Osasuna Magna renueva a Toni Escribano por tres temporadas

Toni Escribano y hasta el año 2025. El jugador mostoleño Osasuna Magna Xota han alcanzado un acuerdo de renovación para las próximas tres temporadas,

Escribano, de 23 años, llegó al club de Irurtzun en julio de 2020 y firmó un contrato de dos años, con una temporada más opcional. Dado el buen resultado de la vinculación tanto dentro como fuera de la pista, ambas partes han llegado a un acuerdo para renovar por tres temporadas más, ha explicado el club en una nota.

"Estoy muy contento por seguir formando parte del Xota. Me ha hecho mucha ilusión esta renovación. Me han tratado muy bien desde que llegué y siempre que estás a gusto en un sitio, quieres seguir estando… Es un acuerdo que nos viene muy bien a las dos partes. A mi me ha hecho mucha ilusión y me ha dado mucha alegría", afirma Toni.

Además, se trata de una ampliación de contrato que llega en un momento muy especial para él. Tras una larga lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla derecha, Escribano acumula las ganas para terminar su proceso de recuperación y volver a las pistas de juego.

"En un momento muy difícil en mi carrera el club se ha portado muy bien conmigo. Uno lo está pasando mal y no espera que lleguen estas noticias. Que firmemos ahora me aporta confianza. Quiero demostrar y devolver esa confianza depositada en mí", dice.

De cara a la Copa de España, asegura que le da "una alegría increíble ver lo que están haciendo mis compañeros. Creo que hay jugadores que están jugando una bestialidad de minutos y están dando un nivel increíble. Es para darles las gracias y decirles que se lo están ganando. Lo van a conseguir".

El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, valora la importancia de retener a uno de los mejores jugadores de la plantilla: "Es una noticia importante y buena para el club. Se trata de un jugador que ha crecido mucho este año. Es una pena la lesión porque estaba a un nivel muy bueno".

"Ya dijimos el año pasado que estábamos empezando un nuevo ciclo y este año a pesar de las lesiones el equipo ha dado un paso al frente. Para seguir creciendo es importante que los chavales que están dando mucho más de lo que dieron el año pasado, se vayan quedando. Es una muy buena noticia porque para mi es un jugador importantísimo en el presente y futuro del equipo", añade.