La RFEF prevé sanciones por lo ocurrido en el partido Aspil-Jaén

Aunque el día anterior había asegurado que la Federación Navarra de Fútbol no iba a actuar respecto a la trifulca que se produjo tras el partido de fútbol sala entre Aspil y Jaén, este jueves, Rafa del Amo, a su vez vicepresidente de la RFEF, dejó claro que lo ocurrido “no puede quedar impune”. De hecho, añadió que la RFEF ha pedido información adicional a los árbitros, que no reflejaron nada en el acta porque se metieron a los vestuarios, al delegado de árbitros que estaba en el pabellón y a la policía de cara a estudiar sanciones. “Aunque no haya denuncias, la RFEF entrará de oficio porque son unos hechos muy graves”, afirmó.

Y adelantó que podría haber sanciones para los dos clubes, aunque dejó claro que, en su opinión, “el 80 o el 90%” de la responsabilidad fue del Jaén, ya que consideró que “es inadmisible” que sus jugadores y parte del cuerpo técnico subieran a la grada a enfrentarse con aficionados del Aspil al terminar el partido. “Pongo la máxima culpa al Jaén porque no es entendible lo que hicieron. Perdieron el control”, recalcó.

Pero, al mismo tiempo, fue crítico con el comportamiento de algunos aficionados del Aspil y también de algún miembro del club. “Para mí, es una de las mejores aficiones, pero no cuando insulta. Se produjo una situación en el terreno de juego, piensas que se va a quedar ahí, pero el delegado del Jaén, que estaba fuera de sí, se enganchó con un miembro del cuerpo técnico del Aspil. Y en ese momento el público no puede decir nada desde la grada y menos alguien del club. Ahí se encendió la mecha porque los del Jaén reconocieron que era un miembro del Aspil”, indicó.

Añadió que el Aspil también tiene otra responsabilidad. “Al final, es responsable de lo que pasa en el pabellón como club. El Jaén puede tener un 80 o 90% de culpa, pero el Aspil también tuvo algo”, afirmó.

Del Amo, que estaba en el pabellón cuando ocurrió todo, consideró que puede haber sanción para los dos clubes, “aunque en distinta medida”, insistiendo en que la actuación del Jaén fue muy grave. “Esto no es buena imagen para Tudela, para el Aspil ni para la Federación Navarra. Salimos todos perjudicados. He hablado con Rubiales -presidente de la RFEF- y no es grato explicar estas cosas”, dijo.

REUNIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

El presidente de la FNF realizó estas declaraciones después de una reunión que mantuvo con el Ayuntamiento y representantes del club ribero con el objetivo de analizar lo que ocurrió en el partido.

Desde la directiva del Aspil recalcaron que “el comportamiento del 99% de la afición del Aspil fue ejemplar”. “No se puede manchar el nombre de Tudela y del club por culpa de unas pocas personas. Pero lo que ha quedado claro es que no se pueden equiparar estos comportamientos concretos con lo que hizo el equipo del Jaén y su cuerpo técnico. Unos profesionales no pueden subir a la grada a enfrentarse con los aficionados”, indicaron, al tiempo que añadieron que Del Amo les felicitó por cómo están cumpliendo los protocolos ‘covid’, aunque reconocieron que hay que incidir en que la gente no se mueva del asiento en el partido.

LA OPINIÓN DEL ALCALDE

Por su parte, el alcalde, Alejandro Toquero, que también estuvo en el partido, incidió en que la “línea roja la cruzaron los jugadores y directivos del Jaén cuando subieron a la grada”. “Hubo forcejeos, empujones, pero no agresiones. Y fue para que no llegaran a la grada, porque si lo hacen no sé qué hubiera podido pasar. Me parece muy grave, no sé qué estaban buscando los jugadores”, afirmó.

Y también reconoció que hubo aficionados del Aspil que no hicieron las cosas bien. “Los insultos nunca son buenos. Y sé que el club va a actuar y se va a reunir con las peñas y con las pocas personas que no se comportaron como es debido. La mayoría de la afición se comportó como corresponde y por unos pocos no podemos quedar mal. Lo que pasó no es la imagen del club ni de Tudela. El Ribera Navarra es un gran club y nuestra afición es la mejor de España. Por eso lo que se vio el otro día no es lo que somos”, indicó.

Además, añadió que este jueves habló con el alcalde de Jaén, Julio Millán. “Él también está molesto por la imagen que se ha dado de su ciudad. Ni Tudela ni Jaén merecen esto porque no son así. Son ciudades acogedoras y esto nos hace mucho daño”, reconoció Toquero.

