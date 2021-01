El Aspil-Jumpers juega el primer partido del año ante el Barça

Actualizada 20/01/2021 a las 06:00

La última vez que el Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala disputó un partido oficial fue el año pasado. Concretamente, el martes 22 de diciembre. Por lo tanto, entre las vacaciones de Navidad y el partido aplazado contra Osasuna Magna, los riberos llevan prácticamente un mes sin competir. Este miércoles, a las 20 horas, inaugurarán, por fin, el 2021 visitando a uno de los grandes, el FC Barcelona.

Un rival que no comenzó la temporada con muy buen pie, pero que logró revertir la situación y ahora suma 12 jornadas invicto, con 8 victorias y 4 empates. Precisamente, en Liga, lleva dos jornadas consecutivas viendo las tablas, aunque cierra la primera vuelta de la Primera RFEF Futsal con su reciente victoria ante el FC Pristinha en la Liga de Campeones. Una victoria por la que este miércoles volverá a luchar para intentar certificar su clasificación para la Copa de España. Actualmente suma 23 puntos.

UN OBJETIVO MUY DIFERENTE

Los que también lucharán por la victoria serán los pupilos de ‘Pato’, aunque su objetivo es muy muy diferente. En el caso ribero, los tres puntos son más que necesarios para poder salir de la zona roja de tabla, ya que ahora mismo el Aspil es penúltimo con apenas 12 puntos.

Eso sí, no se puede pasar por alto que los riberos tienen dos partidos pendientes de disputar, con los 6 puntos en juego que eso significa, por casos de covid-19 en sus rivales (Jaén y Xota).

Además, los naranjas se encuentran en un buen momento a nivel de motivación, ya que en el citado partido del día 22 de diciembre se reencontraron con la victoria ante Antequera, al que ganaron por 5-1 en la ‘Caldera’.

Lo que está claro es que lograr un buen resultado en el Palau Blaugrana serviría para no dejarse más puntos por el camino y afrontar el segundo partido de la semana, el del sábado, con una sonrisa. Y es que este fin de semana los riberos, con la primera vuelta sin completar, darán inicio a la segunda visitando a un más que importante rival en la lucha por la permanencia, el también catalán Santa Coloma. Pero ahora toca centrarse en el duelo de esta tarde, que podrá seguirse por Barça Tv.

Un partido con muchas bajas



Si hay algo que llama la atención de cara a este partido es la cantidad de bajas que suma el FC Barcelona. Y es que hasta cinco son los jugadores que se han caído de la lista de Andreu Plaza. Empezando por la portería, los culés no podrán contar con Dídac Plana, que es baja por el covid-19; ni con Adolfo, ala, y Aicardo, cierre, quienes presentan lesiones musculares.

Y tampoco estará en el encuentro de esta tarde Ferrao, el pívot más goleador de los catalanes, por molestias en el gemelo de su pierna derecha. Pero, sin duda, la baja que más repercusión ha tenido estos días ha sido la del capitán del Barça, Sergio Lozano, quien tendrá que pasar por quirófano este viernes tras romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en la Liga de Campeones.

Ante estas ausencias, Andreu Plaza ha llamado a los jugadores del filial Óscar de la Faya (portero) y Mario López (cierre) para completar una convocatoria de 12 jugadores.

Por parte del Aspil, sigue siendo baja Uge, operado recientemente de una hernia inguinal, pero la buena noticia es que ‘Pato’ recupera a Lemine, que sumaba varias semanas fuera. Por lo pronto se sabe que el gaditano viajará a la ciudad condal.

Pato: “Su meta es ganar todo y la nuestra, no descender”



Pese al parón de casi un mes y el aplazamiento del derbi, para el entrenador naranja, José Lucas Mena ‘Pato’, “el equipo ha entrenado muy, muy bien y nos falta ver cómo podemos competir tras un mes sin jugar”. “Estas semanas nos han servido para mejorar y hemos hecho partidos entre nosotros para no perder el ritmo”, continúa el técnico alicantino, consciente de que hoy le espera uno de los grandes, el Barça. “Su meta es ganar todo y la nuestra, intentar no descender. Esa es la realidad”, apunta el mister. Por ello, insiste en que los suyos tienen que ser “intensos en defensa”. “Tenemos que saber manejarlos bien para poderles ganar la espalda y que no nos roben en la elaboración”, concluye.