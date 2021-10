Osasuna Magna empata en casa de ElPozo tras ir perdiendo 3-1

ElPozo. Exhibió coraje para recuperarse después de ir 3-1 en el marcador. La seriedad defensiva y la efectividad en ataque fue vital para volver de una cancha siempre complicada con un botín en forma de empate a tres. Osasuna Magna mostró capacidad de lucha y supervivencia hasta el último suspiro para sumar un punto ante. Exhibió coraje paraen el marcador. La seriedad defensiva y la efectividad en ataque fue vital para volver decon un botín en forma de empate a tres.

El encuentro arrancó con una fase de tanteo y cargado de mucha intensidad defensiva, aunque avisaba Felipe Valerio en una de las primeras jugadas del partido con un disparo al palo. El esquema de juego planteado por Imanol Arregui era muy claro, presión alta y aguantar lo mejor posible en la parcela defensiva, para obligar al equipo local a llevar el peso y el manejo del esférico.

En una jugada aislada y gracias a una buena combinación llegó el primer gol anfitrión. El balón cambió de una banda a la otra, hasta las botas de Marcel quien, con un disparo raso y cruzado imposible para Asier, inauguró el marcador. Obligado el Xota a poner una marcha más para ir a por el empate, trató de querer tener más el balón, pero no consiguió profundidad ni peligro. De hecho, el meta Asier mantuvo con vida a los suyos con dos buenas paradas.

El descanso sentó bien a los de Arregui, que salieron con más intensidad al parqué. El Xota se adueñó del balón y con una presión de nuevo muy alta e intensa, trató de no dejar pensar al rival. Avisó Linhares con un gran disparo que obligó a intervenir a Juanjo por bajo y en la siguiente jugada de nuevo aparecía el cancerbero de ElPozo para evitar el gol de Bynho. Tras un despiste defensivo, el local Felipe Valerio anotó el 2-0 en el minuto 25. La respuesta fue inmediata. Apenas un minuto después, Raúl Rocha marcaba un golazo desde la frontal del área para situar el 2-1.

Poco después, una recuperación sensacional de Carlos Vento daba lugar a un mano a mano de Raúl Rocha ante Juanjo, pero el portero local estuvo implacable para evitar el empate. Nuevamente, cuando mejor jugaban los pupilos de Imanol Arregui, llegaba el gol de Leo Santana, tras un saque de banda. El brasileño ganaba la espalda de la defensa y con un fuerte disparo ampliaba la diferencia (3-1). Nuevamente reaccionaría rápido Osasuna Magna. Roberto Martil filtró un pase perfecto para Tony, quien cruzó el balón para recortar distancias (3-2) a falta de diez minutos para el final.

Los siguientes minutos estuvieron repletos de juego muy físico. A falta de seis minutos, el técnico navarro decidió apostar por el portero-jugador. El asedio de Xota encontró su recompensa tras una gran jugada colectiva. Linhares anotaba y situaba el 3-3 a falta de un minuto para el final. Al técnico visitante no le valía el empate y arriesgó con Vento como portero-jugador. Tuvo la victoria en las botas de Dani Zurdo, pero salvó Juanjo para dejar el empate final.

Arregui “El equipo ha seguido creyendo y se ha hecho justicia”

El técnico de Osasuna Magna, Imanol Arregui, remarcó el rendimiento exhibido en la segunda mitad. “En la primera parte no hemos terminado de creer, hemos estado desordenados. Sin embargo, tras el descanso hemos estado bastante mejor y con mejores sensaciones con el balón. Les he dicho que si queríamos sacar algo, mínimo había que meter tres o cuatro goles, porque es un equipo con mucha calidad”, apuntó Arregui quien recalcó el nivel de su rival, el Pozo Murcia. “Es una plantilla muy fuerte y seguro que va a estar peleando por los títulos, lo que pasa que solo gana uno y hay siete u ocho plantillas muy igualadas entre los que no hay una diferencia abismal y quien mejor esté en los momentos críticos se lo llevará”, dijo. Osasuna Magna suma dos puntos en sus dos primeros partidos ligueros.