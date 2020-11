Aspil Jumpers Ribera Navarra: Reencuentro con el azul

Terry Prestjord (izquierda) y Pablo Ibarra, ambos ex del Valdepeñas, posan en el Ciudad de Tudela.

Actualizada 28/11/2020 a las 06:00

Esta tarde, los jugadores del Aspil-Jumpers Pablo Ibarra y Terry volverán a saltar a la pista del pabellón Virgen de la Cabeza. Una pista en la que el curso pasado vivieron muchas alegrías vestidos de azul. Y es que fue allí, defendiendo el escudo del Valdepeñas, donde lograron una parte importante de los puntos que les permitieron disputar la Copa de España y el play-off por el título de Liga. Dos competiciones que vivieron hasta el final, pues en ambas fueron subcampeones.

Pero todas esas alegrías ya son parte de los recuerdos de una etapa cerrada. Hoy visten la elástica del Ribera y lo que más desean ambos es lograr una victoria a domicilio que alegre los corazones naranjas. Y así lo asegura Terry, que estuvo en las filas azulonas dos temporadas. “La verdad es que fueron dos años complicados -por su lesión- y bonitos, pero ahora soy jugador del Ribera y lo único que quiero es ir allí y ganar para conseguir los tres puntos”, asegura el brasileño, al tiempo que insiste en que será un partido “complicado y especial”.

CONTRA CARAS CONOCIDAS

Especial, porque al otro lado de la pista habrá caras más que conocidas. “Siempre es satisfactorio jugar en contra de amigos, pero yo afronto el partido al igual que el resto: con ganas de ganar, de lograr los 3 puntos y de dar lo mejor de mí en todos los aspectos”, señala Pablo Ibarra, quien reconoce que ya lleva unos cuantos días hablando con ex compañeros.

Unos ex compañeros que vienen de estar varios días parados tras detectar algún positivo de covid-19 en la plantilla. “Está claro que eso es un plus para nosotros, pero creo que es un equipo muy luchador, que sabe bien a lo que juega y que va a ir a ganarnos con todas sus fuerzas”, relata el madrileño, toda vez que insiste en que “no nos tenemos que centrar en eso. Inter también llevaba varios días parado y al final empatamos”.

SEGUIR EN LA LÍNEA

En lo que sí que están centrados es en plasmar sobre el 40x20 las exigencias de Pato. Algo en lo que llevan trabajando desde que llegaron y que parece que en los últimos partidos está dando sus frutos. “La adaptación ha ido muy bien. La verdad es que para los nuevos ha sido complicado porque justo cuando estábamos entrando en el juego tuvimos que parar por la covid, pero ahora se ve que el equipo está jugando mejor”, relata Terry, que también afirma que a él le ha costado “un poco más”.

Y no es de extrañar si se tiene en cuenta que tanto él como Ibarra vienen de un “juego totalmente diferente, más individual con cambio”. “El juego de Pato no es un sistema complicado en el sentido de que tiene las ideas muy claras, pero a veces cuesta adaptarse”, añade el pívot naranja, quien no se olvida de sus compañeros de vestuario.

“La verdad es que los más veteranos nos están ayudando mucho y, poco a poco, vamos entrando en lo que Pato quiere. Yo creo que si seguimos por esta línea llegará un momento en el que lo tengamos dominado a la perfección”, manifiesta.

En cambio, esta semana, después de haber sido parte del Valdepeñas, son ellos los que pueden ayudar al equipo con alguna que otra recomendación. “Decirle que tienen grandes individualidades con Chino, Catela y Cainan, gente con bastante pegada, que juega mucho de pívot..., pero son detalles que Pato, con lo observador que es, ya los sabrá”, indica Ibarra, que concluye diciendo que “sería bestial ganar a domicilio en un campo como Valdepeñas”. “Lucharemos para ello”, sentencia.