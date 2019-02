Xabier Zarranz y Ana Reina vencen en la Media Maratón de Aibar

Actualizada 24/02/2019 a las 19:00

Aibar ha contado este domingo por la mañana con más de 300 corredores en la renovada tercera edición de su Media Maratón de Montaña. La prueba -que ofertó también una prueba de 13 kilómetros (500m desnivel positivo) en la que finalizaron 168 corredores- tuvo en Xabier Zarranz y Ana Reina a sus claros dominadores en unos 21 kilómetros (1.000m de desnivel positivo) que variaron su diseño respecto a otras ediciones, con un mayor paso por robledales y zonas de boj. Lo que no varió fue el final 'acuático' que todos los participantes afrontan en los últimos metros de la prueba que se realizan por medio de una pequeña regata. Un 'remojón' que, en una soleada mañana, no costó tanto como otros años en los que el tiempo no resultó tan benevolente.

En la prueba corta, los vencedores fueron Ander De Luis e Irene Artázcoz, que tampoco tuvieron ningún problema para hacerse con la victoria.

La organización, que registró un total de 350 inscripciones, donará 2 euros por participante a la Asociación de Ayuda a Niños Enfermos de la Comarca de Sangüesa (ANECS).

Clasificación 21 kilómetros (pincha aquí para ver la clasificación completa):

Masculina

1. Xabier Zarranz

2. Javier Aranguren

3. Alberto Azparren

Femenina

1. Ana Reina

2. Uxua Barandiaran

3. Letizia Marquínez

Clasificación 13 kilómetros (pincha aquí para ver la clasificación completa):

Masculina

1. Ander De Luis

2. Fran Castillo

3. Hugo Busto

Femenina

1. Irene Artázcoz

2. Cristina Luqui

3. Alba Azcona

Selección DN+