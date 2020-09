José Lucas Mena 'Pato': “Mi reto es que este equipo vuelva a enamorar de nuevo”

Actualizada 30/09/2020 a las 06:00

Tras una temporada atípica, marcada literalmente por la covid-19, el Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala ya tiene la mirada puesta en el sábado, día en el que comienza la competición. Atrás quedan los dos positivos que han trastocado los planes de jugadores y cuerpo técnico. Ahora toca mirar hacia delante y ponerse las pilas para alcanzar un buen nivel competitivo, que permita recordar la temporada del 20 aniversario como una muy especial.



No queda nada para volver a la competición. ¿Hay nervios?

Tenemos los nervios de saber qué va a pasar en el primer partido. Lo que realmente nos interesa es sumar de la manera que sea. Si pierdes son 3 puntos menos y el gusanillo ya empieza a estar en el estómago de todos. El inicio va a ser complicado y hacerlo con una victoria sería genial.

¿Cómo llega el equipo?

Los chicos están trabajando bien y con confianza, aunque los 10 días parados y el estar confinados, sin entrenar ni jugar amistosos, nos ha trastocado todos los planes.

¿Les ha mermado mucho?

Claro. Era la semana más importante y de máxima exigencia. Cada vez íbamos metiendo más aspectos en los entrenamientos e iba a ser realmente en los partidos de pretemporada donde íbamos a ver el nivel del equipo. La realidad es que el sábado vamos a jugar contra un rival que ha disputado seis encuentros y nosotros solo dos, pero no se puede mirar atrás. Nos faltan partidos, pero creo que cuando los jugadores cojan todos los conceptos tendremos un equipo muy competitivo. Por eso, con todo lo que ha pasado tenemos que intentar hacer un buen partido y dejar los tres puntos en casa para ir descargando la mochila de piedras.

A todo eso hay que sumar que se prevé un inicio bastante exigente, con siete partidos en octubre.

Era algo que ya sabíamos. Creo que es una prueba de fuego y es ahí donde el equipo va a coger toda la chispa de competición.

¿Con qué se queda de esta atípica pretemporada?

Con el grupo humano que hemos formado. Tenemos gente con ilusión y ganas de seguir creciendo. Ha sido dura, así que tenemos que ser inteligentes porque si la covid-19 te pilla en temporada no va a ser fácil. Nosotros ya lo hemos vivido y a mí no me gustaría volver a estar otros 10 días encerrado en una habitación.

Poniendo la mente en la competición y teniendo en cuenta que esta temporada coincide con el 20 aniversario del club y el 10º en Primera División, ¿qué le gustaría conseguir?

Lo más importante sería que el virus desapareciera y pudiésemos disfrutar de la ‘Caldera’ llena como hemos hecho cada año. Celebrar el aniversario con toda la familia junta sería algo muy bonito. Intentaremos hacer una buena temporada para dedicársela a nuestra gente y quitarnos el sabor de boca amargo con el que nos quedamos en marzo.

¿Qué se marca como objetivo?

Va a ser una temporada muy dura con 18 equipos, tres descensos y un puesto de promoción. Vamos a ir partido a partido y lo más importante es mantener la categoría. A partir de ahí, seguiremos trabajando para ver hasta dónde somos capaces de llegar.

Pese a la experiencia que acumula, ¿cree que va a ser una temporada de retos?

Cada año tengo nuevos retos, porque siempre quieres mejorar. Tengo ilusión porque vuelvo a coger un grupo prácticamente nuevo y mi reto es que este equipo vuelva a enamorar de nuevo a la gente del fútbol sala. Meter tantos cambios y jugadores nuevos no es fácil por la manera que tenemos que de jugar, pero se trata de disfrutar y hacer disfrutar.

Precisamente, el sábado, si no pasa nada, volverán a disfrutar con su afición.

Estamos contentos de que puedan estar con nosotros, porque es una motivación más. Ya hemos jugado dos partidos sin público y es un ambiente muy frío.

Lo harán frente a Santa Coloma.

Es un equipo que se ha reforzado. Son muy intensos, juegan bien de 4, tienen a Sepe que domina todo el juego... Los partidos con Santa Coloma siempre son muy duros. Ha y mucho en juego y tenemos que ser listos porque no estamos al mismo nivel de competición.

Los nuevos fichajes del Aspil, desde la mirada de ‘Pato’

Otro de los retos a los que se está enfrentando ‘Pato’ es al de meter a los nuevos jugadores en su modelo de juego. “Lo están haciendo bastante bien y confían en el trabajo que se está haciendo”, asegura. En cualquier caso, este es su análisis, una por una, de cada una de las nuevas caras.

Adrián Pereira

“Tiene calidad con los pies y a la sombra de Gus puede ser un buen relevo suyo para el día de mañana”.

Javi Sena

“Es un jugador curtido en batallas. Es listo a la hora de interpretar el juego y nos tiene que aportar tranquilidad”.

Gabriel Vasques

“Es rápido en velocidad, tiene buen uno para uno, buena finalización, es intenso a nivel defensivo...”.

Pablo Ibarra

“Es un chico intenso a nivel defensivo y, aparte de tener gol, te puede jugar de 4 y de 3-1. Además, aporta experiencia”.

Terry

“Es zurdo. Nos puede aportar el gol que nos falta y ayudar en el juego de cinco. Aunque es joven, tiene un mundo recorrido”.

Dani Martín

“Es el que más experiencia tiene. Ha ganado títulos. Es un jugador diferente, que puede salir de cualquier situación”.

Pedro

“Ya lo conocemos de sobra. Lo hemos recuperado y tiene que volver a coger su rol y el modelo de juego”.