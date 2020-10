El Aspil-Jumpers Ribera Navarra paga muy caro los errores

Actualizada 11/10/2020 a las 06:00

Podría decirse que el Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala vivió ayer su particular Día de la Marmota. Sí, como en la película de Bill Murray. Y es que a los de ‘Pato’ les volvió a pasar prácticamente lo mismo que el sábado pasado en el inicio de partido ante el Peñíscola. Si Santa Coloma marcó el primero a los 11 segundos en la Caldera, ayer, en el Pabellón Municipal de Peñíscola, David hizo lo propio para los locales. Los de Manolín ya dominaban en el minuto 1. Todo volvía a repetirse.

Los primeros compases de los naranjas no fueron buenos. Les costó entrar en el partido, no podían elaborar su juego y eso se notó. Tanto que, a los 5 minutos, ya perdían 2-0, después de que Bruno Gomes enviara el esférico a la red con un potente zurdazo. Los esquemas volvían a caerse y ‘Pato’ no dudó en pedir tiempo muerto en ese mismo instante.

De ahí al ecuador de la primera mitad el partido se pudo resumir en las faltas de Peñíscola. Los de Manolín cometieron las 5 entre los minutos 7 y 12, aunque los riberos no supieron aprovecharlo. Unos minutos en los que el Aspil tuvo su primera llegada peligrosa, protagonizada por Lemine.

Poco a poco los naranjas fueron creciendo y el premio lo logró Javivi, recortando distancias en el minuto 15 en una contra. Este gol dio confianza al conjunto ribero, que empezó a dominar y a encerrar al Peñíscola. De hecho, pudo haberse marchado al descanso con el empate si hubiera definido bien las dos ocasiones que tuvo. Aunque, tampoco hay que olvidar que los locales estuvieron a punto de poner el 3-1 solo que Pablo Ibarra lo evitó cuando ya se cantaba en la grada.

LA REANUDACIÓN, UN ABISMO

En la reanudación se vio a un Aspil con las pilas puestas, por lo menos en los primeros minutos. Dani Martín y Javivi tuvieron el segundo, pero finalmente fue David quien logró la igualada desde el punto de penalti a los cinco minutos. Pero la alegría duró nada y menos en el banquillo naranja. Manolín paró el juego y, acto seguido, Paniagua aprovechaba un error en la salida de balón de los de ‘Pato’, con Gus en la banda, para devolver la ventaja al Peñíscola a puerta vacía.

Para entonces el encuentro ya se había igualado, aunque este gol y el que marcó Miguel Fernández en el 30 hicieron que los locales retomaran el dominio. Estaban mejor sobre el parqué y generaban más peligro que el Ribera. Un Ribera que, pese a todo, no se rindió. Pero las cosas no salieron. Ni con David de portero-jugador. El balón se negó a entrar y las claras ocasiones que tuvo por medio de Dani Martín y Terry se fueron al limbo.

El martes la ‘Caldera’ volverá a acoger una nueva jornada frente a Levante (21 h.). Lo que está claro es que el Aspil necesita empezar a sumar puntos para no rezagarse. La carrera ya ha comenzado.

‘Pato’: “No podemos regalar tantos goles porque al final te cuestan partidos”

Tras el partido de ayer, el técnico José Lucas Mena ‘Pato’ reconoció que el equipo había competido bien, pero que no puede “regalar tantos goles porque al final te cuestan los partidos”. “De los 4 tantos que hemos encajado, como mínimo 3 eran evitables. Aún no he visto que ningún equipo regale lo que nosotros”, añadió. Y es que para el alicantino, después de que el equipo reaccionara tras el 2-0 de la primera mitad con opciones de haber empatado, “en la segunda parte se veía más la victoria visitante que la local, pero seguimos cometiendo errores que no podemos cometer”. Se refirió al gol encajado en el primer minuto, al 3-2 y al 4-2. No obstante, concluyó diciendo que “lo que interesa ahora es recuperar a la gente para el martes y mejorar este tipo de situaciones”.

Peñíscola

Cinco inicial 30. Molina 17. Igor 10. Walex 20. Rubén Orzáez 19. David

Suplentes 9. Bruno 6. Tuli 8. Paniagua 12. Rahali 15. Miguel Fernández 22. Plaza 1. Mati Starna



Aspil-Jumpers

Cinco inicial 1. Gus 2. David 5. Lemine 7. Nil 8. Javivi

Suplentes 14. Sena 21. Terry 11. Dani Martín 10. Pablo Ibarra 23. Uge



Goles

1-0 (m. 1): David. 2-0 (m. 5): Bruno Gomes. 2-1 (m. 15): Javivi. 2-2 (m. 25): David. 3-2 (m. 26): Paniagua. 4-2 (m. 30): Miguel Fernández.



Árbitros

Blas Alonso y Romero Candela (comité castellano-manchego). Amonestaron con cartulina amarilla a los jugadores riberos Dani Martín y Lemine. También la vieron los locales David e Igor.



Incidencias

Partido disputado en el Pabellón Municipal de Peñíscola ante unas 200 personas.