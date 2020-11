Actualizada 12/11/2020 a las 06:00

Confiar en uno mismo está muy bien. Pero confiarse en exceso puede traer problemas. Si no, que se lo pregunten al Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala, que este miércoles estuvo a punto de lamentarlo. Y es que, después de llegar al minuto 30 de partido con un 0-3 a favor en el marcador, sufrió y no poco. Dos goles del Córdoba en el tramo final casi arruinan la que fue la primera victoria del equipo ribero a domicilio de la temporada. Una victoria que otorgó a los de ‘Pato’ 3 puntos valiosísimos que le sacan del descenso. Ahora son 13º con 7.

Sin duda, fue una tarde-noche de esas que no se olvidan. Y eso que a ambos conjuntos les costó entrar en el partido. De hecho, los primeros minutos se caracterizaron por las imprecisiones y las pérdidas en la elaboración. El Córdoba lo intentaba con balones largos y a la contra, y el Aspil buscaba huecos para llegar al área de Prieto. Eso sí, sin mucho éxito.

No obstante, rebasado el ecuador de la primera mitad, los de ‘Pato’ gozaron de un minuto de ensueño en el que anotaron dos goles que les dieron un chute de confianza. El primero en mandar el balón a la red fue Javivi, y todavía no había acabado la celebración en el banquillo naranja cuando Uge puso el segundo desde el segundo palo. Oficialmente, la ‘fiesta’ había comenzado. A partir de ese momento, el Aspil se hizo con el control del encuentro y empezó a buscar el tercero para sentenciar el choque, pero tuvo que esperar a la segunda mitad.

CON EL CORAZÓN A MIL

En la reanudación, Javivi salió a la carrera, tras robar el esférico, y terminó colándolo bajo los tres palos para herir todavía más a un Córdoba que ya no había vuelto a ser el mismo.

Era indiscutible. Los de José Antonio González tenían poco que hacer. El ‘pescado estaba vendido’, o eso parecía. Inesperadamente, el conjunto andaluz resurgió. Lo apostó todo al juego de cinco y puso contra las cuerdas a un Aspil que no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Boyos, en el minuto 30, y Pablo del Moral, en el 33, recortaron distancias para abrir de nuevo el choque. En apenas 3 minutos el Córdoba ‘volvió a nacer’.

Ni que decir cabe que el rumbo del encuentro cambió totalmente. El Aspil sufrió en 7 minutos todo lo que no lo había hecho en los 33 anteriores. El partido se le estaba poniendo cuesta arriba y no podía permitirse eso. No podía dejar escapar esos 3 puntos que necesitaba como el respirar. Los corazones de sus jugadores, al igual que los de los aficionados riberos que siguieron el partido por la televisión, latieron a mil hasta que sonó el bocinazo final en Vista Alegre.

Ahí rebajó la tensión. La primera victoria fuera de casa era un hecho, atrás quedaba el descenso y el equipo recuperaba a Pedro, que volvió a la pista tras su lesión. Las 10 horas de autobús habían merecido la pena.

‘Pato’: “El resultado es justo y, a mi parecer, corto”

Contento. Así estaba el técnico del Aspil, José Lucas Mena ‘Pato’, tras lograr la primera victoria lejos de Tudela. “Sabíamos que era difícil ganar, pero creo que, quitando el 5 para 4, hemos sido muy superiores”, señaló el alicantino, al tiempo que expuso que su equipo había jugado “33 minutos muy buenos, hasta que Córdoba ha salido con portero jugador”. “Nos han puesto en apuros, pero, al final, si quieres ganar, tienes que sufrir y hoy hemos sabido sufrir”, añadió el mister, para quien “el resultado es justo y, a mi parecer, corto”. “Con el 0-3 hemos tenido el 0-4 varias veces”, continuó diciendo ‘Pato’, toda vez que recalcó que sus pupilos habían hecho “un partido muy serio en el que hemos sido merecedores de los 3 puntos”. Por último, concluyó afirmando que “hoy hemos visto un poco más al Ribera”.

LA FICHA



Córdoba

Cinco inicial 13. Prieto 7. Jesús Rodríguez 6. Jesulito 21. Zequi 29. Saura

Suplentes 14. Pablo del Moral 22. Ricardo 8. Shimizu 11. Koseky 5. Boyos 10. Manu Leal 23. Joaqui



Aspil-Jumpers

Cinco inicial 1. Gus 2. David 14. Sena 7. Nil 8. Javivi

Suplentes 5. Lemine 18. Vasques 10. Pablo Ibarra 21. Terry 11. Dani Martín 12. Pedro



Goles

0-1 (m. 11): Javivi. 0-2 (m. 11): Uge. 0-3 (m. 24): Javivi. 1-3 (m. 30): Boyos. 2-3 (m. 33): Pablo del Moral.



Árbitros

Blas Alonso y Romero Candela (c. Castellano-manchego). Amonestaron con cartulina amarilla a los locales Jesulito, Leal y Boyos; y a los jugadores del Aspil David, Gus y Sena. Lescún, el preparador físico, vio la roja.



Incidencias

Partido disputado en Vista Alegre a puerta cerrada.