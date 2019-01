Aspil Vidal no se descuelga del sueño del 'play off'

Actualizada 05/01/2019 a las 15:28

El Aspil Vidal Ribera Navarra doblegó este sábado, 5 de enero, al Naturpellet Segovia (4-1) y logró un triunfo indispensable para mantener su insistencia en la persecución de la fase por el título, a dos puntos de la octava posición del Peñíscola Rehabmedic, que había ganado el viernes al Viña Albali Valdepeñas por un marcador de 1-6.

El Fútbol Sala regresó al Ciudad de Tudela con un trepidante encuentro. Los primeros minutos de tanteo por parte de ambos equipos estuvieron marcados por tímidos acercamientos a sendas porterías con el propósito de llevar la iniciativa en el marcador. El primer acercamiento fue para los visitantes con un remate de Buitre desde la lateral. No obstante, fueron los de Pato los que fueron mas constantes en tareas ofensivas con los remates de Javi Mínguez, que a punto estuvo de sorprender a Thiago Soares.



El esfuerzo de los Tudela obtuvo recompensa en el minuto seis de juego. Pedro con una estética volea colocó en esférico en la escuadra izquierda de la portería defendida por Thiago Soares adelantando de esta forma a su equipo en el partido. El tanto hizo que los naranjas intensificarán los esfuerzos por ampliar la ventaja. En el nueve, a punto de hacerlo estuvo David Pazos con un tiro que el meta visitante tuvo que quitarse de encima. Por parte de la escuadra de Castilla y León, Buitre volvió a contar con una clara ocasión, pero su remate tras una rápida transición se marcho alto. Ferrán Plana tuvo en sus botas el segundo en una recta final de choque, que acabó con sufrimiento para los locales por la expulsión por doble amarilla a Pedro.



La segunda parte comenzó con una clara ocasión para Aspil-Vidal Ribera Navarra. En esta ocasión fue David, en los primeros minutos de juego, el que tuvo en sus pies el segundo de la tarde, pero el capitán naranja desde la línea del área no logra materializar la jugada a puerta vacía. No obstante, los de Pato se repusieron de error marcando el segundo acto seguido. Javi Mínguez, en el minuto XX de juego, envió con un sutil toque con la puntera el cuero al fondo de las mallas de los de Segovia tras un saque de esquina botado por su David.



Minutos más tarde, Lucas se sumó al buen arranque de los de Tudela. El jugador canario fue el artífice del tercer tanto de su equipo en una buena jugada que Ferrán Plana no logro culminar. El cuarto fue obra de Lucas Tripodi en el minuto veintinueve de juego. El ex de Levante UD FS marco el cuarto en una jugada de Gus que, tras recorrerse todo el campo, se la cedió a Sergio González para que este hiciese lo propio con el argentino en última instancia. En los compases finales, Naturpellet Segovia lo intento con portero-jugador consiguiendo maquillar el marcador a treinta segundos del final con el gol de Chus, pero ya con el signo del encuentro claramente decantado a favor de los riberos.

Resultados jornada 17ª

Viernes 4 de enero:

Fútbol Emotion Zaragoza 2 - Barça Lassa 6

CA Osasuna Magna 4 - Jaén Paraíso Interior 3

O Parrulo Ferrol 1 - Palma Futsal 4

BeSoccer CD UMA Antequera 2 - ElPozo Murcia 6

Viña Albali Valdepeñas 1 - Peñíscola RehabMedic 6

Sábado 5 de enero:

Aspil Vidal Ribera Navarra 4 - Naturpellet Segovia 1

Lunes 7 de enero:

18.00 horas: Jimbee Cartagena FS - Industrias Santa Coloma

20.00 horas: Movistar Inter - Levante UD.

