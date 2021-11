Escribano se operará de la rotura de ligamento

Toni Escribano, será finalmente operado este miércoles, 24 de noviembre de su rotura de ligamento lateral externo sufrida hace casi dos meses en el partido de la cuarta jornada ante el Fútbol Emotion Zaragoza. Uno de los jugadores con más proyección de Osasuna Magna, , será finalmentede susufrida hace casi dos meses en el partido de la cuarta jornada ante el

“Estoy un tanto nervioso, ya que es una situación a la que no estoy acostumbrado, pero somos deportistas y son gajes del oficio”, ha indicado en sus declaraciones nada más hacer oficial la dura decisión tomada que encara con la ilusión de poder ayudar a sus compañeros lo antes posible.

pasado 30 de octubre y el futbolista, que actúa como cierre, se someterá a una intervención el próximo miércoles en la El percance tuvo lugar ely el futbolista, que actúa como cierre, se someterá a una intervención el próximo miércoles en la Clínica Universidad de Navarra

El club ha anunciado que se prevé un tiempo de recuperación de cuatro meses desde el momento de la operación, por lo que Escribano dice de esta forma adiós a buena parte de la temporada.

“Quiero dar las gracias al cuerpo médico. Tanto a José Lamo de Espinosa, que ha hecho todo lo posible para que la operación se llevase a cabo cuanto antes, como a los fisios, que intentaron que no me operaran fortaleciendo y siguiendo sus directrices, algo que al final no ha sido posible”, ha comentado.

Por lo tanto, restarán unas nueve jornadas de campeonato cuando el joven jugador mostoleño pueda entrar en los planes de un Imanol Arregui que no arriesgará a la hora de poner a un futbolista recién salido de una grave lesión.

Toni ha agradecido el apoyo de su familia, amigos, compañeros y aficionados y ha deseado suerte a su equipo de cara al resto del curso: “Que siga trabajando como lo está haciendo porque de esta forma seguro que conseguiremos los objetivos”.

“Suerte y toda la fuerza al Xota de cara al derbi”, ha señalado a cuatro días de que su equipo dispute el derbi navarro ante el Ribera Navarra.

Una vez más, la entidad de Irurzun ha mostrado “todo su cariño y respaldo al joven jugador”, del mismo modo que ha expresado su “máxima confianza en los profesionales” de la Clínica de cara a la operación.

Esta podía haber sido la temporada de su consagración en la máxima categoría, pero el infortunio se ha cebado con un jugador que llegó a Pamplona en julio de 2020 con el cartel de promesa.