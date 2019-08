'Mancuso' y Almagro, felices por llegar a un "histórico" como Osasuna Magna

Actualizada 09/08/2019 a las 13:46

El jugador brasileño Diego Brandao 'Mancuso' y el madrileño Mario Almagro se mostraron "felices" por incorporarse a un club "histórico" como Osasuna Magna, que el lunes comienza la pretemporada con una plantilla "corta" por las limitaciones presupuestarias.

'Mancuso', ala-pívot de 31 años, llega a Pamplona procedente del Pesaro, con el que ganó la liga italiana la pasada campaña, mientras que el portero madrileño de 20 años recala en el club navarra cedido por el Betis.

"Estoy muy feliz de ingresar en la mejor liga del mundo y un club histórico. Voy a dar lo mejor de mí todos los días", dijo 'Mancuso', quien señaló que siempre había "soñado" con jugar en España.

"Todos mis amigos de España me hablaron muy bien del Xota y ha llegado el momento justo de hacerlo", comentó el brasileño, quien subrayó que es un jugador "muy competitivo".



Almagro manifestó que para él es un "orgullo" poder debutar en Primera con Osasuna Magna: "Desde que era pequeño tenía la ilusión de jugar en Primera y cuando llegó la oferta del Xota no me lo pensé".

El madrileño tendrá que competir en la portería con Asier Llamas, del que dijo que "es uno de los mejores porteros de la Liga", aunque destacó que le gustan los retos e intentará hacerse con un "hueco". "Soy joven, pero no me voy a arrugar", indicó.



El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, comentó sobre Mario que "es un portero joven con mucha proyección". "Me gusta mucho. Le pondrá difícil las cosas a Asier. Son estilos diferentes y va a aportar competitividad al grupo", agregó.

Sobre 'Mancuso' señaló que "es un jugador contrastado" y destacó que el brasileño ha hecho "un esfuerzo muy importante" por venir al Xota ya que "tenía ofertas muy superiores de la liga italiana donde estaba".

Imanol lamentó que no haya podido llegar un tercer fichaje, pero subrayó que "lo primero es el club" y anunció que uno de los cuatro juveniles que harán la pretemporada ascenderá al primer equipo.

El presidente del club, José Antonio 'Tatono' Arregui, remitió a los periodistas a una rueda de prensa este mes para hablar con profundidad sobre el aspecto económico de la entidad y la relación con los patrocinadores, aunque anticipó que en agosto habrá "sorpresas". "Algo saldrá bien y algo no tan bien", dijo.

'Tatono' manifestó no obstante que el club saldrá "airoso y ganador" de este "desafío". "Lo vamos a ver este mismo mes", aseveró el presidente en una rueda de prensa ofrecida en la Clínica Universidad de Navarra, introducida por el doctor de Osasuna Magna, José Lamo.

