La 'Caldera' vuelve a cobrar vida

Actualizada 02/10/2020 a las 21:47

El pasado 29 de febrero es el último día que se recuerda a la ‘Caldera’ como tal. Con vida. Y es que fue ese sábado cuando el Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala disputó su último partido de Liga antes de que la Covid-19 truncara sus planes y los de prácticamente todo el mundo. Así pues, podría decirse que esa tarde la ‘Caldera’ se apagó.

Lejos quedaron los sábados en naranja. Esos sábados en los que los aficionados del conjunto ribero centraban su actividad en una hora clave: las 18.30. La hora habitual del inicio de los partidos de su querido Ribera Navarra. Los había incluso que ya desde por la mañana comenzaban la fiesta. Porque sí, ir el sábado a la ‘Caldera’ era una fiesta para muchos. Solo había que ver el ambiente.

Era subir la cuesta de acceso al pabellón y ya se encontraban con conocidos que, en la mayoría de los casos, el fútbol sala ha convertido en amigos. Las risas y los gestos de nerviosismo por ver qué iba a hacer su equipo esa tarde eran la tónica predominante.

Eso, hasta que las agujas se acercaban a la hora clave y el sonido de los bombos y de las vuvuzelas se adueñaba del pabellón. Un pabellón que, casi siempre, estaba a rebosar y que acababa ‘bailando’ La Revoltosa cuando las cosas salían bien. Y, si el final no era el deseado, la alegría daba paso a la tristeza, pero los ánimos nunca decaían. Por eso, la ‘Caldera’ siempre tenía vida.

UNA NUEVA NORMALIDAD

Hoy, por fin, después de más de siete meses, la ‘Caldera’ volverá a recobrar su vida. Pero no lo hará al completo, ni en las mismas condiciones que antes. Al igual que ha pasado con todo, tendrá que aprender a vivir en una nueva normalidad.

Una nueva normalidad que estrenará, como no podía ser de otra manera, a las 18.30 horas y frente a un viejo conocido como es el Industrias Santa Coloma. Un equipo en el que milita el ex ribera Sepe, que volverá a encontrarse con la afición ribera después de su salida del club en el verano de 2019.

No obstante, esta nueva normalidad no es la única novedad que vivirá hoy el Aspil-Jumpers, que da inicio a su décima temporada en Primera y al 20 aniversario de su fundación. Tampoco se puede olvidar que, oficialmente, para el conjunto naranja esta tarde comienza la Primera División de Fútbol Sala organizada por la RFEF, aunque ayer ya fue ‘inaugurada’ por otros cuatro equipos, entre ellos Osasuna Magna, el otro equipo navarro que milita en la máxima categoría de este deporte.

UN RIVAL CON MÁS PARTIDOS

Lo que no se puede negar es que Santa Coloma llega a Tudela habiendo disputado unos cuantos partidos más de pretemporada que el Aspil, que solo ha jugado ante Colo-Colo, al que ganó 5-4, y Xota, con el que empató a cinco, tras detectar dos positivos en su plantilla y verse obligado a parar su actividad durante 10 días. Sin embargo, los catalanes no llegan al 100% de efectivos. Viajan sin Roger Bermusell ni Ezequiel Ramírez.

Y en esto último se pueden encontrar similitudes con el Aspil, ya que no puede contar con Pedro, Adrián Pereira ni Uge. No obstante, los aficionados que mañana presencien el partido sí podrán ver en escena al resto de los nuevos fichajes naranjas: Pablo Ibarra, Dani Martín, Sena, Gabriel y Terry. Seguro que más de uno está cruzando los dedos para que se estrenen con una victoria y la ‘Caldera’ recobre su vida en la mejor de las condiciones.