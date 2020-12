El Aspil-Jumpers Ribera Navarra se hunde en la tabla

Actualizada 05/12/2020 a las 06:00

El himno del Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala dice: ‘Vamos mi Ribera, tu puedes ganar, con tu coraje y con tu humildad’. No obstante, este viernes, ni el coraje ni la humildad fueron suficientes para lograr tres puntos vitales en la lucha por salir del descenso. Pese a adelantarse en el marcador, los riberos acabaron cayendo ante un eficiente Burela que remontó el encuentro en la segunda mitad para hundir a los de ‘Pato’ en la tabla, que ahora son colistas.

Los gallegos saltaron mejor al 40x20, y gozaron de varias ocasiones para haberse puesto por delante en los primeros 10 minutos, pero no estuvieron acertados a la hora de rematar. Además, Gus tampoco les puso las cosas fáciles.

Así, poco a poco, el Aspil comenzó a hacer daño, aunque sus primeras acometidas no iban cargadas de demasiado peligro. No obstante, pasado el ecuador de la primera mitad, Dani Martín devolvió la alegría a la ‘Caldera’ batiendo a Kaluza, tras enganchar un rechace a un disparo de David. El tanto espoleó a los de ‘Pato’, que no dudaron en ir a por el segundo, aunque el balón ya no quiso entrar.

TRES PUNTOS QUE SE ESFUMAN

En la reanudación, los gallegos volvieron a salir firmes, dispuestos a poner las tablas en el marcador, aunque las ocasiones más claras de los primeros compases fueron para los locales, que pudieron haber ampliado su ventaja si Kaluza no hubiera estado tan acertado en sus intervenciones.

Y, al final, los naranjas acabaron pegando muy caro su falta de finalización. Dos desafortunadas acciones les hicieron encajar una nueva derrota. La primera llegó en el minuto 29, tras un disparo de falta de Javivi. El Burela sacó rápido y Matamoros mandó el balón a la red para poner la igualada y convertir el partido en un correcalles.

Este gol no minó la moral de los de ‘Pato’, que no querían dejar escapar estos dos puntos vitales y siguieron llegando al área rival en busca de una victoria que acabó esfumándose. Y es que, para su desgracia, no solo fueron 2 los puntos que se escaparon.

Los gallegos, que habían llegado en contados momentos al área de Gus, remontaron el choque a 3 minutos del final. Un disparo de Lucho se coló entre los tres palos tras tocar en Pedro. El Aspil remó a contracorriente para cambiar el resultado, pero no lo consiguió. Ni con portero-jugador.

‘Pato’: “Estamos tocados porque creo que no merecíamos la derrota”

La cara del entrenador del Aspil, José Lucas Mena ‘Pato’, al término del encuentro de este viernes lo decía todo. “Estamos tocados porque creo que no merecíamos la derrota”, dijo el mister, al tiempo que aseguró que sus jugadores habían hecho un buen partido. “Era el día para sumar los 3 puntos y creo que hemos hecho todo para conseguirlo, así que no les puedo reprochar nada a los chicos, salvo la finalización”, expuso. Y es que, según indicó, “hemos tenido muchísimas ocasiones, pero solo hemos metido un gol y así es difícil llevarse un partido”, añadió. “Veo que el equipo va creciendo, pero tiene que empezar a sumar de 3 en 3. La suerte hay que buscarla y que cambiarla con trabajo”, concluyó diciendo el técnico alicantino.