El Aspil se acerca a la zona roja

Actualizada 21/03/2021 a las 06:00

Con lo bien que empezó este sábado el partido en la Caldera, nadie se esperaba que pudiera torcerse de las maneras en que lo hizo. Y mucho menos, que el Córdoba se fuera de la pista del Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala con tres puntos de oro en el bolsillo. Tres puntos que podían haber distanciado a los naranjas del descenso. Sin embargo, pasó todo lo contrario. Los riberos se dejaron escapar el encuentro en la primera mitad y, ahora, vuelven a rozar la zona roja de la tabla. De hecho, están un puesto por encima de la promoción de descenso. Puesto que actualmente ocupa el Burela, con los mismos puntos (24), pero con un partido menos disputado.

Tras un primer disparo escorado de Vasques, el brasileño no perdonó en su segunda oportunidad y mandó el balón a la red por toda la escuadra para adelantar a los de ‘Pato’ en el primer minuto del encuentro. Un encuentro que podía haberse puesto más de cara si precisamente Vasques hubiera estado acertado en la acción que tuvo instantes después, y que más tarde acabaron lamentando los naranjas cuando Saura empató el choque con un zurdazo.

Este tanto dio alas a los cordobeses, que hasta entonces se habían visto apretados por el Ribera. Un Ribera que no tardó en volver a ampliar la ventaja por medio de Dani Martín.

Rebasado el ecuador de la primera mitad, ambos conjuntos intercambiaron ‘golpes’ en forma de ocasiones, pero el que mejor ‘golpeó’ fue el conjunto andaluz. En apenas cuatro minutos, los de ‘Josan’ lograron remontar el partido con tres tantos que cayeron como jarros de agua fría en el banquillo de un Aspil que estaba perdiendo la identidad. Jesulito, Zequi y Perín fueron los goleadores.

Pero, después de todo, al final, la primera parte no acabó tan mal. A 6 segundos del bocinazo, David recortó distancias poniendo el 3-4.

SIN GOLES EN LA SEGUNDA MITAD

El Aspil volvió al 40x20 mucho más metido en el partido, con la intención de luchar hasta el final, pero le falló la finalización. Lo intentó hasta el último suspiro, pero no logró que el balón volviera a rebasar la línea de gol. Y eso que ocasiones no faltaron. Terry tuvo una de las más claras, pero Prieto evitó el empate con la cara

El Córdoba, por su parte, tampoco se quedó de brazos cruzados y generó peligro a la contra y con balones largos. De hecho, pudo haber sentenciado el duelo en varias llegadas, pero no lo hizo y, con el partido abierto, ‘Pato’ lo apostó todo al portero jugador con David, cuando quedaban 3 minutos para el final. Tres minutos que dieron para mucho, pero no para rascar, al menos, un punto.

David tuvo dos disparos con buena trayectoria, pero el primero se marchó fuera por muy poco y el segundo se fue a córner. Eso sí, sin duda, el más claro fue otro de Lemine que dio en Jesús Rodríguez antes de estrellarse contra el palo y salir fuera de la pista. Así acabó el partido y, con él, la tranquilidad del Ribera. Habrá que esperar para ver si abril trae nuevas alegrías.

‘Pato’ “No hemos sido nosotros. Así no se puede seguir”

Tras el partido, el entrenador del Aspil, José Lucas Mena ‘Pato’, afirmó que “es imposible ganar un partido si en un primer tiempo regalas tantos goles como los que hemos regalado nosotros”. “No hemos sido nosotros”, reconoció también el alicantino, quién insistió en que tienen que trabajar la ansiedad y las ganas de ganar porque “así no se puede seguir”. De la derrota, dijo que era “dura” porque “veníamos de sensaciones distintas”. “Hoy era un punto de inflexión, pero al no pegar ese paso hacia delante, pues nos metemos de nuevo en la jugada -en relación al conjunto de equipos de la zona baja de la tabla-. No queda otra que seguir mirando partido a partido”, añadió ‘Pato’, para quien el resultado tampoco fue del todo justo. “Hemos merecido el empate en varias ocasiones”, concluyó.

Reconocimiento a la primera plantilla

Antes del choque, el Ribera Navarra reconoció a los integrantes de su primera plantilla, que debutó en Primera Nacional B en 2001. Estos jugadores fueron Víctor Abril, José Luis Salcedo, Santiago Antón, Mario Valero, Luis Ángel Moracho, Álvaro Pérez, Jorge Moracho, David Vallespín, Arkaitz Lantada, Jesús Sánchez, César Arriazu, Sergio Grandez, Daniel Torres y Alberto Serrano. También estuvieron presentes los miembros del cuerpo técnico Javi Ruiz, Daniel Miramón e Íñigo Toquero. aldanondo