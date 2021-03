Osasuna Magna logra una importante victoria a domicilio ante el Burela

Actualizada 13/03/2021 a las 06:00

Un golazo por la escuadra de Juninho cuando estaba a punto de llegarse al descanso decidió un encuentro crucial para Osasuna Magna de cara a mirar hacia arriba en la clasificación. Se midió al Burela, un equipo que estrenó entrenador y que, de haber ganado, le hubiera pisado los talones en la tabla. Sin embargo, la victoria de los pupilos de Imanol Arregui le permite al equipo navarro mirar de reojo a la zona de playoff después de haber sumado diez de sus doce últimos puntos en juego.

Con un gran primer tiempo y una sobresaliente actuación de Asier en momentos determinantes, Osasuna Magna se impuso en la “bombonera” de Vista Alegre, donde el Pescados Rubén Burela, ante el que se mantiene invicto, no perdía desde hace más de tres meses. Arrancó el equipo verde con presión alta y mucha verticalidad tras robo, lo que le permitió disponer de dos disparos francos por medio de Linhares en el primer minuto de juego. El segundo de ellos lo desvió Edu a saque de esquina, tras cuyo lanzamiento el propio Linhares asistió a Roberto Martil, que, por poco, no acertó con la portería local. Una volea de Álex Diz fue la primera amenaza para la meta de Asier.

Mancuso replicó con un intento de caño que Edu desbarató. Y Wanderson hizo lucirse al meta local justo antes del minuto 7. El jugador brasileño evitó casi sobre la línea el primer tanto del encuentro en un remate de David Pazos.

Le quemaba la pelota al equipo naranja ante la intensa presión de los pupilos de Imanol Arregui, cuyas continuas rotaciones le permitieron mantener la frescura en su quinteto en pista. Un buen robo de Bynho en mitad de la cancha le permitió a Mancuso enfilar la portería del Burela, aunque su trallazo, muy centrado, se estrelló en Edu. El balón rebotado lo mandó muy arriba Bynho, que volvió a poner a prueba a Edu en el minuto 17.

A falta de cuatro segundos para el descanso, Juninho encontró el ángulo superior de la portería de Edu y logró un golazo espectacular con un zurdazo que se coló por la escuadra. Dani Zurdo abrió las hostilidades tras la reanudación y Asier volvió a resultar salvador en un contraataque con remate a bocajarro de David Pazos.

La presión alta del equipo de Arregui dificultó mucho las maniobras del conjunto naranja, que no conseguía dotar a su juego de fluidez ni tener continuidad en las llegadas. Un balón de Álex Diz que no encontró el remate de David Pazos en boca de gol fue la mejor ocasión del Pescados Rubén antes de entrar en el último cuarto del partido. Las ayudas defensivas evitaron que algún prometedor ataque de los hombres de Rivera pudiera tener una finalización cómoda y aunque el peligro rondó la meta de Asier, el meta volvió a exhibir reflejos y seguridad.

A dos minutos para la conclusión, el entrenador local situó a Matamoros como portero jugador. No encontró el Burela la puntería ni el acierto en el último pase para derribar el muro de Osasuna Magna.

Arregui: “Este partido era la vida, muy importante”



El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, finalizó el encuentro muy satisfecho con el rendimiento de sus pupilos en una cita que consideró “clave”. “Sabíamos que era un partido importantísimo porque se podían poner a un punto y así los mandamos a siete más el “average”. Este partido era la vida”. Explicó Arregui que fue “una victoria muy trabajada” en un partido en el que su equipo “fue superior en la primera parte”, en la que debió haber “abierto más brecha en el marcador”. “En la segunda, el partido se igualó más y tocó sufrir en algún momento. Asier también ha estado muy bien y nos llevamos tres puntos importantísimos”, añadió. “Tenemos que pensar solo en el partido contra Antequera. Si ganamos podemos abrir una brecha casi definitiva para alejarnos de la zona peligrosa. Si cuando falten 6 o 7 partidos estamos en disposición de poder pelear por algo más, lo vamos a hacer seguro”, concluyó.