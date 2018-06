Marco Álvarez se corona en la V EDP San Fermín Marathon con récord

Desde la primera edición continuaba vigente el mejor registro de la EDP San Fermín Marathon. Sin embargo, ayer, Marco Álvarez Hernández lo superó. Recorrió la distancia de 42,195 kilómetros en un tiempo de 2h33:49. Rebajó en casi tres minutos la marca del pamplonés Iñaki Rey. También se debe tener en cuenta el cambio que sufrió el recorrido de la prueba. Pero aún así, el profesor de Teruel, de 32 años, quedará, por ahora, como el corredor que ha finalizado esta maratón, que coorganiza el Grupo La Información y Rock The Sport, en el menor tiempo. Lo hizo con un promedio de 3:39 minutos el kilómetros y después de haber afrontado otro maratón, en este caso el de Zaragoza, hace un mes. La prueba reina de Pamplona contó con 220 inscritos.

Sonriente, muy sonriente, cruzó la línea de meta Riovana Sandra Núñez. No era para menos. Se acababa de proclamar ganadora de la maratón. Lo logró con un tiempo de 3h31:21 y su mejor marca personal, a la que no daba crédito. Sin embargo, no pudo rebajar el tiempo de Pilar Mahamud de 3h14:14, registro que también permanecía desde la primera edición. Ella corrió cercana a la liebre que marca el tiempo de tres horas y media pero sin rivales con las que tener referencia. La segunda clasificada, Silvia Ocaña, llegó siete minutos más tarde.

El que sí tuvo que vigilar más a otros corredores fue Marco Álvarez, que disputó la prueba junto Joseba Jauregui, que finalmente fue segundo a minuto y medio del vencedor. “Es la segunda maratón que corro. Normalmente, suele disputar carreras de 10 y 21 kilómetros, pero decidí probar los 42. Me gustó mucho en Zaragoza y decidí correr la de Pamplona. Me ha quedado buena sensación, para repetir otro año. Mi objetivo era bajar de dos horas y 35 minutos y lo conseguí”, comentó.

Para Riovana Sandra Núñez, de 48 años, la de ayer fue su segunda EDP San Fermín Marathon. Boliviana de nacimiento, lleva muchos años en Pamplona. “En total, he hecho cuatro maratones, dos aquí y dos en San Sebastián, y esta ha sido la mejor, con el mejor tiempo. Me he sentido muy bien. Estoy muy, muy contenta. He hecho más entrenamientos de calidad que de cantidad, y he notado mejoría. Este recorrido me encanta. He disfrutado muchísimo esta maratón”.

CLASIFICACIONES:

Masculina:

1. Marco Álvarez

2. Joseba Jáuregui

3. Álex Soler

Femenina:

1. Riovana Sandra Núñez

2. Silvia Ocaña

3. Marta Linde

