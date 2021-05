Derrota sobre la bocina del Aspil Jumpers en Burela

Actualizada 23/05/2021 a las 06:00

Con los dos equipos al completo sobre la pista. Unos celebrando el gol y otros pidiendo que se anulara. Así, con polémica, acabó este sábado el partido en Vista Alegre. Renato anotó el tanto de la victoria para el Burela cuando quedaban 10 décimas de segundo. O, al menos, eso fue lo que decretaron los árbitros, porque, según relató ‘Pato’, “cuando Renato chuta, suena la bocina. No da tiempo a que ese balón entre en tiempo reglamentario”. Y prueba de ello fue la imagen que dejó el conjunto naranja sobre el 40x20, y que demoró unos minutos el final del encuentro. Además, el entrenador naranja argumentó que “hoy en día no es que suena la bocina, el jugador ha chutado, el balón entra y aún es gol. No. Aquí, cuando la bocina suena, el balón, esté donde esté, ya no existe. Aunque esté en la misma línea de gol”.

Y no solo eso, ya que este gol acabó también con el deseo del Aspil de asegurar su permanencia a falta de dos jornada para el final de la competición. Ahora, los naranjas son undécimos con 40 puntos, a 5 del Burela, que marca la promoción de descenso y que tiene un partido menos disputado.

La primera mitad no fue la mejor de los de ‘Pato’, a los que les costó entrar en el partido. De hecho, podría decirse que no lo hicieron hasta el minuto 19 cuando Terry recortó distancias. Y es que, aunque los 10 primeros minutos pasaron sin ocasiones claras, el Burela había logrado ponerse con un 2-0 a favor. Quintela fue el primero en golpear en el minuto 11, aprovechando un rechace, e Iago Míguez amplió la ventaja, apenas 2 minutos más tarde, colando el balón entre las piernas de Gus.

Lo cierto es que el conjunto gallego estuvo mejor. Tanto, que incluso pudo haber anotado algún gol más. Pazos tuvo un palo entre medias de los goles, Gus salvó el 3-1 en una acción de estrategia en el 18 y Matamoros, en la siguiente jugada al gol naranja, volvió a desaprovechar una nueva oportunidad. Y eso fue todo.

UN FINAL CON POLÉMICA SERVIDA

La segunda mitad fue otro partido. El Aspil salió mucho mejor y así se reflejó en el marcador, al remontar el 2-1 de la primera mitad.

Gus salvó el 3-1 al desviar un disparo de Álex Diz y acto seguido Terry firmó su doblete empatando el duelo. Las tablas dieron un respiro al Ribera que tuvo dos ocasiones muy claras. Las mismas que Matamoros en el 34, pero fueron los de ‘Pato’ los que consiguieron ponerse por delante.

Con todo lo que se están jugando los gallegos, Sito Rivera no dudó en salir de 5. Y, de hecho, no tardaron ni un minuto en volver a poner las tablas en el luminoso, que reflejaba un 3-3 a 3 minutos del final. Un final en el que la polémica estuvo servida. En cualquier caso, la palabra de la pareja arbitral es la que vale y los tres puntos se quedaron en Burela.

Por delante, dos partidos clave para lograr el objetivo.

'Pato': “No me lo puedo creer. El balón no ha entrado en tiempo reglamentario”

El entrenador del Aspil, José Lucas Mena ‘Pato’, lo tenía claro: “El balón no ha entrado en tiempo reglamentario”. Ese fue su comentario respecto a la polémica final del partido. “No me lo puedo creer. Quedando 3 segundos, Renato está en medio de la pista, recibe el balón, hace dos amagos... No da tiempo. Luego sale y pega, golpea en un jugador y es imposible. Es que es imposible”, relató. “Un partido en el que nos jugábamos mucho los dos y que se decida por este tipo de situaciones no es bonito”, continuó diciendo. Y tampoco entendió que los árbitros, que “tienen una pantalla de televisión ahí grane, no se hayan ni asomado a verlo”. En cuanto al choque, afirmó que “en la primera parte ellos han salido más cómodos, pero la segunda ha sido completamente nuestra”.