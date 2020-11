Un empate poco satisfactorio para el Aspil

Actualizada 22/11/2020 a las 06:00

Dice el refrán que dos no riñen si uno no quiere. Ayer, el Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala quería un partido ‘reñido’, en el que se disputaran los 3 puntos, pero el Real Betis Futsal no le siguió la corriente y acabaron empatando a cero. Cada uno jugó por su lado. Y es que el planteamiento de uno y otro fue tan diferente que acabó afectando al ritmo de un duelo que dejó mucho que desear a nivel de intensidad, en la tarde en la que se estrenaba en Tudela la pista de la Primera RFEF Futsal.

Pero eso sí, ni que decir cabe que los riberos lo intentaron hasta el final, sin dejarse llevar por la negativa de un replegado Betis que basó sus acometidas en salir a la contra y en asustar con balones largos. Los naranjas, en cambio, intentaron romper el partido y el marcador por todos los medios, pero, para su desgracia, no fue su día de suerte en lo que a finalización se refiere.

A los 4 minutos ya tenían el control del balón, pero por mucho que tocaban, las pocas veces que llegaban al área del Betis no lograban generar peligro. Y, prácticamente, este fue el guión de los primeros 20 minutos, exceptuando un disparo de Lemine que sacó Cidao y otro de Javivi que dio en el travesaño. La más clara de los sevillanos la tuvo Bocao, pero no acertó a rematar al segundo palo y ambos equipos se marcharon al vestuario igual que como entraron al 40x20, de vacío.

Y EL BALÓN NO QUISO ENTRAR

Nada más comenzar la segunda mitad, Nil pudo haber adelantado al Aspil, pero no estuvo acertado en su disparo, al igual que les pasó al resto de jugadores riberos en los 19 minutos restantes. Dani Martín, Lemine, David y Javivi tuvieron las más claras, pero cuando no las sacaba Cidao, lo hacía algún jugador del Betis, y, si no, se estrellaban en el palo.

Y así transcurrió el segundo tiempo hasta que se llegó al minuto 36, cuando Gus sacó un potente disparo de Rubén Conejo con el que los béticos bien se podían haber llevado los tres puntos de Tudela. Es más, decir que se sufrió en los últimos 4 minutos no sería ninguna mentira. Ver cómo el Aspil quería y no podía, y cómo el Betis se la podía jugar en cualquier contra no era del agrado de los aficionados naranjas que seguían el encuentro por la televisión, ni de los propios jugadores. Pero al final ni uno ni otro rebasó la línea de gol y el duelo acabó con el empate a cero inicial que supo a poco en las filas naranjas.

FICHA TÉCNICA

Aspil-Jumpers

- Cinco inicial 1. Gus 2. David 14. Sena 7. Nil 8. Javivi

- Suplentes 5. Lemine 21. Terry 23. Uge 18. Vasques 11. Dani Martín 10. Pablo Ibarra



Betis

- Cinco inicial 12. Cidao 4. Chaguinha 10. Ivi 7. Eric Pérez 15. Rubén Conejo

- Suplentes 33. Víctor Arévalo 77. Buendía 2. Burrito 5. Elías 3. Borja Blanco 14. Bocao



Árbitros

Rodrigo Miguel y Sánchez-Molina Tapiador (Comité castellano-manchego). Amonestaron con cartulina amarilla al jugador local Uge y al del Betis Ivi.



Incidencias

Partido correspondiente a la undécima jornada, disputado en el Ciudad de Tudela a puerta cerrada.