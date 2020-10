El Aspil, condenado por sus errores, cae ante el Levante

Actualizada 14/10/2020 a las 06:00

Si la pasada temporada fue la de las lesiones, esta tiene toda la pinta de que va a ser la de los goles en el primer minuto. Y es que, aunque parezca increíble, ayer, al igual que en los dos partidos anteriores del Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala, los de ‘Pato’ volvieron a encajar en el primer minuto. Concretamente, el Levante tardó 14 segundos en asediar la portería de Gus. Ni en la peor pesadilla de los naranjas, que se van a la cama como colistas.

Partiendo de que el ambiente ya era frío de por sí por la falta de público, con este tanto se volvió helador. Y ya se terminó de congelar cuando, en el minuto 6, Nil falló un pase que provocó el robo de Roger, que anotó a placer, con Gus en la banda.

El guión se repetía de nuevo y a ‘Pato’ no le quedó otra que parar el partido que, a pesar de todo, sí había cogido intensidad. Pero de poco sirvió. Otro fallo defensivo, en este caso de David, en otro mal pase, llevó al tercero para los visitantes. Gallo fue quien batió a Gus. Así que, a los 7 minutos, el Ribera ya perdía 0-3 y no mejoró con el transcurso de los minutos.

Los naranjas tan solo tuvieron tres ocasiones claras en la primera mitad, mientras que Levante pudo haberse ido al descanso con una ventaja más amplia. Sin ir más lejos Maxi Rescia, inexplicablemente, falló una clarísima solo ante la portería de Gus y, luego, Rivillos no estuvo acertado en el doble penalti del que dispuso su equipo a un minuto del final y que fue provocado por la sexta falta de los naranjas. Bueno, más bien, Adrián Pereira se lo paró, en el que fue su estreno con la camiseta del Aspil.

En la segunda mitad, el Ribera salió algo mejor y tuvo más llegadas, pero seguía sin poder batir a Fede. El Levante, por su parte, también tuvo alguna, pero no logró mover el marcador hasta el minuto 39, cuando Maxi Rescia aprovechó la ausencia de portero, debido al juego de cinco presentado por el Aspil a falta de 7 minutos para el final, para poner el definitivo 0-4 en el marcador. Lo único positivo que sacó el conjunto ribero de estos últimos 20 minutos fue el debut en Primera División de otro tudelano más, su portero de la cantera Mario Ochoa.

Tras el choque, ‘Pato’, reconoció que no sabe “qué es lo que está pasando en los primeros minutos”. “No puedes empezar regalando goles”, continuó diciendo, al tiempo que afirmó que “el equipo no ha estado en la primera mitad”. Respecto a la segunda , se mostró más satisfecho con la imagen dada e insistió en que si no se juega así “lo vamos a pasar muy mal”.

SIN VESTUARIOS POR LA ORDEN FORAL



En el partido de ayer, ninguno de los equipos ni los árbitros pudieron utilizar los vestuarios, debido a la Orden Foral emitida el lunes por el Gobierno de Navarra. Los locales se cambiaron en una de las gradas y Levante improvisó su propio vestuario en el frontón del Ciudad de Tudela.

FICHA

Aspil-Jumpers 0

Cinco inicial 1. Gus 14. Sena 11. Dani Martín 21. Terry 8. Javivi

Suplentes 2. David 7. Nil 23. Uge 10. Pablo Ibarra 6. Adrián Pereira 13. Mario



Levante 4

Cinco inicial 1. Fede 2. Araça 11. Gallo 14 Roger 16. Jorge Santos

Suplentes 10. Rivillos 24. Pedro Toro 8. Maxi Rescia 7. Rubi 4. Esteban 9. Márquez 21. Cayetano



Goles

0-1 (m. 1): Jorge Santos. 0-2 (m. 6): Roger. 0-3 (m. 7): Gallo. 0-4 (m. 39): Maxi Rescia.



Árbitros

Sánchez Llorente y Toca Campo (comité cántabro). Amonestaron con cartulina amarilla a los visitantes Jorge Santos, Fede, Araça, Rivillos y Esteban. Por parte del Ribera, la vieron Dani Martín, Sena y Lescún (preparador físico).



Incidencias

Partido disputado en el Ciudad de Tudela a puerta cerrada.