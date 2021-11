La peregrinación del Txantrea

Salen desde Pamplona en autobús los viernes a las 17 horas. De madrugada llegan a su destino y ese mismo sábado por la tarde juegan su correspondiente compromiso liguero. El árbitro decreta el final. Las jugadoras se duchan, comen un bocadillo y emprenden el viaje de vuelta. El domingo a las ocho de la mañana llegan a la Comunidad foral. 39 horas fuera de sus hogares para disputar un encuentro que dura 40 minutos. Este es el proceso que repite el Txantrea femenino cada dos semanas. Unas veces a Galicia, otras a Cantabria, Salamanca.... Trece desplazamientos y 12.702, 2 kilómetros de carretera. La mayor parte de los trayectos son a Galicia, que suponen un gasto aproximado de 2.200 euros por partido para el club (entre autobuses, hoteles y comida).

, segunda máxima categoría del fútbol sala en España. Es el mejor equipo navarro. Se encuentran en el Grupo 1, una liga de catorce equipos que cuenta con siete de Galicia, dos de Cantabria y uno de Salamanca, La Rioja, País Vasco y Asturias. Una composición territorial algo compleja a la que el entrenador del conjunto navarro, Jose Ibarra, da una explicación. “Por desgracia, el fútbol sala femenino no tiene mucha visibilidad. Eso hace que haya pocos equipos en cada provincia por lo que nos vemos obligados a juntarnos con otras regiones del norte de España”, apuntó un Jose Ibarra quien no entiende la razón por la que a su equipo se le designó el grupo gallego. “En verano nos comunicaron esa decisión, pero no nos dieron explicación alguna. Nos pusimos en contacto con la Federación Navarra de Fútbol para intentar cambiar las cosas. No comprendíamos la razón por la que no estábamos dentro del grupo donde compiten las aragonesas y las catalanas. Pero no recibimos respuesta por parte de la Federación Española. No nos hacen caso, se ve que somos algo de poca importancia para ellos ”.