El broche morado a la primera fase del Txantrea

Este martes no era 8 de marzo. Pero para el cuerpo técnico que dirige Jose Ibarra todos los días hay que celebrar a las mujeres. Y este martes fue el momento. Minutos antes de las 19.30, cuando estaba prefijada la hora de entrenamiento, el enternador del Txantrea KKE y su ayudante Pablo Elizalde sorprendieron a sus jugadoras con flores envueltas en papel morado, el color que simboliza la lucha por los derechos de la mujer. La reacción de las componentes del equipo fue de alegría y aplaudieron el gesto, después de que el propio Ibarra explicara con un breve discurso que la iniciativa del cuerpo técnico no la quisieron hacer el 8M porque “todos los días son el día de las mujeres”.

El equipo azul recibió el mejor regalo después de una primera fase que ha concluido como líderes del grupo 1B de la Segunda División Femenina, por lo que pasan a la segunda fase a luchar por el ascenso. Todavía queda pendiente un partido de su máximo rival en el grupo, el Rodiles, que disputa este sábado su encuentro aplazado contra el EDF Logroño B, tercer clasificado.

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA

Al margen de lo que ocurra, la primera fase del equipo del barrio pamplonés ha sido espléndida. En las filas del Txantrea FSS conviven jugadoras jóvenes y veteranas de la talla de María Goñi Saiz (Pamplona, 11-12-81), la experta portera y capitana del equipo.

“Independientemente del resultado del partido que falta y seamos primeras o segundas, tenemos que estar muy contentas con la temporada que estamos haciendo. Al principio fue complicado, llevábamos desde marzo sin competir. Había muchas dudas de si iba a haber liga o no, si se iba a suspender... El comienzo fue difícil pero teníamos tanta ilusión que hemos cumplido los objetivos que teníamos”, explicaba María Goñi.

El equipo azul ha tenido una actuación espectacular, que le ha llevado al primer puesto. “No hemos sido conscientes de que éramos líderes o teníamos tanta ventaja. Como arrastrábamos los puntos, sabíamos que ganar cada partido era importante y cuantos más ganásemos ahora menos necesitábamos en la segunda fase que va a ser la más importante”, explicaba la meta azul.

La capitana es una histórica del fútbol (Lagunak y Levante) y el fútbol sala (cumple su octava temporada en el Txantrea) y está de nuevo ilusionada. “Personalmente, soy competitiva. He jugado muchos años al fútbol y he conseguido muchas cosas. Cuando empecé en el fútbol sala, quería subir a Primera y jugar y también lo conseguí -en 2016- pero si sigo jugando es porque tengo objetivos y sueños que cumplir. Y mi sueño sería volver a jugar una fase de ascenso con el Txantrea”, reconocía. “Es un vestuario sano, de gente bastante joven, con alegría... Echas de menos un poco de orden, pero son chavalas que te dan mucha vida, esa energía que ya no tienes”, añadía.

Con la segunda fase, empieza de nuevo la liga. “Son rivales que conocemos de otras temporadas y sabemos de su dificultad. Ahora los viajes serán más largos, pero lo cogemos con ganas porque queremos jugar con las mejores. Si seguimos jugando con la misma ilusión, todo llega”, concluía.

Jose Ibarra “Estas cosas son las que nos motivan a seguir en este equipo”

Jose Ibarra es un hombre de detalles, cercano. No es un entrenador al uso. Y este martes lo volvió a demostrar con el regalo a las jugadoras. “No somos profesionales y nos gusta tener esos detalles de los que se acordarán el día de mañana. Y estas cosas son las que nos motivan a seguir entrenando a este equipo”, contaba.

“Como entrenador tienes que tener autoridad y que sepan quiénes toman las decisiones, pero no dejamos de ser amigos y confidentes cuando acaban los partidos, tanto yo como mi compañero Pablo. Nos ayudamos tanto en ámbitos personales, de estudio o laborales. Se puede ser amigos fuera de la pista”, añadía.

Se siente orgulloso de sus jugadoras: “La primera fase ha sido de quitarnos el sombrero. Somos un grupo de amigas que nos gusta competir, que disfrutamos trabajando, y los demostramos cada sábado. Hemos perdido dos partidos, el último el sábado, pero para nada emborrona lo que han hecho. Es un equipo joven de presente y futuro que están dando resultados a lo mejor antes de lo previsto. Estamos muy vivas”.

Ha vivido la evolución del equipo. “El año pasado nos dimos cuenta de quehabía mimbres. Este año creíamos que debíamos ir con respeto y humildad y así han llegado los resultados”, señalaba.

RIVALES GALLEGOS EN LA SEGUNDA FASE

En la segunda fase les esperan los potentes equipos gallegos: Valdetires Ferrol, Marín Futsal, Castro y Membibre de Vigo. “Son viajes muy largos, saldremos el viernes por la tarde y volveremos el domingo por la mañana. La gente tiene que trabajar y estudiar. Vamos con todos los ánimos y lo que queremos es competir hasta donde nos lleguen las fuerzas, para representar a Navarra como llevamos haciendo muchos años”.



PLANTILLA

1. Irati Álvarez Portera

2. María Miranda ‘Mery’ Cierre

3. Nerea Urra ‘Nere’ Ala-cierre

4. Maite Villanueva ‘Villa’ Cierre

5. Nerea Vidaurre Pívot

6. Goretti Urtasun Ala

7. Ainhoa González ‘Aino’ Ala-cierre

8. Miriam Iruzubieta ‘Iru’ Ala

9. Andrea Lopes Ala

10. Ana Labayen Pívot

11. Uxue Álvarez Ala

12. Eider Goñi Ala-pívot

13. María Goñi Portera

15. Yarima Miranda ‘Yari’ Pívot

17. Nerea Santesteban ‘Santes’ Ala

21. Yessica Gascón ‘Yessi’ Ala-pívot