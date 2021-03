La FNF no actuará por la trifulca del Aspil-Jaén si no hay denuncia

Actualizada 04/03/2021 a las 06:00

La Federación Navarra de Fútbol (FNF) no actuará con respecto al enfrentamiento que se produjo el martes en las gradas del Ciudad de Tudela entre aficionados del Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala y jugadores del Jaén una vez concluido el partido con victoria local por 5-2.

Según explicó el presidente de la FNF, Rafael del Amo, quien estuvo presente en el encuentro, “para que actúe la Federación tiene que haber una denuncia por parte arbitral o por alguno de los implicados”.

En este sentido, y a la espera de las acciones que puedan llevar a cabo cada uno de los clubes, el acta arbitral del encuentro no recoge nada al respecto del enfrentamiento.

QUE NO VUELVA A OCURRIR

Del Amo acudió al partido en compañía de otros tres miembros de la junta directiva de la FNF y fue testigo directo de los hechos. “Nunca había vivido algo parecido y espero no vivirlo nunca más”, indicó, a la vez que apuntó que la situación “se fue de las manos tanto a unos como a otros”. “Ver a los jugadores de un equipo como el Jaén salir de la pista y subir a la grada es impensable, pero tampoco está bien que se les increpe desde la grada como sucedió”, apuntó Del Amo.

El presidente de la FNF apuntó que, tras el partido, se formó una tangana en la pista entre miembros de los dos equipos, un enfrentamiento que luego se trasladó a la grada cuando los jugadores del Jaén intentaron acceder a la tribuna desde uno de los vomitorios. “Yo no vi que se diera un mal puñetazo, pero sí muchísimos empujones”, afirmó Del Amo, quien quiso destacar la actitud de los jugadores del Aspil, “quienes, ante esa situación, se mantuvieron al margen”.

Por otro lado, el presidente de la FNF lamentó el comportamiento de varios aficionados que no respetaron las medidas anticovid. “Todos entendemos la alegría que supone marcar un gol, pero la gente no se puede mover de sus asientos para celebrarlo ni correr por la grada reclamándole al árbitro. Tenemos un protocolo que debemos cumplir y la junta directiva del Ribera está realizando un esfuerzo titánico para cumplir escrupulosamente con todas las normas..., pero el martes este protocolo se nos cayó por los suelos por las actitudes de algunos que no se pueden permitir”, explicó Del Amo.

Para analizar todas estas circunstancias, FNF, Ribera Navarra y Ayuntamiento de Tudela se reunirán este jueves a las 12 en la capital ribera. “Quiero que todos pongamos sobre la mesa nuestra opinión sobre lo sucedido para que no vuelva a ocurrir”, indicó Del Amo.

"TODOS DEBEMOS RECAPACITAR"

Desde el Ribera Navarra Fútbol Sala prefirieron ayer no hacer declaraciones al respecto hasta analizar con calma los hechos.

Quien sí habló después del partido fue su técnico, José Lucas Mena ‘Pato’. El alicantino señaló que lo sucedido tras el choque “no es bueno para el fútbol sala”. “Hay tensión y todos nos ponemos nerviosos, pero solo espero que no vuelva a suceder algo así”, indicó Pato.

Esta misma opinión fue compartida este miércoles por la concejala de Deportes de Tudela, Irune García, quien también fue testigo del enfrentamiento sucedido tras el partido.

“Todas las partes tenemos que recapacitar para que esto no se repita, no solo en Tudela, sino en ningún lugar donde se realice una práctica deportiva”, señaló la edil, quien calificó como “inaudito, vergonzoso y peligroso que los jugadores de un equipo profesional de Primera División suban a la grada no sé con qué intención”.

García aseguró que desde el Ayuntamiento “pusimos todo lo que estaba en nuestras manos para que la situación se calmara, aunque es verdad que hubo comportamientos de personas puntuales que no se pueden tolerar y deben ser castigados”.

Una periodista del Jaén asegura que fue agredida

Una de las integrantes del equipo de comunicación del Jaén Paraíso Interior, María Blanco, aseguró haber sido agredida durante el enfrentamiento que tuvo lugar en las gradas tras el partido entre jugadores del conjunto andaluz y aficionados del Aspil. En declaraciones al diario digital ‘Lacontradejaén’, Blanco afirma que, durante el partido, “nos insultaron y hubo gestos obscenos y de ahí que los jugadores se enfadaran, pero nunca la tomaron contra ningún aficionado”.

Según relata esta miembro del equipo de prensa del Jaén al citado medio de comunicación, cuando empezó la trifulca en la grada se acercó con su teléfono móvil. Fue entonces cuando, según cuenta, “me empujaron personas que llevaban el peto del equipo local”. “Intentaron quitarme el móvil. Si no es por mis jugadores, me caigo por las escaleras”, señala.

Esta supuesta agresión fue también apuntada por el jugador del Jaén Jordi Campoy, quien este miércoles pidió disculpas en su cuenta de Twitter “por la imagen que dimos anoche”. “No es la que se merece el Jaén ni el fútbol sala. Perdí los nervios al ver cómo agredían a la periodista del nuestro club y le intentaban quitar el móvil”, aseguró.

Finalmente, el presidente del Jaén, Germán Aguayo, indicó en declaraciones a TVE que, tras perder el partido, “lo que simplemente queríamos era volver a Jaén y punto”. “Pero si te increpan y molestan, lógicamente sales a defenderte”, afirmó.

