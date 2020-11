Fin a la buena racha del Aspil

Actualizada 29/11/2020 a las 06:00

Hasta la fecha, el Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala no sabía lo que era perder en el Virgen de la Cabeza. La del Valdepeñas era algo así como su pista de la buena suerte. No obstante, este sábado, los de David Ramos no solo rompieron esta bonita ‘relación’, sino que también acabaron con la buena racha del conjunto naranja, que acumulaba tres jornadas consecutivas puntuando. Y lo hicieron en un partido muy intenso y en el que fueron a remolque hasta el minuto 30, cuando consiguieron la ventaja por primera vez.

Precisamente, fueron ellos los que comenzaron a mover el balón, aunque les duró bien poco. En esa misma acción, Dani Martín lo robó para propiciar la primera ocasión naranja, que puso sobre aviso a los azules, que, pese a haber salido muy serios, fueron cediendo terreno ante un Aspil que pudo haber hecho mucho daño si Edu no hubiera estado tan acertado.

Esto no quiere decir que el Valdepeñas no generara peligro. De hecho, el choque se convirtió en una ‘carrera’ por adelantarse en el marcador. Y, para fortuna de ‘Pato’, los suyos fueron los primeros en cruzar la ‘meta’ en el 12. Sena empujó un derechazo de Lemine para poner el 0-1, aunque la respuesta del Valdepeñas no se hizo esperar. Dani Santos igualó el marcador con un balón que tocó la red después de pegar en el palo.

Quedaban 4 minutos para el final de la primera mitad, pero mucho por ver y disputar. Tras toparse con la mano de Edu, Javivi no falló en la siguiente acometida y devolvió la ventaja a los naranjas, que aún estaban celebrando el tanto en el banquillo cuando Dani Santos, de nuevo, alcanzaba las tablas con las que se consumieron los 20 primeros minutos.

DOS GOLES PARA SENTENCIAR

A los tres minutos de la reanudación, el Ribera tuvo la ocasión perfecta para haberse adelantado de nuevo. Dani Martín, tras una jugada personal, se la cedió a Javivi que la estrelló en toda la escuadra otra vez. Pero, pese a que los naranjas lo intentaban y no lo conseguían, no bajaban los brazos. Seguían generando peligro, al igual que el Valdepeñas tampoco cesaba en su empeño por hacer el tercero. Y, al final, los locales lo consiguieron en el ecuador de la segunda mitad, por medio de Matheus. Tras un robo en el centro del campo, el brasileño emprendió la marcha hacia la portería de Gus, al que terminó batiendo.

Pero el Aspil no se rindió. Siguió achuchando la portería de Edu como el que más. Lo intentó hasta de cinco, con David como portero-jugador, pero el que volvió a encontrarse con el gol fue el Valdepeñas, que sentenció el partido anotando el 4-2 definitivo en el minuto 39. Fue Chino quien, aprovechando un error de Vasques, condujo el esférico hasta la portería vacía del Aspil, poniendo el punto y final al encuentro, que deja al Aspil penúltimo en la tabla con 9 puntos.

‘Pato’: “La verdad es que es un resultado injusto”



El técnico del Aspil-Jumpers, José Lucas Mena ‘Pato’, volvió a coger ayer los mandos de su equipo tras unos días ausente por el fallecimiento de su padre, pero no pudo regresar con una victoria. Eso sí, según aseguró, su equipo mereció más. “La verdad es que es un resultado injusto”, afirmó, al tiempo que comentó que “la primera parte ha sido nuestra y la segunda, más igualada”. “Hemos tenido el dominio del balón y hemos trabajado bien a nivel defensivo y ofensivo”, continuó diciendo el mister, toda vez que insistió en que el equipo tiene que “seguir trabajando porque hay situaciones en las que no deberíamos encajar goles”. Asimismo, reconoció que tienen que ser más precisos en la finalización. “La hemos tenido de muchos colores y, como se ha visto hoy, la terminas pagando”, concluyó.

LA FICHA



Valdepeñas

Cinco inicial 19. Edu 23. Nano 20. Chino 33. Cainan 25. Matheus

Suplentes 6. Juanan 7. Álex García 3. Catela 14. Rafa Rato 10. Dani Santos



Aspil-Jumpers

Cinco inicial 1. Gus 2. David 7. Nil

11. Dani Martín

8. Javivi

Suplentes 5. Lemine 18. Vasques 12. Pedro 14. Sena 21. Terry 10. Pablo Ibarra 23. Uge



Goles

0-1 (m. 12): Sena. 1-1 (m. 16): Dani Santos. 1-2 (m. 18): Javivi. 2-2 (m. 18): Dani Santos. 3-2 (m. 30): Matheus. 4-2 (m. 40): Chino.



Árbitros

Carrillo Arroyo y Cordero Gallardo (C. andaluz). Amonestaron con amarilla a los locales José Ruiz y Dani Santos, y a Javivi, Pedro y Dani Martín, del Aspil. También la vio el técnico David Ramos.



Incidencias

Disputado en el pabellón Virgen de la Cabeza.