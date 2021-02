Otra desesperante derrota del Aspil

Actualizada 21/02/2021 a las 06:00

Cuando no es por una cosa, es por otra, pero no hay manera de que al Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala le salgan bien las cosas. Ayer, los de ‘Pato’, pese a empezar ganando, encajaron una nueva derrota en la ‘Caldera’ ante el Palma (5-3) que no les permite desvincularse de la penúltima posición. Siguen a 2 puntos de la salvación. Y eso que el partido no pudo empezar mejor con el gol de Lemine en el primer minuto.

Fue toda una alegría para el conjunto naranja, que no tardó en hacer el segundo, aunque este no subió al marcador. Los árbitros, cuya actuación fue muy protestada en la ‘Caldera’, no aplicaron la ley de la ventaja en una falta previa y el balón que Pablo Ibarra había enviado a la red no sirvió de nada.

Vasques estuvo a punto de hacer que el esférico rebasara la línea de gol de nuevo, pero Fabio lo evitó. El Palma, por su parte, también asedió el área de Gus en varias ocasiones, pero el meta estuvo acertado para bloquear las más claras. La intensidad era máxima y, al final, los visitantes empataron el encuentro por medio de Higor en el minuto 7.

Pero los de ‘Pato’ no tardaron mucho en volver a adelantarse. David devolvió la ventaja a los riberos en el ecuador de la primera mitad. La ‘Caldera’, que ayer animó como si estuviera el 100%, volvió a estallar. Al poco, el Aspil disfrutó de la superioridad numérica tras la expulsión de Joao, pero no consiguió ampliar su ventaja en el luminoso. Se marchó al vestuario con el 2-1 a favor, después de que la escuadra y una mano de Gus hubieran evitado el empate.

UN MAR DE INFORTUNIOS

A la vuelta, Tomaz puso la igualada con un disparo lejano que, tras estallarse contra el travesaño y Gus, acabó tocando la red. Pero eso no fue todo. En la siguiente acción, los árbitros expulsaron a David por protestar y, esta vez, fueron los naranjas los que tuvieron que jugar en inferioridad. Defendieron bien las acometidas de los baleares, con la mala fortuna, para ellos, de que al igualarse las fuerzas llegó el 2-3 de Raúl Campos.

Tocaba remar a contracorriente en un mar de infortunios, al que se sumaron las lesiones de Vasques y Sena. El Aspil lo seguía intentando, pero en el 36 Lolo amplió la ventaja para el Palma. La respuesta de los riberos fue salir de cinco, pero Fabio acabó con las aspiraciones de un Ribera que luchó hasta el último balón. Incluso después de haber encajado el 2-5, también de Lolo, en el minuto 40.

Aspil-Jumpers

Cinco inicial 1. Gus 14. Sena 5. Lemine 18. Vasques 10. Pablo Ibarra

Suplentes 21. Terry 2. David 23. Uge 11. Dani Martín 12. Pedro 6. Pereira



Palma

Cinco inicial 12. Fabio 7. Rafa López 10. Marlon 13. Raúl Campos 93. Vilela

Suplentes 6. Joao 9. Higor 4. Lolo 14. Tomaz 22. Claudino 3. Hamza



Goles

1-0 (m. 1): Lemine. 1-1 (m. 7): Higor. 2-1 (m. 10): David. 2-2 (m. 23): Tomaz.

2-3 (m. 27): Raúl Campos.

2-4 (m. 36): Lolo. 2-5 (m. 40): Lolo.



Árbitros

Ferrero Carballal y Martínez Torres (C. gallego). Amonestaron con amarilla a los locales Gus, Lemine, Dani Martín y Lescún (preparador físico). Por parte del Palma, la vieron Campos, Marlon y Vilela. Joao y David fueron expulsados.



Incidencias

Disputado en el Ciudad de Tudela con aforo limitado.