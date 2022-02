Osasuna Magna gana al Burela tras 52 días sin jugar

Imanol Arregui reaccionaron y lograron llevarse los tres puntos de Burela después de que Roberto Martil y Fabinho anotaran tras el empate de Iago Míguez. Osasuna Magna , en el retorno a la competición, conquistó Vista Alegre a base de esfuerzo y de un inspirado Asier. A pesar de un mal primer tiempo en el que el meta navarro, mantuvo con ventaja a su equipo, los hombres dirigidos porreaccionaron y lograron llevarse los tres puntos de Burela después de queanotaran tras el empate de

El encuentro comenzó frenético. El jugador brasileño estrelló el cuero en el cuerpo de Asier. El conjunto navarro, desdibujado, no encontró una circulación rápida y apenas atacó la meta defendida por Edu. En el minuto 10 y ante el aluvión del equipo naranja, Imanol Arregui pidió tiempo muerto. El Xota mejoró. En el minuto 15, Fabinho se aprovechó de un error defensivo y, tras recibir el cuero en la frontal del área, envió el balón al fondo de la portería. Con ventaja en el marcador, el conjunto verde replegó y cedió la posesión al Burela. Los problemas aumentaron para el cuadro osasunista cuando a falta de 2:39 para el descanso, Linhares cometió la quinta falta.

En el segundo acto, Osasuna Magna salió decidido a por la victoria. Fabinho recogió un balón en largo de Roberto Martil y ante Edu, cruzó en exceso. Linhares en la salida desde atrás volvió a errar. Ante la falta de profundidad y la dificultad para circular el balón, Imanol Arregui optó por una presión alta y liberó a Asier, que se sumó al ataque con mayor asiduidad. Así, el cuadro navarro discutió la posesión a su rival y con balones por el carril central puso en apuros al equipo burelés.

Sobrepasado el minuto 25 del encuentro, el cuadro local se volvió a encontrar con un inspirado Asier. Tras recuperar en campo propio, Iago Míguez cedió de primeras a David Pazos al contragolpe. Pazos devolvió el cuero al segundo palo para que Iago Míguez empatara la contienda. La igualada espoleó al Osasuna Magna, que reaccionó. A la salida de un córner, Linhares envió el balón al área y Roberto Martil, desde atrás, se aprovechó de la mala salida de Edu y, a placer, puso el 1-2.

Linhares y Fabinho se asociaron en la medular. Este último ganó a Renato en carrera y con un potente remate superó a Edu para ampliar distancias. Con el 1-3 Álex Diz pasó a ser portero-jugador a falta de 5:23 para el final. En el primer ataque del Burela en el cinco para cuatro, David Pazos encontró en el costado izquierdo a Pitero que, de primeras, cedió el balón a la llegada de un Isma que anotó el 2-3 con un remate cruzado.

BURELA

Cinco inicial 1. Edu. 9. Isma. 21. Wanderson. 12. Renato. 20. David Pazos.

Suplentes 4. Lucho. 5. Iago Mínguez. 22. Álex Diz. 6. Pitero. 23. Quintela.





OSASUNA MAGNA

Cinco inicial 1. Asier. 8. R.Martil. 6. Dani Zurdo. 7. Linhares. 14. Raúl Rocha.

Suplentes 22. Josu. 99. Fabinho. 9. Carlos Vento. 3 Juninho. 18. Cerviño.



Goles

0-1 (m. 14): Fabinho. 1-1 (m.29): Iago Mínguez. 1-2 (m.32): Roberto Martil. 1-3 (m.34): Fabinho. 2-3 (m.35): Isma.



Árbitros

Abdulay Ndoho y Santander Flamarique. Mostraron amarilla a Edu Wanderson y Álex Diz, del Burela, y a Rául Rocha y Linhares, de Osasuna Magna.



Incidencias

Polideportivo Municipal Vista Alegre. 500 espectadores.

Arregui: “Asier nos ha salvado el culo”

El técnico de Osasuna Magna se mostró decepcionado por las sensaciones que dejó el conjunto navarro en el primer tiempo. “Creo que no hemos hecho un buen partido. Con el balón no hemos estado bien durante muchas fases y nos ha costado muchísimo”, afirmó Imanol Arregui. El entrenador del Xota tampoco escondió que Asier resultó providencial: “Las mejores ocasiones que han tenido han sido por pérdida del balón nuestras en zona uno. Creo que en la primera parte el resultado es injusto. No hemos merecido ir al descanso ganando 1-0. Han cometido un error, lo hemos aprovechado y ellos han tenido tres ocasiones claras en las que nos ha salvado el culo Asier”.