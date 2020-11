El Aspil visita al Córdoba con el objetivo de salir del descenso

Actualizada 11/11/2020 a las 06:00

Hablar de Córdoba es hablar de su Mezquita. Ambas forman un pack. La ciudad no se entiende sin este monumento y este monumento no se entiende sin la ciudad. Sin duda, es su punto de referencia. No obstante, no es el único atractivo de esta capital de provincia andaluza. Entre otras muchas cosas, no se pueden pasar por alto sus pintorescos patios llenos de macetas de flores y plantas.

Así que, en medio de esta idílica ‘fotografía’, podría decirse que, el Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala se encuentra en la ciudad idónea para empezar a florecer. Y da igual que la hoja del calendario anuncie el mes de noviembre y no el de mayo. El espíritu de esta ciudad invita a ello.

Tras las 7 primeras jornadas de competición, en las que únicamente ha sumado 4 puntos que le colocan en los puestos de descenso, es hora de que los de ‘Pato’ demuestren en el parqué que han superado el proceso de adaptación. Algo que ya empezó a verse en los partidos previos al parón de la semana pasada por los compromisos de la Selección. Un parón que les vino bien para acabar de anclar conceptos y recuperar a Pedro tras su lesión.

SIN MARGEN DE ERROR

Pero lo que está claro es que ya no hay más margen de error. Las 5 derrotas encajadas hasta la fecha tienen que ser historia. Sobre todo, porque el de este miércoles por la tarde en Vista Alegre (19. 30 h.) es un encuentro clave. Su rival, el Córdoba, está 2 puntos por encima y ganarle supondría superarle también en la clasificación -es cierto que tiene pendiente disputar el partido de la primera jornada frente al Betis-. Además, para los naranjas, sería la primera victoria a domicilio, después de que en Cartagena se esfumara en el último minuto.

Eso sí, los andaluces no lo pondrán nada fácil. Las estadísticas lo advierten. De los 6 puntos que suman, 4 los han logrado en casa tras ganar al Barça y empatar con el Palma. Y, tampoco se puede pasar por alto que vienen con ganas de cobrarse la derrota sufrida en Cartagena, donde cayeron por 6-0.

En cualquier caso, los objetivos son claros: hacer un buen partido, volver con los puntos a Tudela y que el espectador disfrute del buen fútbol sala. Y es que el partido se retransmitirá por LaLigaSports TV y Onda Mezquita.

Pedro García Vilar, jugador del Aspil: “Me gusta la sensación de volver a estar en el ruedo”

Este martes, el pívot del Aspil, Pedro, se subió al autobús del Ribera por primera vez desde su retorno al equipo naranja este verano -la pasada campaña militó en el Levante-. Una lesión en pretemporada le impidió comenzar el curso 2020-2021 en el 40x20, pero, si las cosas no se tuercen, lo más seguro es que hoy vuelva a vestir la elástica ribera otra vez. Será algo así como su segundo ‘bautizo’ naranja.

¿Qué sensación ha tenido al volver a subirse al autobús?

Muy buena. Tengo muchas ganas de volver a jugar con esta camiseta.

¿Qué supone para usted volver a pisar el 40x20?

Muchas cosas. Dejar atrás esta pequeña lesión y volver después de que me fui sin haberme despedido como hubiera querido. Tanto cuerpo técnico, como médico y yo hemos trabajado para que pudiera regresar cuanto antes y en las mejores condiciones, y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda para ayudar al equipo en lo que necesite.

¿Nervioso después de tanto tiempo?

Ahora mismo no. Supongo que una vez entre en pista y empiece a calentar... Siempre he tenido nervios antes de cada partido y me gusta esa sensación de intensidad y de volver a estar en el ‘ruedo’.

¿Cómo ha vivido este inicio de temporada viendo que el equipo no terminaba de arrancar y usted tampoco podía ayudar en la pista?

Las lesiones siempre son la peor parte de esta profesión. En ese tiempo intenté ayudar a los compañeros en todo lo que necesitaron, pero sí que da un poco de frustración. Aunque es verdad que en los últimos partidos el equipo ha ido mostrando la cara que quiere el entrenador y el cuerpo técnico. Sabemos que esa es la línea a seguir. Lo tenemos claro.

¿Dónde se sufre más, dentro o fuera de la pista?

Fuera sin ninguna duda. Al final te sientes responsable por no poder estar ayudando ni corriendo al lado de tus compañeros.

Hace unos días que volvió a los entrenamientos, ¿cómo se ha visto?

La vuelta ha ido de menos a más. Me costó muchos los primeros días porque aún había algo de dolor, pero decidimos que tenía que estar en pista ya e ir probando porque la lesión ya estaba cerrada. Cada día me iba encontrando mejor. También es verdad que es posible que todavía me cueste encontrar mi mejor momento, pero espero estar para lo que el mister pida de mí.

Ya que no va a ser con los aficionados del Ribera como testigos, sería bonito estrenarse con un gol, ¿no?

Sería muy bonito estrenarse con un gol, pero, sobre todo, con una victoria. Los goles son importantes, y más en mi posición de pívot, pero el equipo necesita mucho más los tres puntos. Poder traérselos de Córdoba sería lo más bonito.

Además, sería la primera victoria del equipo a domicilio.

Yo creo que va a ser un partido muy reñido. Córdoba es un equipo bien trabajado y con mucha intensidad, pero esperamos volver a Tudela con los puntos.

Por último, ¿consideran este encuentro la primera final de la temporada?

Para nada. Creo que hablar de finales en la jornada 8 sería un error por nuestra parte. En todo momento hemos sido claros y cautos en la situación en la que se encuentra el equipo. Tenemos confianza en el trabajo y en lo que estamos haciendo y eso nos sacará de dónde estamos -el descenso- y llegarán los resultados positivos. No tenemos ninguna duda.