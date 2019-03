La suerte sonríe en los penaltis a Osasuna Magna

Actualizada 01/03/2019 a las 21:30

Será la quinta semifinal que dispute Osasuna Magna, las anteriores como Xota, tras acceder a la penúltima fase del tiulo de la Copa de España en la tanda de penaltis. La suerte no fue esquiva con los de Imanol Arregui y en el tercer lanzamiento de los castellonenses, el meta verde Edu colocaba el cuerpo junto al palo izquierdo e impedía el tanto rival, certificando la clasificación.

Osasuna Magna sufrió hasta el sexto penalti, parado por Edu, que salió a la cancha precisamente para ese lanzamiento, a Gava, para avanzar a las semifinales de la Copa de España 2019 contra un gran Peñíscola Rehabmedic, tan cerca del triunfo como el equipo navarro en un encuentro de máximo equilibrio.

Nadie concede nada ni importa el nombre ni la racha ni la posición en la Liga en este torneo. No ha habido aún ningún gol en el primer tiempo de cada uno de los tres cuartos de final. No ocurrió el jueves ni en el Inter-Palma ni en ElPozo-Levante ni tampoco en el Osasuna-Peñíscola que abrió la acción de este viernes.

La igualdad es una tónica dominante, indudable, como también lo fue en el choque entre el conjunto navarro y el castellonense, cuya competitividad fue tremenda. Cada pugna por el balón parecía la última, como si cada momento fuera definitivo para el desenlace de un duelo intenso, con el peso del Osasuna, pero contadas ocasiones.

No las permitió el Peñíscola, armado en su rigor defensivo, lanzado unas cuantas veces al contragolpe, siempre con Asier como un muro insuperable durante todo el primer tiempo, y aliviado en el minuto 4 cuando los árbitros señalaron fuera del área un penalti cometido sobre Álex Diz, derribado unos centímetros dentro.

También cuando su guardameta Molina frustró los esporádicos intentos antes del descanso del Osasuna Magna, frenado por la complejidad desafiante del entramado defensivo del bloque castellonense y sin apenas la opción de desbordar en terreno rival el planteamiento del Peñíscola, salvo momentos más que puntuales.

Todo tan medido, tan ordenado, tan previsto... Y tan pendiente de cualquier detalle. No aprovechó sus primeras ocasiones del segundo tiempo el equipo pamplonés, mientras Molina multiplicaba sus paradas para sostener el 0-0, y de repente golpeó el Peñíscola con fortuna, porque el centro de Hugo lo despejó hacia su portería Eric Martel.

El 1-0, a falta de ocho minutos, desató ya un intercambio de golpes, porque el marcador exigía la constancia en ataque del Osasuna Magna, a la vez más descubierto a los contragolpes del Peñíscola, que tuvo el 2-0 por medio de Dani Montes, primero, y de Raúl Gómez, después. En ambas surgió formidable el portero Asier.

A cinco minutos del final, en la carrera contra el crono al menos por el empate, Imanol Arregui puso en marcha el juego de cinco. Un asedio que a la segunda oportunidad ya recompensó al Osasuna Magna, con el pase medido de Rafa Usín, más de medio gol, a la entrada en el segundo palo de Dani Saldise, que devolvió el empate al marcador.

Ni siquiera eso alteró la ambiciosa apuesta de uno y otro equipo en un tramo final emocionante, los dos con el portero-jugador para rebuscar el triunfo antes de la impredecible tanda de penaltis; el destino incierto del choque y que clasificó al Osasuna Magna para las semifinales de la Copa de España 2019 de este sábado al sexto lanzamiento, parado por Edu, que entró para ese tiro, ante Gava.

1 (2) - Peñíscola Rehabmedic: Molina, Xavi Cols, Rubén Orzáez, Dani Montes, Raúl Gómez -cinco inicial-; Claudino, Gava, Hugo Bernárdez, Isi, Iván Rumbo e Iván Reverter (ps).

1 (3) - Osasuna Magna: Asier, Araça, Rafa Usín, Bynho, Dani Saldise -cinco inicial-; Álex Diz, Martil, Eric Martel, Adri Ortego, Llamas y Edu (ps).

Goles: 1-0, m. 32: Eric Martel, en propia puerta. 1-1, m. 36: Dani Saldise.

Penaltis: 0-1: Rafa Usín, gol. 1-1, Raúl Gómez, gol. 1-2: Dani Saldise, gol. 2-2: Hugo Bernárdez, gol. 2-3: Eric Martel, gol. 2-3: Gava, para Edu.

Árbitro: García Donas y Moreno Millán (C. Catalán). Amonestaron a Álex Diz (m. 14) y Bynho (m. 33), por el Osasuna Magna.

Incidencias: partido de los cuartos de final de la Copa de España 2019 ante unos 7.000 espectadores.

