Leticia Romero Haro: 40 minutos de pasión en la pista

Actualizada 09/02/2021 a las 06:00

Disfrutar del arbitraje no es complicado para Leticia Romero Haro, le apasiona el fútbol sala y tiene la oportunidad de hacerlo durante los 40 minutos de los partidos. La navarra, de 32 años, dio un salto de categoría el pasado sábado al debutar en un partido de Primera División nacional de Fútbol Sala. En concreto, fue árbitra principal en la Ciudad Deportiva La Fortuna (Leganés) en el partido entre el C.D. Leganés y el Gran Canaria F.S.F. Teldeportivo. Un cambio importante, porque en noviembre debutaba como árbitra de Segunda B.

No es un salto definitivo pero sí necesario para añadir nuevas experiencias. “Me mandaron de pitar en Segunda B en Navarra, Zaragoza, Bilbao a, de repente, tener un partido de primera femenina, además el otro árbitro era de una categoría superior”, cuenta Leticia Romero. La navarra asegura también que estar en pista fue una sorpresa. “De normal en Segunda B suele ir por veteranía y apellido, todavía no había sido de árbitro principal. Subí de categoría y encima fui la árbitra principal. El partido fue bien, es una experiencia más”.

Navarra no cuenta con equipo en Primera nacional femenina y Romero no sabía cómo era la categoría exactamente. “Me hacía ilusión por el viaje, ir a Madrid, ver un poco cómo era el nivel. Aquí en Navarra al no tener un equipo de Primera Femenina tampoco sabía muy bien cómo era la categoría y cómo se desenvuelven o cómo actuaban las chicas. Son más llevaderas, les trataba de decir algo y conmigo se entendían mejor, con el otro árbitro menos”, explica la navarra.

Leticia Romero ha jugado a fútbol desde pequeña, desde siempre ha sido su pasión pero se llegó a lesionar hasta tres veces la rodilla y tuvo que dejarlo. Aun así, empezó hace siete años arbitrando en campo pero a raíz de la lesión acabó arbitrando en fútbol sala. “Me pasé a fútbol sala porque me gusta estar más cerca de las jugadas”, cuenta Romero.

Este cambio es un paso adelante para la árbitra navarra pero en su cabeza está ir más despacio con su aprendizaje. “Este año me ascendieron a Segunda B y subir ahora a Segunda División sería demasiado. Todavía quiero adquirir experiencia. Quiero ascender pero si sigo disfrutando, yo arbitro por pasión. No digo que no, pero vería muy precipitado el ascenso”.

La navarra compagina el arbitraje con su trabajo como profesora y por el momento no le resulta complicado compatibilizar. “Realizar un viaje como el del fin de semana a Madrid es más complicado. De cara al ascenso a una categoría mayor implicaría desplazarte más. Lo vería un poco difícil porque se haría complicado. Si subiera algún equipo de Navarra... sería más fácil”, cuenta.

Leticia Romero disfruta del deporte que le apasiona y parece no encontrar aspectos negativos. “No encuentro dificultades. Desde pequeña he jugado a fútbol y en ese sentido no. Hay partidos en los que no te conocen y se dirigen más al árbitro. No ven la figura más femenina de árbitro pista, pero una vez que te conocen ya bien”, explica.

Añade la navarra también que se forma grupo entre los árbitros. “Una de las cosas buenas es el grupo que haces con los compañeros, cómo aprendes de ellos y sobre todo las amistades. También, el aprender y disfrutar del deporte. Ahora es mas difícil por la situación pero se crean lazos”, explica Leticia Romero.