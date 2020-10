Llega la hora de cambiar el chip

Actualizada 16/10/2020 a las 06:00

Es un hecho. El Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala no ha empezado con buen pie la Primera RFEF Futsal. Nadie lo discute. Es colista de la tabla. Y es que no ha sido capaz de sumar ningún punto en ninguno de los tres encuentros que ha disputado hasta la fecha.

Pero lo peor no es eso. Se entiende que los nuevos todavía tienen que terminar de adaptarse al complejo modelo de juego de ‘Pato’. El problema es que parecen los Reyes Magos con tanto ‘regalo’ que están haciendo. Están cayendo por goles que se dan en situaciones que se pueden evitar y eso es, precisamente, lo que hay que corregir. Es muy difícil encarrilar partidos en los que uno empieza encajando en los primeros segundos.

Por eso, la hora de cambiar el chip ha llegado. Los riberos tienen que ponerse las pilas y aumentar la concentración al máximo para que estos errores no se vuelvan a repetir. Unos errores que ya les han hecho ver lo caro que se pagan: 14 goles en tres encuentros y 0 puntos en el casillero. Y qué mejor que ante un rival como Palma para recobrar la inspiración y empezar a ‘volar’, en medio de un mes de octubre plagado de partidos.

ANTE 1.000 ESPECTADORES

El Palacio Municipal de los Deportes de Son Moix les va a brindar hoy, a partir de las 20.30 horas, la oportunidad de hacerlo. La oportunidad de regresar a casa con una victoria. Aunque, eso sí, el Palma no se lo va a poner nada fácil. Y menos si se tiene en cuenta que los baleares se estrenan hoy en casa y quieren hacerlo con un triunfo, para dar una alegría los 1.000 aficionados que van a tener el privilegio de presenciar el choque.

Por lo pronto, hasta la fecha, los de Antonio Vadillo, que este verano se han reforzado con Marlon, Fabio y Claudino, suman una victoria ante Antequera (1-5), en la primera jornada liguera, y un empate ante Peñíscola (3-3), la pasada jornada. Además, tienen pendiente medirse al Barça, ya que el partido en el que iban a enfrentarse tuvo que ser aplazado debido a la disputa de la Final Four de la Champions por parte de los culés.

La parte negativa es que ‘Pato’ deja a varios efectivos en Tudela. A las bajas de Lemine, Pedro y Vasques, anunciadas este semana, se suma para hoy la de Gus, que tuvo molestias en la segunda parte del partido del martes contra Levante en la ‘Caldera’ y no viaja.

Aún con todo, seguro que, como dice la mítica frase de Star Wars, la afición se despide de su equipo con un ‘que la suerte te acompañe’. Los aficionados tienen muy claro que el equipo tiene que terminar de coger rodaje y confían en su querido Ribera.

‘PATO’: “TENEMOS QUE HACER UN PARTIDO SERIO EN DEFENSA Y PRÁCTICO EN ATAQUE”

José Lucas Mena ‘Pato’, entrenador del Aspil, decía hace unos días que no entendía por qué las cosas no salían. Derrota ante Santa Coloma (3-6). Derrota ante Peñíscola (4-2). Y derrota ante Levante (0-4). Y todas, por los mismo errores. Fallos en la salida de balón.

En la previa del partido, insistió en que el equipo tiene que quitarse “esa espina de salir desconcentrado y encajar antes del primer minuto”. Y es que los equipos están aprovechándolo para hacerles daño.

A sacar algo positivo

“Tenemos que hacer un partido serio en defensa y más práctico en ataque para coger sensaciones y volver a ser nosotros”, continuó diciendo el mister naranja, al tiempo que afirmó que Palma “es un equipo para ganar títulos, que allí nos tiene cogida la medida”.

“Tiene jugadores top en todas las líneas y muchos recursos, por lo que es complicado sacar algo positivo, pero vamos con esa intención porque imposible no hay nada”, añadió el alicantino. También pidió a sus jugadores que estén cómodos sobre el 40x20 y que no cometan errores. “Hay que saber cómo tener el balón y cómo no tenerlo”, apuntó ‘Pato’.

Y, del tema de las lesiones, que este año también están achacando al equipo, el entrenador naranja manifestó que, pese a haber empezado como la pasada campaña, con la enfermería llena -Pedro, por ejemplo, no ha jugado ni un minuto-, “tenemos que contar con los que están disponibles para ir cogiendo las sensaciones, el modelo e ir creciendo cada día”.