Actualizada 03/03/2021 a las 00:10

Resulta difícil escribir una crónica deportiva cuando sus protagonistas, jugadores, técnicos y aficionados, deslucen un espectáculo tan bello como el que podía haber sido el partido en una tángana insólita en las gradas.

Aspil-Jumpers Ribera Navarra y Jaén Paraíso Interior jugaron sobre la pista del Ciudad de Tudela un encuentro vibrante que se llevaron los de casa por un marcador final de 5-2 que sirve para darles más aire en la tabla clasificatoria en busca de la salvación.

Y a partir de aquí, este texto debería contar que el Jaén se puso por delante en el marcador al filo del descanso. También que el Aspil igualó el encuentro nada más empezar la segunda parte. Que se llegó a poner por delante, pero que el Jaén igualó a falta de 5 minutos para el final del partido. También debería contar que, fiel a su lema, el Ribera no se rindió y, en la recta final del encuentro, marcó el 3-2, el 4-2..., y hasta el 5-2 definitivo.

Pero todo quedó empañado por lo que ocurrió justo después del bocinazo final.

La tensión que se vivió en la pista entre dos equipos que se jugaban mucho, con tángana incluida durante la segunda mitad, continuó una vez terminado el partido. Jugadores y técnicos de los dos equipos se enfrentaron en la cancha sin que la situación llegara a mayores.

Pero entonces el enfrentamiento se trasladó a la zona de la tribuna principal del pabellón. Varios aficionados allí ubicados y jugadores y técnicos del Jaén se enfrentaron verbalmente.



REFUERZOS POLICIALES

La tensión fue en aumento hasta que, de repente, los jugadores del equipo andaluz se dirigieron a la carrera a la zona trasera de la tribuna para intentar acceder a la grada. Desde el vomitorio, jugadores y técnicos visitantes continuaron la bronca con los aficionados que se encontraban en la tribuna sin que llegara a haber heridos.

Durante unos minutos interminables, el enfrentamiento se alargó hasta que varios de los agentes de la Policía Nacional y miembros de seguridad del club consiguieron separar a ambas partes. Tal fue la situación de tensión vivida que al pabellón tuvieron que acudir varias patrullas de la Policía Local para calmar los ánimos y asegurar la salida del autobús del Jaén. Una imagen penosa descrita en una crónica que debería terminar diciendo que, gracias a la victoria de ayer, el Aspil toma algo de aire y confianza para seguir de pie en la lucha por la permanencia.

EL ALCALDE DE TUDELA CONDENA LOS HECHOS

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, presente en el partido, condenó los hechos acaecidos tras el choque con el enfrentamiento en la grada entre aficionados del Aspil y jugadores del Jaén. “No me han gustado las reacciones que he visto ni por un lado ni por otro, pero nunca había visto que jugadores de un equipo suban a la grada a enfrentarse al público. No sé qué estaban buscando..., pero ahí nada bueno puedes encontrar y me parece muy grave”, indicó el primer edil, quien abogó “por suavizar y reflexionar, para que esto no vuelva a ocurrir”. “Estamos en un espectáculo donde hay tensión, pero se debe quedar en el campo. En Tudela se vive la pasión del fútbol sala muy intensamente, pero nosotros no somos así y hay un límite que no se debe cruzar”, afirmó el alcalde tudelano.

LA FICHA

ASPIL JUMPERS 5

JAÉN FS 2



Aspil-Jumpers

Cinco inicial 1. Gus 14. Javi Sena 18. Gabriel 5. Lemine 10. Pablo Ibarra

Suplentes 2. David 21. Terry 11. Dani Martín 8. Javivi 12. Pedro 6. Adrián Pereira



Jaén FS

Cinco inicial 29. Marcao 2. Mauricio 17. Attos 6. Antonio Pérez 14. Alan Brandi

Suplentes 10. Carlitos 23. Piqueras 71. Mithyue 8. Campoy 12. Bingyoba



Goles

0-1 (m. 18): Mithyue 1-1 (m. 23): Javivi 2-1 (m. 33): Vasques 2-2 (m. 35): Attos 3-2 (m. 36): Pedro 4-2 (m. 37): Terry (doble penalti) 5-2 (m. 40): David



Árbitros

Delgado Sastre y Bernabéu Haro (comité valenciano) mostraron tarjeta amarilla a los jugadores del Aspil Dani Martín y David; y a los visitantes Mithyue, Campoy, Piqueras y Marcao.



Incidencias

Partido correspondiente a la jornada 9 que tuvo que ser aplazado tras detectarse casos de covid-19 en el Jaén FS.