La San Silvestre de Tudela bate su récord de atletas

02/01/2019 a las 06:00

La San Silvestre de Tudela batió su récord de participantes en la 38ª edición de esta carrera popular con un total de 2.556 inscritos. Todo un hito que convirtió las calles del Casco Antiguo de la ciudad en una fiesta del deporte en el último día del año.

El ganador absoluto de la prueba fue el tudelano del club local Ribera Atlético Luis Clausín, quien revalidó así el título de campeón que ya logró en la pasada edición. Clausín completó los 4.400 metros del recorrido en un tiempo de 15 minutos y 7 segundos. Tras él quedaron clasificados en segundo y tercer lugar, respectivamente, Pablo Martínez (15 minutos y 15 segundos) e Íñigo Fernández (15 minutos y 33 segundos).

En categoría femenina, la victoria fue para Aitana Gil Pérez, atleta cabanillera del Ribera Atlético, quien paró el crono en un tiempo de 17 minutos y 56 segundos. La buñuelera Victoria Pradilla, campeona de la anterior edición, tuvo que conformarse con el segundo puesto y un tiempo de 19 minutos y 18 segundos. El tercer peldaño del podio fue para Ainhoa Parra (19 minutos y 27 segundos).

“TODO UN LOGRO”

La prueba popular contó con un total de 1.510 atletas, correspondiendo los 1.046 restantes a las categorías inferiores: Prebenjamín (359), Benjamín Masculino (164), Benjamín Femenino (104), Alevín Masculino (150), Alevín Femenino (104), Infantil Masculino (58), Infantil Femenino (73), Cadete Masculino (29) y Cadete Femenino (5).

“Hemos estado cerca de los 2.600 atletas inscritos, lo que es todo un logro”, indicó el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tudela, José Antonio Fraile, quien se mostró muy satisfecho con el desarrollo de la prueba. “Hemos vivido una cita deportiva con un excelente ambiente, con espíritu navideño... y en la que hasta el tiempo nos ha acompañado”, explicó el edil del consistorio tudelano.

“Ahora tendré que volver para defender el título”



En la categoría femenina la victoria fue para la cabanillera Aitana Gil Pérez, del club tudelano Ribera Atlético. La joven se quitó así la ‘espina’ que tenía clavada de la edición de 2017, en la que quedó en segundo lugar. “Entonces la campeona fue Victoria Pradilla y, curiosamente, este año nos hemos ‘intercambiado’ los puestos”, bromeó la de Cabanillas, quien definió como “muy bonito” el haber podido lograr el título en Tudela. “Me he encontrado muy a gusto, muy cómoda. Quizás he venido más entrenada que la edición pasada. Lo que está claro es que ahora tendré que volver para defender el título”, añadió Gil.

“Ser de Tudela y ganar en casa siempre es especial”



El tudelano del Ribera Atlético Luis Clausín ha ganado tres de las últimas cuatro San Silvestres de la capital ribera. “Parece que le he cogido el truco..., que es intentar salir fuerte para no tener problemas con los doblados”, afirmó Clausín, quien destacó, precisamente, la gran cantidad de corredores que participaron en la prueba. “En otras ocasiones he comenzado a superar a doblados a la altura de la Catedral, pero este año lo he hecho a lo largo de la calle Gaztambide-Carrera”, explicó el atleta tudelano. Clausín se mostró “muy satisfecho” por su victoria. “Soy de Tudela, llevo un montón de años en el mundo del atletismo, y ganar esta prueba, en casa, siempre es algo bonito y muy especial”, afirmó el componente del Ribera Atlético.

