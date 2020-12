David Pazos: “En el Ribera es donde más querido me he sentido”

Actualizada 04/12/2020 a las 06:00

Despedirse sin ni siquiera poder decir adiós en persona o darse un abrazo es triste. Si no, que le pregunten al ex jugador del Ribera, David Pazos, a quien la covid-19 mermó su salida del club “más especial” de su carrera deportiva. Pero hoy, el fútbol sala le vuelve a brindar la oportunidad de pisar de nuevo ese parqué en el que tantas alegrías ha vivido. Eso sí, lo hará defendiendo la camiseta de su nuevo equipo, el Burela.

¿Qué significa para usted volver a Tudela?

La palabra para mí es especial. Allí se respira un ambiente y una metodología de trabajo diferente que, a mí, me ha marcado. Va a ser una alegría tremenda. Es el club que siento más especial de mi carrera deportiva. Me fastidia la situación porque la grada va a estar vacía y no voy a poder vivir como rival el ambiente de la Caldera, pero ya habrá momento para volver a disfrutarlo.

Se marchó sin poder despedirse...

Fue triste. Si hubiera tenido que escribir el guión hubiera sido diferente. Después de estar allí 3 años, vivir lo que viví..., se me pone la piel de gallina solo de hablarlo. Para mí es el club en el que mejor me he sentido. Y es raro decirlo, porque también estuve en el Santiago, que es mi casa. Pero en la élite, el Ribera es el club en el que más querido me he sentido. Ojalá que en algún momento podamos hacer una despedida como toca. Para mí Tudela es especial y lo va ser siempre. Tengo muchos amigos allí, tanto en la plantilla, como en el club y en la propia ciudad. Con todos tengo contacto de vez en cuando.

Hoy muchos de esos amigos serán rivales.

Hoy, en cuanto pite el árbitro, cada cual luchará por sus intereses y, en cuanto acabe al partido, nos daremos un abrazo. Ahora estoy luchando por un club nuevo en el que el 85% de la gente es gallega y nos sentimos todos muy identificados con la filosofía. Estoy súper contento también y seguro de que voy a estar feliz.

¿Cómo ve al Ribera?

Es el equipo que llevamos años viendo. Sí que es cierto que este año han tenido circunstancias de confinamiento y un calendario complicado, que son cosas que perjudican porque tienen un sistema de juego que lleva tiempo de asimilar. La mayoría de los nuevos ya están adaptados y seguro que será un partido complicado porque vienen necesitados de puntos y en las posiciones bajas.

¿Y a su equipo?

Ahora nos está costando cerrar los partidos y no somos capaces de liquidarlos cuando están igualados. Buscaremos cambiar esta dinámica. Para nosotros los tres puntos de este fin de semana son súper importantes para poder luchar por entrar en la Copa de España.

¿Parte el Burela con ventaja al conocer David Pazos el sistema de juego de ‘Pato’?

Juanma me ha preguntado algún aspecto y algún compañero también, pero son tantas cosas que sería complicado preparar un partido con tantos detalles. La clave es que al Aspil le gusta tener el balón, con posesiones muy largas, y tendremos que intentar quitárselo y minimizar sus puntos fuertes.

¿Qué va a pasar si marca un gol?

No creo que lo celebre por respeto, aunque me alegraré mucho porque defiendo una camiseta diferente. Ojalá ganemos nosotros y el Aspil todos los partidos que quedan de aquí a final de la Liga.

A SALIR DE LA ZONA ROJA DE LA TABLA

El Aspil recibe hoy viernes al Burela (20 horas) desde el penúltimo puesto

A 20 días y con 3 partidos por delante antes de la Navidad (Burela, Zaragoza y Antequera), el Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala quiere acabar el año 2020 mejor de como lo empezó. Por ahora, en lo que a bajas se refiere, parece que lo está consiguiendo, ya que ‘Pato’ lleva varias jornadas contando con el 100% de la plantilla, pero se enfrenta al problema de su clasificación en la tabla. Y es que los riberos, a día de hoy, son penúltimos con 9 puntos en 11 jornadas, fruto de sus dos victorias, tres empates y seis derrotas.

Por eso, hoy solo tienen una opción ante el Burela: ganar. Eso si no quieren empezar a descolgarse del resto de equipos. Unos equipos que suman más o menos los mismos puntos. Solo hay que ver que, entre el Zaragoza (14º), en el límite con la zona roja, y el Peñíscola (8º), en el último puesto que da derecho a jugar la Copa de España, apenas hay 3 puntos de diferencia.



Salir del descenso

Así pues, está más que claro cuál es el objetivo del duelo de esta tarde, que comenzará a las 20 horas en Tudela y se podrá seguir por el canal de Twitch del club, www.twitch.tv/riberanavarra. Los de ‘Pato’ buscarán salir del descenso ante un Burela que esta temporada se ha reforzado con hombres importantes, entre los que se encuentra el ex ribera David Pazos. Además, los de Juanma Marrube, undécimos con 13 puntos, están luchando por meterse en la Copa de España, así que, teniendo en cuenta sus últimos resultados, tampoco pueden dejar escapar más puntos.

Curiosamente, ambos, tanto riberos como gallegos, llegan con una victoria en las últimas 4 jornadas. El triunfo del Aspil fue frente a Córdoba en la ‘Caldera’, y el de Burela, en su feudo ante los también gallegos del O’Parrulo.

Lo que está claro es que ni uno ni otro pondrán las cosas fáciles. Y tampoco se puede olvidar que la pasada campaña Burela logró remontar en la ‘Caldera’ un 0-3 en contra para terminar ganando por 5-6. Seguro que es un choque especial para muchos, entre otras cosas, porque irá precedido del estreno del himno oficial del club.

Por su parte, ‘Pato’ dijo ayer que el equipo tiene que jugar con tranquilidad y desparpajo, “sabiendo lo que hacemos y disfrutando, porque eso es lo que te lleva a ganar”.