El Aspil Jumpers logra un punto que sabe a gloria

Actualizada 19/11/2020 a las 06:00

Dicen que, en la vida, todo esfuerzo tiene su recompensa. Hay veces que, por mucho que uno lo intenta, no llega, pero ese no fue el caso este miércoles de un Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala que logró un punto que supo a gloria en una de las pistas más complicadas de la competición, la del Movistar Inter, en la que hasta la fecha nunca había conseguido sumar. Y eso que el choque no pudo empezar más cuesta arriba para los de ‘Pato’. A los 34 segundos del pitido inicial, Nil marcó en propia al ir a despejar un pase de Tripodi a Pito. El fatídico minuto 1 de los primeros partidos de la competición volvía a ser una realidad.

Y eso no fue lo peor. Los riberos sintieron un nuevo mazazo interista cuando Raya amplió la ventaja local en el minuto 2. Recibió un pase en largo, en una rápida salida de Inter, que envió directo a la red. Sin embargo, pese a este desafortunado e inesperado inicio, los de ‘Pato’ no se vinieron abajo. Volvieron a hacer gala de su lema ‘La Ribera nunca se rinde’..., recortando distancias por medio de Javivi con un golazo que entró por toda escuadra.

No estaba todo perdido. No había que hacer un drama, y por supuesto que no lo hicieron. Quedaban por delante 36 minutos para, por lo menos, poner las tablas. Solo un gol separaba a los naranjas de ese objetivo, aunque en la primera parte el marcador ya no se movió. Y no fue por falta de ocasiones por parte de ambos conjuntos, que deleitaron a los aficionados y a los amantes del fútbol sala con un intenso y emocionante choque hasta el final.

Y, AL FINAL, LLEGÓ AL PREMIO

Tras el paso por vestuarios, el Aspil mostró su mejor versión de este curso. Su presión sobre el Inter era alta y las llegadas al área de Jesús Herrero se sucedían. De hecho, fue el meta madrileño el que evitó que los naranjas empataran el partido. Pero, injustamente, fue el banquillo local el que volvió a celebrar un tanto. En este caso, de Jon, que empujó un disparo lejano de Drasler para poner el 3-1.

Es cierto que los de Tino Pérez habían seguido generando peligro en la segunda mitad, pero el Aspil no merecía un castigo como ese. Eso sí, al final tuvo su premio. A los 3 minutos, Inter cometió su sexta falta que llevó a Javivi a probar fortuna desde el doble penalti, aunque su disparo se estrelló en la madera. Otra piedra más para las mochilas naranjas.

No obstante, fue entonces cuando empezó a llegar la recompensa para tal esfuerzo. Javivi se desquitó de ese lanzamiento al palo volviendo a meter el balón por toda la escuadra y, 3 minutos más tarde, Lemine empató el choque. Los de ‘Pato’ empezaban a ver la luz por fin. Y lo hicieron aún más cuando Pereira, a 4 minutos del bocinazo final, le detuvo un penalti a Pito. El subidón fue máximo y, aunque el Inter intentó aguarle la fiesta al Aspil, no lo consiguió ni con el juego de cinco.

El reparto de puntos era lo más justo y esa fue la sentencia final.

‘Pato’ “El resultado es justo y para estar contentos”

Una vez acabado el duelo, el técnico del Aspil, José Lucas Mena ‘Pato’, se mostró satisfecho con el resultado. “Hemos tenido para ganar 3-4 y perder 4-3, por eso creo que el resultado es justo y para estar contentos porque hemos hecho un buen partido”, afirmó el mister, el tiempo que aseguró que el equipo va creciendo. “Los jugadores van aportando cada vez más. Llevamos muchos partidos compitiendo bien y mucho tiempo para que los nuevos se adapten”, indicó. Además, reconoció que “Inter ha estado mejor que nosotros en la primera parte, pero en la segunda el dominio ha sido nuestro”, concluyó diciendo el entrenador naranja, quien dio más mérito a este punto al ser el primero que logra el equipo en la pista del Inter. Una pista “complicada”.