros goles de ElPozo. El conjunto se puso 0-2. Sin embargo, resultó clave igualar el marcador antes de llegar al descanso. Un minuto después de recibir el 0-2, Fabinho fue asistido por Linhares y de cabeza superó a Juanjo. En una jugada de estrategia, llegó la igualada. Vento sacó de banda. Se la pasó a Cerviño, que, sin pensarlo, lanzó directo a puerta. Entró. El joven cierre está asumiendo la responsabilidad sin temblarle el pulso.

Los locales mantuvieron el empate antes de irse al descanso, pese a que en el minuto 18, el disparo lejano de Mati Rosa pegó en el palo. A la vuelta, Rafa puso el miedo en el cuerpo de los locales. Recibía muy bien para darse la vuelta y lanzar. Se dio paso a unos minutos muy locos, de imprecisiones, de correcalles, situación de la que nadie sacó partido, hasta que Linhares sorprendió a Juanjo. Subió el balón, miró hacia adelante y de disparo lejano batió, sin compasión, al portero murciano. Osasuna Magna se puso por delante, por primera vez.

El intercambio de golpes continuó hasta que Felipe Valerio solo la tuvo que empujar en el segundo palo para volver a empatar el partido. Tras robar Roberto Martil y montar el contragolpe que detuvo Juanjo, llegó el 3-4. Rafa recibió un pase diagonal de Gadeia que le vio solo.

El técnico de Osasuna Magna, Imanol Arregui, no se lo pensó. Pidió tiempo muerto y colocó a Raúl Rocha la camiseta de portero jugador. Atacó con cinco. Sin embargo, ElPozo se quedó con un jugador menos al ver Taynan, la segunda amarilla y, por lo tanto, la roja. En ese momento, el equipo de Giustozzi se encontró en inferioridad, situación que se prolonga durante dos minutos o hasta que se marca un gol. Y el tanto llegó para que Osasuna Magna colocara el empate a 4. Fue Rocha, sin la casaca de portero, el que, de lejano y certero lanzamiento, hiciera el 4-4.

Las fuerzas, en cuanto a número de jugadores en pista, se igualaron. Pero Osasuna Magna no se conformó con el empate, nunca lo hace. A falta de poco más de tres minutos, Arregui volvió a atacar de cinco. De nuevo, con Rocha. En un ataque en superioridad, solo en el segundo palo, el ala brasileño solo la tuvo que empujar. Giustozzi imitó a los locales. Vistió a Fernando de portero para atacar de cinco. Osasuna Magna defendió con todo y ganó.

En escasos cinco días, Osasuna Magna puede ser el octavo equipo que entre en la prestigiosa Copa de España. Tiene que ganar al Movistar Inter. El partido será este martes, día 8, a las 20 horas, en el Pabellón Anaitasuna. Está en su mano. Lo puede lograr.

Arregui “El equipo ha vuelto a competir francamente bien”

El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, se mostró feliz. “Estoy muy contento. Llevábamos una racha muy mala de resultados, no tanto de juego, pero sí de acierto. Ahora tenemos que recuperar después de esta vorágine de partidos con tan poca gente. Se nos ha puesto el partido muy complicado con el 0-2. No es fácil remontar a ElPozo. Nos hemos puesto por delante. Nos han empatado... El equipo no ha bajado los brazos y hoy hemos vuelto a competir francamente bien. Es una victoria importantísima. Estamos teniendo mala suerte con las lesiones, con los casos de la covid, con todo en contra... Una victoria así va a significar un empujón moral importante. Nuestro objetivo es salvarnos y evitar los problemas del curso pasado, pero estamos a un partido de entrar en la Copa y lo vamos a intentar a muerte”.