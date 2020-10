Y... la falta de rodaje del Aspil se notó ante el Santa Coloma

Actualizada 04/10/2020 a las 06:00

Pues sí. ‘Pato’ tenía razón. El sábado, la falta de rodaje se notó. Y no poco. Los diez días de parón le pasaron factura a un Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala, que terminó cayendo en su debut liguero de este curso 2020-2021 por 3-6, ante un Industrias Santa Coloma que fue superior y estuvo mucho mejor. Sin ir más lejos, al conjunto ribero no le valieron ni los 15 minutos en los que jugó de cinco.

Y eso que era un día especial. Un día en el que los naranjas retomaban la competición después de siete meses y en el que la ‘Caldera’ volvía a cobrar vida. Pero lo cierto es que las cosas no pudieron salir peor. Aún no había sonado casi el pitido inicial, cuando Santa Coloma ya se había puesto por delante en una desafortunada acción. Un resbalón de Gus hizo que el balón diera en Sepe y se colara por la línea de gol para poner el primero de los catalanes, que hicieron un partido muy intenso con unas líneas de presión muy altas. De hecho, seguido tuvieron el 0-2, pero Vasques lo evitó bajo palos.

Apenas habían pasado 6 minutos y la lectura estaba clara. Al Aspil le costaba hacer su juego. No estaba bien y ‘Pato’, a sabiendas de ello, pidió tiempo muerto para intentar reconducir la situación. Pero las cosas no mejoraron. De hecho, los riberos encajaron el segundo, que salió de las botas de Cardona en un saque de esquina.

El choque continuó así hasta que Terry mandó el esférico a la red mediante un lanzamiento de falta directa, que devolvió la esperanza a la ‘Caldera’. Pero fue un espejismo. Dos minutos tardaron los de Javi Rodríguez en ampliar el marcador hasta el 1-4 con tantos de Álvarez y Drahovsky.

La situación era complicada y, a tres minutos del final de la primera mitad, el Ribera apostó por el portero-jugador, con el que por lo menos logró replegar a su rival. Eso, y recortar distancias a través de Dani Martín. Incluso pudo haberse marchado al descanso con un 3-4 si la suerte le hubiera sonreído en la última acción.

SIN REMONTADA POSIBLE

La segunda parte comenzó igual que la primera. Santa Coloma dominaba y al Aspil le costaba crear peligro. Sin embargo, el que sí lo creó fue Uri Santos, que en un rápida contra batió a Gus para poner el 2-5. El encuentro se ponía cuesta arriba y la decisión volvió a ser clara. El Aspil sacó de nuevo su ‘carta’ del juego de cinco, aunque esta vez fue Dani Martín el que se enfundó la camiseta de portero-jugador. Quedaban 12 minutos.

El guión fue el mismo. Los catalanes aguantaban replegados en su zona y el Aspil intentaba atacar sin demasiado éxito porque, además, o se encontraba con Borja o el balón iba al palo. Pero, por fin, en el minuto 33 Vasques encontró el camino, aunque la alegría en el banquillo naranja duro escasos segundos. Los mismos que tardó Verdejo en cerrar el marcador en el minuto 33 con el 3-6 definitivo.

‘Pato’: “No hemos hecho un buen partido. No estamos bien”

Tras el encuentro, la cara del técnico del Aspil, José Lucas Mena ‘Pato’, era un cuadro. “No hemos hecho un buen partido. No estamos bien”, reconoció el entrenador, al tiempo que afirmó que Santa Coloma había sido superior y la victoria era “justa”. “No he visto al equipo fresco”, continuó diciendo ‘Pato’, quien aseguró que “a nivel defensivo, hemos sufrido muchísimo”. “Tenemos que dar mucho más de lo que estamos dando, independientemente de las circunstancias que hayamos tenido”, expuso en relación al parón de 10 días que sufrió recientemente el equipo. Además, indicó que los jugadores tienen que coger el modelo de juego “lo antes posible” porque “para nosotros esto es una pretemporada”. En este sentido, comentó que cree que tendrán que pasar entre 2 y 3 semanas para ver el juego al que la ‘Caldera’ está acostumbrada. “Es muy complicado y no tenemos que poner excusas”, afirmó, toda vez que concluyó diciendo que tienen que “hacer borrón y cuenta nueva”.

ASPIL JUMPERS 3

SANTA CALOMA 6



ASPIL JUMPERS

Cinco inicial 1. Gus 14. Sena 7. Nil 8. Javivi 18. Vasques

Suplentes 5. Lemine 10. Pablo Ibarra 11. Dani Martín 21. Terry 2. David



SANTA CALOMA

Cinco inicial 1. Borja 10. Sepe 17. Corso 21. Verdejo 30. Petry

Suplentes 18. Drahovsky 4. Uri Santos 16. Álvarez 12. Cardona 22. Khalid



Goles

0-1 (m. 1): Sepe. 0-2 (m. 8): Cardona. 1-2 (m. 13): Terry. 1-3 (m. 14): Álvarez. 1-4 (m. 15): Drahovsky. 2-4 (m. 17): Dani Martín. 2-5 (m. 24): Uri Santos. 3-5 (m. 33): Vasques. 3-6 (m. 33): Verdejo.



Árbitros

Martínez Segovia y Múnez Carpintero. Amonestaron con cartulina amarilla a los locales Terry y Dani Martín.



Incidencias

Unos 300 espectadores en el Ciudad de Tudela. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la Covid-19.