Clasificación de los participantes navarros en la Behobia-San Sebastián

12/11/2018 a las 06:00

Apellidos, Nombre Tiempo

Abadia Rodriguez, Pablo 1:43:51

Abarzuza Marín, Ana 2:11:50

Abárzuza Vidaurre , Iñaki 1:19:47

Abascal Ancín, Jaime 1:29:46

Abaurrea Ducay, Andoni 1:25:55

Abaurrea San Juan, Jabier 1:55:10

Abaurrea Echarte, Beatriz 1:59:21

Abinzano Navascués, J. 1:36:07

Acereda Pascual, Iván 1:02:08

Adin Oteiza, Óscar 1:34:25

Adot Andión, Javier 1:32:56

Adrian Lezano, Mikel 1:32:31

Adriazola Martín, Alberto 2:39:12

Agesta Aguirre, Igor 1:25:58

Agirre Untzila, Alatz 1:19:26

Agirre Galartza, Santi 1:30:59

Agreda Sadaba, Daniel 1:38:17

Aguerre Irigoyen, Rosa 1:50:12

Aguerrea Iribarren, Juan A. 1:29:38

Aguirre Muñoz, Asier 1:21:04

Aguirre Alzuart, Juan P. 1:32:30

Aguirre Redrado, Emilio 1:36:27

Aguirre Perez, Sergio 1:50:41

Aguirre Lizaso, Joxean 1:54:25

Aguirre Rodriguez, Oscar 2:09:15

Aguirre Maritorena, J. 2:21:34

Aguirre Rodriguez, Emilio 1:29:55

Aguirregoicoa Ona, Joseba 1:23:52

Ahedo Raluy, José Ramon 1:54:01

Akerreta Egozku., Enrique 1:26:43

Albeniz Haro, Karlos 1:20:40

Alberdi Odriozola, Manu 1:37:48

Albisu Gomez, Mikel 1:49:31

Alcuaz Rodríguez , Ainara 1:32:39

Aldaia Zabaleta, Jaione 1:53:43

Aldaz Bergara, Sergio 1:18:08

Aldaz Sanchez, Daniel 1:23:49

Aldaz Laparra, Gerardo 1:54:09

Aldaz Vergara, Joaquín 1:26:07

Aldea Jaso, Jose Mari 1:40:16

Alduan Lamberto , Andrea 2:17:37

Aleixandre Villar, Cristina 1:33:41

Aleixandre Villar, Miriam 1:41:01

Alejandria Jimenez, Pedro 1:50:45

Alemán Garayoa, Oscar 1:44:40

Alfaro Palacios, Iñaki 1:33:18

Alfaro San Juan, Ana 1:33:51

Alfaro Reyes, Alberto 1:35:38

Alfaro Díaz, Cristina 1:47:15

Aliaga Retabé, Cristóbal 1:36:32

Alkain Otaño, Idoia 1:58:12

Allo Fernández, Laura 1:36:15

Almandoz Endara, Irene 1:45:54

Alonso Bayon, Diego 1:34:39

Alonso Sesma, David 1:36:56

Alonso Rubio, Endika 1:53:56

Alonso Llorente, Antonio 2:06:45

Alvarez Tobajas, Alberto 1:27:02

Alvarez Gonzalez, José A. 1:32:59

Alvarez Vidaurre, Pablo 1:33:40

Alvarez Bidegain, Michel 1:41:12

Alvarez Yoldi, Javier 1:51:38

Alvaro Martinez, Maria 2:08:51

Alzorriz Armendariz, M. 1:57:39

Alzueta Sola, Joseba 1:24:29

Alzueta Echaide, Itziar 1:58:11

Amezcua Zabalza, Alfonso 1:17:46

Amezqueta Pueyo, Alberto 1:43:43

Amores Esteban, Iker 1:35:18

Amundarain Suarez, I. 1:52:04

Ancín Salinas, Javier 2:37:01

Anderez Roitegui, Alberto 1:48:31

Andonegi Martinez, E. 2:07:09

Andres Simon, Arturo 1:23:57

Andueza Zabalegui, Jon 1:20:09

Andueza Martinena, A.M. 1:29:46

Andueza Urdánoz, Javier 1:38:57

Anguas Urdanoz, Javier 2:01:09

Anso Gastesi, Jaime 1:53:14

Ansorena Plaza, Jesús M. 2:00:17

Ansorena González , A.a 2:03:25

Antequera Seijas, Txema 1:33:17

Antón Rodríguez, Luis M. 1:27:33

Aparicio Martin, Josean 1:34:37

Apezteguia Gonzalez, Jon 1:39:13

Aquerreta Errea, Armando 1:35:23

Arambillet Jaimerena, I. 1:42:51

Aramburu Ugalde, Ander 1:39:32

Aranaz Flamarique, J. C. 1:46:31

Aranaz Baerts, Nicolas 1:29:27

Arancón Del Río, Daniel 1:40:12

Aranda Danso, Margarita 1:34:30

Aranda Campos, Fco.J. 1:37:56

Aranguiz Oyarbide, Amaia 1:56:56

Aranguren Buñuel, Aritz 1:39:37

Aranguren Barberia, L. 2:06:38

Araña Yeregui, Fran 1:24:37

Arbizu Echavarri, Jorge 1:33:13

Arbizu Sanz, Javier 1:48:16

Arbizu Andueza, Raul 1:54:12

Archanco Ardanaz, Ion 1:34:31

Ardanaz Orduna, Miguel 1:34:40

Ardanaz Ezcurdia, Jose M. 1:43:33

Ardanaz Zuza, Javier 1:24:07

Arellano Suberviola, M. A. 1:30:15

Arellano Garisoain, Jorge 2:01:50

Areta Elizaga, Javier 1:37:00

Argiz Quintas, Andres 1:30:31

Arguiñano Azcona, E. 1:21:29

Ariceta Iraola, Jon 1:54:48

Aristu Laiglesia, Odei 1:23:41

Aristu Urbina, David 1:43:17

Arizcuren Pérez De H., M. 1:42:06

Ariztegi Huarte, Xabier 1:48:57

Arlegui Itoiz, Ana 2:02:59

Armendariz Carro, Peio 1:32:23

Armendariz Pérez De C., A. 1:37:41

Aroztegi Mikelestorena, P.1:30:44

Arraiza Armendariz, Jorge 1:37:22

Arrastia Blasco, Aitor 1:42:45

Arrazola Barandiaran, A. 2:06:39

Arreche Artajo, José M. 1:38:17

Arregui Etxepare, Luis 1:35:22

Arrese-Igor Echeburua, A. 2:05:43

Arretxea Goldaraz, Juan M.1:50:12

Arriazu Gonzalez, Albeto 1:57:54

Arribas Fernández , A. 2:03:26

Arrieta Mateo, Alberto 1:37:18

Arrieta Pey, Maria 1:56:04

Arrieta Garnica, Jose A. 2:42:12

Arrizabalaga Etxebe., M.J. 2:06:38

Arroki Ezkurra, Mikel 1:44:04

Arrondo Calavia, Fco. J. 1:22:12

Arrondo Segovia, Javier 1:47:54

Arroniz Txasko, Leire 1:46:26

Arroqui Salinas, Javier 1:39:32

Arrubla Gamboa, Amaia 1:45:50

Arza Abaibar, Nuria 2:09:31

Ascunce Arratibel, Eugenio 1:44:53

Asensio Jimenez, Javier 1:30:08

Asensio Olaciregui, Ignacio 1:51:29

Asiain Diez De Arizaleta, I. 2:06:57

Asín Muñoa, Jon 1:51:06

Asin Martinez, David 1:37:55

Astigarraga Bacaicoa, Iñigo 1:46:32

Atozki Zubeldia, Patxi 2:15:45

Atozqui Arrondo, Marcos 1:59:37

Augusto Carravilla, J. A. 1:57:26

Aure Casanova, Raúl 1:58:35

Ayensa Aguado, Ricardo 1:37:51

Ayensa C., Carmina 2:02:58

Azanza Soto, Jorge 1:20:45

Azcoiti Arróniz, Imanol 1:40:05

Azcona Ganuza, Gurutzi 2:01:38

Azkoiti Gaspar, Joseba 1:48:06

Azkona Muruamend., I. 1:22:37

Azkona Muruamend., A. 1:36:03

Aznarez Lam., Eneko 13:20:22

Aznarez Roldan, Imanol 1:47:49

Azocar Carcamo, Alej. 1:38:35

Azpilicueta Domeño, Isabel 1:47:08

Azpiroz Hernandorena, M. 1:33:00

Azurmendi Zelaia, Juantxo 1:42:34

Bacaicoa Saralegui, M.C. 1:48:44

Bakedano Gonzalez, Iñaki 1:23:14

Bakedano Garcia, Aritz 1:26:04

Balen Valerio, Enrique 1:46:22

Balibrea Carceles, Javier 1:36:55

Bañales Mendioroz, R. 1:17:11

Bañares Escudero, Xabier 1:20:20

Bañez Ayechu, Alberto 1:37:53

Bañón Irujo, Álvaro 1:38:58

Baraibar Los Arcos, Iñigo 1:42:41

Barandalla Marton, M. 2:09:14

Barberena E., Jon A. 1:47:05

Barrena Cia, Raul 1:30:31

Barrenetxea Pascual, Aitor 1:27:09

Bartolome G., Fernando 1:38:21

Basarte Oses, Juan Jesús 1:44:18

Bastarrica Larrauri, Juan 1:58:50

Basterra Latasa, Miguel 1:56:15

Bayona Iturrarte, Ion 1:22:28

Baztan López, David 1:13:13

Baztan Oteiza, Patxy 1:57:07

Beaumont Pueyo, Hodei 1:32:12

Beaumont Navarro, Alba 1:50:05

Becerril Delgado, Fernando 1:41:43

Beloqui Ran, Guillermo 1:17:57

Beltza Igoa, Aitor 1:58:43

Bengoetxea Latasa, Maite 1:43:03

Benito Esteban, Alejandro 1:25:30

Benito Mendaza, Juan A. 1:32:16

Benito Oses, Paz 1:47:01

Benito Simón-Ricart, Iñigo 2:01:27

Benjumea Motino, Amaya 1:57:01

Beraiz Redondo, Xabier 1:33:47

Beraiz Lion, Josetxo 1:44:54

Bereau Sein, Idoia 2:01:17

Bereziartu Castellot, A. 1:44:29

Bergera Aramendia, Jon 1:43:05

Berian Luna, Luis 2:04:57

Berlanga Fuente, Manuel 2:21:35

Bermejo Madorran, Miguel 1:58:40

Bernal Rguez., Alexandra 2:04:03

Berrio Elso, Fco. Javier 1:38:59

Berrogui Larrea, Oscar 1:45:42

Berrueta Berrueta, José M 2:00:04

Bertol Moreno , Zaida 1:45:12

Bezunartea, Javier 1:29:49

Blanco Delestal, Nuria 1:45:03

Blanco Monreal, Peio 1:47:05

Blanco Urmeneta, Haritz 1:48:20

Blasco Gil, Nicolás 1:44:48

Blasco A.De Eulate, Álvaro 1:47:20

Blecua Ardanuy, Luis 1:53:16

Bodini Brumana, Michele 1:50:19

Boillos Mateo, Javier 1:26:50

Bombín Briones, Juan A. 1:40:02

Borda Villanueva, Patxi 2:01:09

Bosque Jornet, German 1:59:09

Bozano Garagorri, Fdo. 1:30:21

Brun Anaya, Daniel 1:27:58

Brun Villanueva, Nicolás 1:50:29

Bueno Rodríguez, Iris 1:38:09

Bueno Martinez, Eduardo 1:45:08

Bueno Zabaleta, Maialen 2:12:26

Bueno Zabaleta, Idoia 2:43:08

Buey Ecay, Itziar 1:53:00

Bujanda Oñederra, Mikel 2:22:08

Buldain Fuente, Muskilda 2:21:38

Burgaleta Encina, Eduardo 1:31:02

Burgaleta Ladron , Lucia 1:42:45

Burguete Beroiz, José Mari 1:29:29

Burgui Ederra, Jesus 1:40:38

Burgui Alcaide, Javier 1:43:55

Busto Gil, Begoña 1:37:27

Cabero Zubiria, Vicente 1:50:12

Cabodevilla, Guillermo 1:32:19

Cacho Oses, Felipe 2:06:09

Cacho Osés, David 1:59:25

Calabuig Goena, Jaime 1:37:15

Calavia Fernandez, Mario 1:21:29

Calleja Gomez, Analia 2:13:56

Calonge Sangüesa, José L. 1:36:05

Calvo Medel, Juan 1:21:34

Calvo Benito, Angel 1:55:58

Calvo Martínez, Estíbaliz 2:07:52

Calzada González, J.M. 1:26:44

Campos Torres, Carlos 2:02:33

Campuzano, Javier 1:24:26

Canga_Argüelles, Virginia 1:56:37

Cano Ortega, Dani 1:42:42

Cantero Gabieiro, Ruben 1:32:05

Capilla Gómez, José Félix 1:59:30

Carasa Elías, Álvaro 1:39:32

Cardona Machado, Diego 1:37:35

Cariñanos Prado, Iosu 1:44:52

Carra., Angelo 1:41:28

Carrero Menacho, Marta 2:36:13

Carrillo Lázaro, Héctor 1:36:51

Carrion Ninatanta, Egoitz 1:21:17

Carrion Ninatanta, Eider 1:52:28

Casado Cervera, Jesús 1:39:55

Casanovas Berges, Eduard 1:32:33

Casas Herrero, Álvaro 1:47:31

Casi Arbonies, Ricardo 1:54:47

Castillejo Castillejo, Ángel 1:14:43

Castillejo Jimenez, Óscar 1:24:42

Castillo Reta, Nerea 1:53:09

Castillo S., Carmen 2:08:29

Castillo Martinez, Carlos 1:37:34

Castro Garrués, Javier 2:01:39

Catalan Soldevilla, Jorge 1:50:43

Catalán M., Guillermo 1:18:23

Caudepon Moreno, Fdo. 1:30:08

Cedeño Veloz, Bernardo 1:58:57

Cerdan Segura , Guillermo 1:29:49

Chantre Irazoki, Bittor 1:40:27

Chasco Arpón, Daniel 1:45:27

Chavarri Artal, Dani 1:47:02

Chavarri Rojo, Jose Ignacio 1:47:52

Chavarría Tazón, Iñaki 1:32:47

Chocarro Arróniz, Javier 1:57:29

Chocarro Resano, Ana 2:04:45

Chourraut Aguirre, Iñaki 1:35:13

Chourraut Agirre, Alfredo 1:39:10

Cia Barrio, Jesus Javier 1:40:38

Cia H. De Mendoza, Gorka 1:46:52

Cia Vicuña, Iñaki 2:04:20

Ciganda Chocarro, Josu 1:40:48

Ciordia Aranaz, Fernando 1:58:14

Clavijo Lumbreras, Begoña 1:45:45

Clavijo Tapia, Arantxa 1:55:06

Clavijo Tapia, Igor 1:55:07

Clemente, Carlos 1:21:28

Clerigue Garate, Alberto 1:46:06

Cobas Bravo, Álvaro 1:51:49

Cobos Romano, Jesús 1:19:37

Colino Jarauta, Rubén 1:38:47

Conde Arbilla, Pello 1:21:55

Conde Cabrera, Pello 2:00:59

Condón Garcés, Javier 1:50:15

Constante Nebreda, Javier 1:54:28

Corella Martínez, Arturo 1:29:44

Cortabarría Napal, Javier 1:34:21

Cortés Perez, Iñigo 1:18:50

Cortes Martínez, J. J. 1:33:10

Corujo Glez., Guillermo 1:52:08

Cruz Beloqui, Haritz 1:45:16

Cueto Martín, Xabier 2:00:33

Cuevas Aycart, Natalia 2:00:09

Daniel Garceche, Daniel 1:34:42

Davies X, Mari Gwen 1:48:52

De Carlos Lafraya, Gracia 1:36:25

De Dios Jaramillo, Manuel 1:25:20

De Iñigo Berisa, Julio 1:49:28

De La Osa Lancho, Antonio 1:50:44

Dean Vidarte, Fernando 1:24:41

Del Barrio Troncoso, J. M. 1:47:14

Del Pozo, Abraham 1:50:58

Del Río Echávarri, Alberto 1:23:41

Delgado Gomez, Manuel 1:32:32

Delgado Alberca, Ricardo 1:35:01

Delgado Fuentes, Óscar 1:39:26

Delgado Ramos, Eduardo 1:53:25

Diago Marqués, Jesús A. 1:38:04

Diaz Ibiricu, Iñigo 1:38:42

Diaz Elizondo, Rubén 1:44:21

Diaz Monita, Vanesa 1:52:17

Diaz Orduña, Nekane 1:53:55

Diaz Sorell, Álvaro 1:54:11

Diaz Correa, Sully Y. 2:06:23

Díaz, Álvaro 1:42:44

Diaz De Garayo, Gaizka 1:26:30

Diez Azcona, Pablo 1:52:07

Diez Torres, Angela 2:18:32

Diez Garcia , David 1:45:19

Dominguez Gonzalo, David 1:18:03

Dominguez V., Daniel 2:02:01

Domínguez, Rubén 1:23:00

Domínguez Díaz, Antxon 1:38:17

Donazar Ezkurra, Iñigo 1:52:12

Echandi Almandoz, Maider 2:01:21

Echarri Lopez, Carlos 1:33:25

Echarri Iribarren, Jesús M. 1:52:52

Echavarren, Mikel 1:37:27

Echavarri Andueza, Daniel 1:32:07

Echávarri Pomares, Miguel 1:42:50

Echeto Nuñez, Asier 1:38:26

Echeverria Lopez, Javier 1:44:13

Echeverria, Rafael 1:49:50

Echeverria Goñi, Begoña 2:07:49

Eddleston Daley, Simon 1:48:40

Egozkue Cenoz, David 1:31:30

Eguaras Perez, Juan 1:24:44

Eguillor Ulzurrun, Juan M. 2:08:30

Eizmendi González, Gorka 1:55:48

Elcano Arce, Txema 2:06:26

Elcano Francés, Javier 2:06:27

Elduayen Aisa, David 1:42:33

Eleta Marqués, Txuma 1:42:14

Elia Apezteguia, Iñaki 1:27:14

Elio Aldunate, Nuria 1:48:41

Elizagoyen Arruti, Joseba 1:15:06

Elizalde Amigorena, Jexux 1:40:27

Elizalde Amigorena, J.C. 1:40:27

Elizalde Alzuri, Kristina 2:21:35

Elizari Roncal, Fco. Javier 1:29:36

Elizondo Ursúa, Óscar 1:33:13

Elizondo Mitxelena, Mikel 1:43:03

Elizondo Abinzano, Jabier 1:57:22

Elordi Latienda, Julen 1:33:03

Elzaurdia Mentaberri, Ane 1:44:53

Elzaurdia M. , Mikel 1:43:56

Endara Irigoyen, Imanol 1:31:50

Eneriz Arraiza, Asier 1:20:29

Enguita Hualde, Juan P. 2:08:09

Epalza Ruiz De Alda, Pablo 1:35:07

Equiza Echeguia, Peio 1:49:54

Ergui Martín, Enrique 1:55:46

Ergui Martín, José Luis 1:56:31

Erice Urdiain, Óscar 1:48:13

Ernst Brunner, Stefan 1:51:18

Errea Elcano, Miguel Angel 1:38:26

Esain Eugui, Jaione 1:50:09

Esarte Lacasia, Oihane 1:57:29

Escalada Laplaza, Soraya 1:57:06

Escobar, Fco Javier 1:51:18

Escudero Bolea, César 1:47:25

Eslava Gutierrez, Luis 1:44:48

Esnaola Galarza, Fermín 1:40:27

Esnaola Urkia, Mikel 1:40:28

Espadas Polo, Óscar 1:29:45

Esparza Lafuente, Victor 1:37:17

Esparza Baquer, Unai 1:48:56

Esparza Alfaro, Leyre 1:58:03

Espelosín Betelu, Ana 1:53:08

Estanga, Fermín 1:48:14

Esteban Bustos, Ícaro 1:29:54

Ester Cancer, Jose 1:26:43

Estibez Gorostiaga, Aritz 1:51:55

Etayo Ladrón, Carlos 1:34:34

Etayo Salinas, David 1:44:47

Etxaniz Olariaga, Maider 1:41:07

Etxaniz Urtiaga, Aitor 1:52:34

Etxarri Ariz, Iñigo 1:34:43

Etxarte Salinas, José Luis 1:23:53

Etxebarriazarraga, Gotzon 2:17:12

Etxeberriaa, Aritz 1:23:51

Etxeberria Iturbide, Dani 1:24:56

Etxeberria Resano, Amaia 1:36:58

Etxeberria Bikondo, Andoni 1:40:05

Etxeberria Uriz, Miren 2:04:52

Etxeberría Paín, Maite 1:50:15

Etxeberria Arruiz, Aitor 1:09:34

Etxebeste Razkin, Jasone 2:09:16

Etxenike Igantzi, Xabier 1:36:33

Ezquer Gonzalez, Xabier 1:20:56

Faber Arbeloa, Mikel 1:20:10

Falcón Aliaga, Mario 1:30:46

Fauste Nájera, Andrés 1:17:18

Fernández Albizu, Sergio 1:10:45

Fernández Perez, Adrian 1:21:44

Fernández Chaparro, J. A. 1:30:11

Fernández Baztan, J. Mari 1:34:12

Fernández Sainz, Alfredo 1:39:43

Fernández Ajona, Carlos 1:42:15

Fernández Moral, J. A. 1:44:27

Fernández Centeno, Cris 1:57:10

Fdez Alsasua, Ignacio 2:09:54

Fernández Jiménez, Igor 1:25:44

Fernández Heras, Jorge 1:44:08

Fernández Goñi, Xabier 1:46:14

Fernández Lorente, M. J. 1:58:39

Fdez Gallardo, Susana 2:11:54

Fdez Argandoña, Javier 1:35:30

Fdez Bernal , Verónica 1:55:10

Fdez Martín, Bernardo 2:00:26

Fdez De Larrea, Ricardo 1:59:41

Flamarique, Egipto 1:25:11

Flamarique Saez, Laura 1:58:59

Flores Yoldi, Rafael 1:49:57

Flores Jaca, Juan Miguel 2:09:03

Flores Razquin, Martin 2:13:09

Foncillas Lozano, Mikel 1:39:53

Forcada Hornillos, Nuria 1:44:37

Forcen Carvalho, Juan I. 1:25:10

Fuente Casado, Karlos 1:27:37

Gainza Berro, Juan 1:31:25

Galán Espinilla, Diego 1:39:20

Galarza Gabirondo, Santi 1:27:07

Galbete Jimenez, Arkaitz 1:23:46

Galeano Fernandez, Sergio 2:01:51

Galindo Gayarre, Pablo 1:35:51

Gallardon, Endika 1:49:03

Gallego Seminario, Ignacio 1:19:28

Gandarias Ortuzar, Joseba 1:42:01

Gangoiti Cenoz, Juan 1:41:00

Garbayo Arnedillo, Ernesto 1:16:18

Garbayo Juaniz, Txema 1:55:03

Garcés Remón, Francisco 1:58:10

Garcés Peñalva, Alvaro 2:06:57

García Egaña, Alfredo 1:29:54

Garcia Garcia, Rafael 1:34:02

García Escudero, Eduardo 1:34:22

García Amatriain, Ricardo 1:36:37

García Unanua, Carlos 1:41:09

García Alberdi, Leyre 1:45:15

García Lopez, Vega 1:48:44

García Zaragüeta, Iñigo 1:49:47

García Lorente, J. Antonio 1:50:39

García Mouriz, Nora 1:53:14

García Lorente, Maria Rosa 1:58:35

García San José, Mariano 1:59:47

García Mojica, David 2:01:50

García Arzoz, Jose Ignacio 2:04:31

García Ibarrola, Pablo 2:05:28

García Montes, Sergio 2:12:28

García Guerrero, Pablo 1:31:36

García Marques, Mario J. 1:24:23

García Esparza, Araceli 2:09:54

García Lamberto , Beatriz 2:23:45

García De Gurtubay, Iñaki 1:30:29

Garde Arrazubi, Fco Javier 1:26:40

Garde Garde, Carlos 1:29:33

Garín Echenique, Juan M. 1:35:05

Garitano R. de Azúa, Simón 1:48:03

Garmendia, Gabriel 1:41:18

Garnica Ochoa, Miguel 1:45:49

Garnica Garcés, Nieves 1:38:47

Garralda Fernández, Javier 1:47:38

Garrido Murugarren, Javier 1:17:24

Garrido Constante, Luis 1:52:19

Garro Larrainzar, Cesar 1:56:34

Garrues Irisarri, Aitziber 1:43:08

Garrués Irisarri, Mirian A. 1:54:20

Gaspar Koch, Carlos 2:00:37

Gastearena Garzia, Kirio 1:27:33

Gayarre Vicente, Victor 1:20:50

Gaztelu Garde, Haritz 1:29:04

Gil Aranaz, Eduardo 1:22:34

Gil Barbero, Carmen Lucía 1:50:05

Gil Sanchez, Luis Miguel 1:53:48

Gil Rodriguez, Carlos 1:56:14

Gil Razquin, Edurne 2:04:03

Gil Martinez, Jose Miguel 2:13:43

Gil Cacho, Abel 1:31:46

Gil Saenz, Fran 1:57:56

Gila Moreno, Blas 1:40:16

Gimeno Hernandez, Fco J. 1:29:07

Glaria Zabalza, Iñigo 1:46:30

Gogorza, Cristina 1:41:38

Goicoa Mangado, Marta 2:05:40

Goicoechea Mayor, J. José 1:50:17

Goienetxe Lizartza, Andoni 1:36:06

Goikoetxea Jaka, Maria 1:37:40

Goldaraz, Fco Javier 1:41:52

Goldarazena, Pello K. 1:43:37

Gomez Alonso, Jorge 1:28:42

Gomez Cuenca, Daniel 1:29:56

Gomez Missas, J. Manuel 1:32:21

Gomez Muñoz, Jairo 1:53:20

Gómez Leone, Enrique 1:45:33

Gómez Leoné, Cristina 2:05:25

Gonzalez Barroso, Borja 1:38:20

Gonzalez Lasa, Xabat 1:53:47

Gonzalez Oyon, David 2:01:22

Gonzalez Simon, Victor 2:19:45

González Fdez, Virginia 1:56:40

González Valero, Guillermo 1:59:55

Gonzalez Senosiain, Iranzu 2:14:33

González Arisketa, Javier 1:36:20

Gonzalez Aller, Rafael 1:35:44

Goñi Ozcoidi , Carlos 1:27:25

Goñi Ros, Efren 1:27:45

Goñi Núñez, Borja 1:32:29

Goñi Santamaria, Ruben 1:36:09

Goñi Iturria, Moises 1:36:22

Goñi Irigoyen, Mikel 1:38:29

Goñi Jusue, Mikel 1:39:48

Goñi Garayoa, Pablo F. 1:46:24

Goñi Amadoz, Daniel 1:48:13

Goñi Medrano, Marisa 1:49:29

Goñi Oharriz, Oscar 1:50:00

Goñi Elizaincin, Arantxa 1:54:42

Goñi Alzueta, Julen 2:01:20

Gorbea Garnica, Noelia 2:10:03

Gorosabel Ojinaga, Xabier 1:25:32

Gorostidi, Álvaro 1:38:47

Gorritxo Etxeberria, Ibai 1:44:50

Gorriz Botin, Yago 2:01:41

Gotzon Ortiz, Mikel 1:50:29

Gracia Guembe, Óscar 1:29:21

Gracia Jiménez, Diego 1:58:12

Grande Ballesteros, Patxi 1:43:07

Guembe Yerro, David 1:29:35

Guergué Merino, Iker 1:41:01

Guerra Falcon, Mikel 1:49:43

Guerra Baraibar, Josune 2:04:30

Guerra Leon, German 2:09:13

Guerrero Celaya, Imanol 1:29:16

Guerrikagoitia, Asier 2:11:43

Guillen Casbas, Roque 1:37:13

Guindo Zabalza, Alfonso 1:28:04

Guinea, Soledad 1:54:00

Gúrpide Urriza, David 1:37:09

Gurrea García, Juan Luis 1:32:52

Guruceaga, Fernando 1:37:39

Gutiérrez Garcia, Asier 1:37:51

Gutiérrez Insausti, J. J. 1:30:39

Gutiérrez Alcántara, David 1:45:51

Gutiérrez Cuesta, J. M. 2:07:00

Hernández Rodriguez, M.A. 1:23:20

Hernández, David 1:39:43

Hernández Ciaurriz, Alvaro 1:42:54

Hernández Muñoz, Adolfo 1:45:40

Hernández Correas, Maria 2:09:32

Hernández Aristu, Txabi 1:32:27

Hernández Fadrique, J.M. 1:46:08

Hernandorena, Asier 1:24:40

Herrero Barandica, Asier 1:47:25

Herrero Monreal, Laura 1:59:21

Híjar Grávalos, Carlos 1:50:18

Hinojosa Timbila, Viviana 2:13:26

Hípola Arellano, Alberto 1:40:51

Huarte Goldaracena, Mikel 1:42:53

Huarte Martínez, J. A. 1:52:33

Huguet Nuño, Saúl 1:45:03

Hurtado Oses, Gorka 1:33:27

Ibañez Pagola, Jesús 1:27:27

Ibañez Fraile, Diego 1:41:58

Ibáñez Ortueta, Joseba 1:48:19

Ibañez De Zuazo Etxauri, Iñaki 1:43:27

Ibarra Irazoqui, Julen 2:21:34

Ibero Esparza, Carlos 1:36:59

Idareta Ezcurra, Igor 1:32:16

Igarzabal Villanueva, Bixente 1:16:59

Igoa Dozagarat, Teresa 1:46:29

Igoa Alegria, Xabier 1:36:19

Iguaran Garmendia, Garbiñe 1:51:30

Iguaz Pernaute, Jose Luis 1:29:33

Iigea Huguet, Ivan 1:54:37

Ijurra Goñi, Marian 1:43:48

Ilarraz Prieto, Iñaki 1:29:27

Ilundain Iriarte, Jose Luis 1:33:40

Inda Ochoa De Olza, Javier 1:47:47

Indave Burguete, Alberto 1:33:54

Indurain Razquin, Adolfo 1:40:23

Insausti Garcia, Miguel 1:35:46

Iparragirre Iturria, Daniel 1:14:47

Iparragirre Iturria, Jabier 1:25:03

Iparragirre Alzuri, Raul 1:33:50

Iraceburu Altuna, Imanol 2:04:29

Iragi Moreno, Maider 1:36:02

Iragui Osacar, Jose Angel 1:53:13

Iraizoz Cires, Maria 1:43:57

Irazoki Alzuguren, Juan Luis 1:21:46

Iriarte Unciti, Mikel 1:26:38

Iriarte Baquero, Xabier 1:35:42

Iriarte Ijurra, Aitor 1:36:27

Iriarte Jauregi, Javier 1:37:44

Iriarte Laquidain, Isidoro 1:47:49

Iribarren Gonzalez, Leire 1:59:02

Iribarren Urrizola, Silvia 2:09:06

Irigaray Rivas, Alberto 1:45:17

Irigoien Gil, Beñat 1:45:15

Irigoien Diez, Fermin 1:47:14

Irigoyen Martinez, Felix 1:20:28

Irigoyen Navarlaz, Javier 1:30:00

Irigoyen Martinez, Jose M. 1:48:16

Irigoyen Indave, Naiara 1:49:16

Irigoyen Berrueta , Itxaso 1:53:07

Irisarri Lopez, Rikardo 1:26:58

Irisarri Muntion, Alberto 1:46:30

Irisarri Babace, Esteban 2:01:38

Iriso Dallo, Beatriz 1:43:38

Iroz Otazu, Javier 1:48:42

Iroz Otazu, Iñaki 1:45:51

Irujo Diez De Arizaleta, Raul 1:20:12

Irujo Aizcorbe, Jon 1:51:57

Irujo Amatria, Alfonso 1:59:21

Irurzun Ayerza, Jose Luis 1:30:45

Isaba Perez, Eduardo 1:25:51

Isturiz Legarra, Víctor 1:30:59

Isturiz Legarra, Koldo 1:33:28

Iturain Dguez De Vidaurreta, Juantxo 1:44:53

Iturgaiz Urreta, Amaia 1:54:37

Iturralde Gárriz, Amaya 1:49:04

Iturri Gil, Ion 1:33:42

Iturri Gil, Mikel 1:50:31

Iturria Sanzberro, Iñaki 2:10:16

Iza Arretxe, Ioseba 1:22:13

Izaguirre Zabala, Manuel 1:48:42

Izal Barberena, Jon 1:34:36

Izal Mediavilla, Begoña 1:42:32

Izal Mateo, Miriam 2:42:42

Izco Arana, Alberto 1:57:04

Izquierdo Villanueva, L. 1:43:56

Izura Huarte, Javier 1:41:51

Jaca Lusarreta, Laura 1:58:17

Jaca Villar, Nekane 2:07:47

Jacue Guembe, Gonzalo 1:29:27

Jaso Castillejo, Jose Maria 1:40:15

Jaso Ramirez, Iñaki 1:44:40

Jáuregui Mtz.De M., Carlos 1:20:57

Jaurrieta Lacunza, Diego 1:48:13

Jimenez Azparren, M.A. 1:27:03

Jimenez Garcia, Guillermo 1:28:47

Jimenez Sanchez, Mariano 1:41:15

Jimenez Urrutia, Amaia 1:49:19

Jimenez Baron, Javi 1:49:32

Jimenez Carrera, Eduardo 1:51:30

Jimenez Diez, Cristina 1:53:51

Jiménez Abad, Julio 1:24:16

Jiménez González, José L. 1:26:44

Jiménez Pérez, M. Carmen 1:30:58

Jiménez Jiménez, S, 1:39:26

Jiménez Jodar, José M. 1:42:08

Jiménez Ruiz, M. Carmen 2:00:42

Jiménez Lasanta, Ana 2:32:57

Juanena Aleman, Ibai 1:27:31

Juanena Aleman, Imanol 1:31:08

Juango De La Pinta, Usua 1:41:46

Juaniz Oroquieta, Ruben 1:13:10

Juaristi Latienda, Sergio 2:01:21

Juaristi Sesma , Luismari 2:09:53

Justicia Alcala, Jose 1:40:17

Labat Villalba, Iñigo 1:38:52

Labay Campos, Carlos 1:26:01

Labiano Cid, Jesus 1:23:47

Lacalle Fernandez, Foxti 1:40:18

Lacalle Fabo, Miguel 1:53:38

Lacarra Remon, Arkaitz 1:40:27

Lacasia Purroy, Javier 1:25:36

Lacasta Mendioroz, E. 1:29:49

Lachén Montes, Mercedes 1:57:25

Lacunza Araña, Edurne 2:10:37

Lafuente Almarza, Senab 1:26:55

Lafuente Ibäñez, Carlos 1:49:02

Lakasta Perez-Ilzarbe, M. 1:58:22

Lamberto Zubicoa, Aitor 1:38:07

Lana Elola, Mónica 1:40:16

Landa Torres, Alain 1:39:28

Landa Alvarez, Asier 1:37:27

Landecho Acha, Manuel 1:40:45

Larequi Labairu, Iñaki 1:29:02

Larqué Sanjurjo, Gwendal 1:13:38

Larraintzar Ustarroz, E. 1:43:28

Larrainzar Solano, David 1:40:51

Larralde Pellejero, Manu 2:00:36

Larramendi Pomares, V. 1:29:47

Larramendi Pomares, I. 2:09:04

Larraya López, Nieva 1:41:02

Larrea Urtasun, Jon Mikel 1:44:29

Larrea Abaurrea, Sílvia 1:50:06

Larrea Urra, Iñaki 1:55:53

Larruy Larrañaga, Javier 1:49:29

Lasaga Rekondo, Aloña 2:01:05

Latasa Errecart, Jose M. 1:36:42

Latienda Erviti, Javier 1:50:03

Latorre Cotanda, Arkaitz 1:44:36

Lazaro Ciaurriz, Helena 1:50:06

Lázaro Sola, Isaac 2:03:29

Lázaro Ciaurriz, Alberto 1:33:54

Lazcoz Lecuona, Joxi 2:15:16

Leal Lorenz, Guillermo 1:37:37

Lecuna Fuente, Alfonso 1:28:55

Legarra Barandiaran, M. 2:04:21

Legorburu Imas, José M. 1:37:02

Legorburu Imas, Jesus 1:49:49

Leiza Razkin, Asier 1:30:35

Leon Rosete, Javier 2:00:38

Leorza Mangado, Raquel 2:10:58

Lezaun Ayerra, Gonzalo 1:36:03

Liberal Jorge, Marian 2:02:48

Librada Gomez, Jesus 2:11:52

Linde Morales, Iván 1:43:47

Lisarri Lanas, Javier 1:46:16

Litago Aguado, Pablo 1:41:32

Lizarbe De Esteban, Sergio 2:05:11

Lizarraga Paniagua, Beñat 1:29:49

Lizarraga Paniagua, Egoitz 1:30:55

Lizarraga Balda, Angelines 1:35:13

Lizarraga Zabaleta, M. A. 1:43:01

Lizarraga Zabaleta, Patxi 2:00:18

Lizarraga Mokhtari, Asier 1:36:31

Lizarraga Zuazúa, Sergio 1:39:33

Lizaur De La Peña, Fdo. 1:21:18

Lizaur De La Peña, Juan 1:40:04

Lizeaga Arretxe, Xabier 1:52:27

Lizoain Osinaga, Carlos 1:18:19

Llorens Espada, Ibai 1:34:21

Loiarte Etxekolonea, Urko 1:37:57

Lopez Maeztu, Roberto 1:22:36

Lopez Eskudero, Garikoitz 1:36:52

Lopez De Uralde, Igor 1:39:51

Lopez Gomez, Jose M. 1:59:58

López Marín, Javier 1:27:19

López Molina, Javier 1:36:17

López Solanas, Ana 1:36:45

López Iborra, Eduardo 1:39:00

López Berruezo, Gustavo 1:41:46

López Armendariz, Iñaki 1:42:24

López Flamarique, Ana 1:45:29

López Apesteguía, Fco. Javier 1:55:54

López Ruiz De Alejos, Marisol 2:01:49

Lopez Garcia, Cristobal 1:30:43

Lopez De Goicoechea, Oscar 1:48:19

Lopez De Goicoechea, Virginia 1:48:19

Lopez De Pariza Ochoa, Javier 1:31:27

Lorca Diaz, Jokin 1:52:26

Lorea Iriguibel, Yael 1:54:23

Lorente Zamarbide, Ruben 1:53:13

Lores Guerrero, Alberto 2:04:22

Louazel Joubert, Philippe 1:38:14

Lozano Fernandez, Arancha 1:50:30

Lozano Garriz, Ibon 1:53:29

Lucea Ibañez, Isidro 1:31:53

Luena Antolin, Rosa 1:49:19

Luis Murugarren, Josu 1:45:19

Lujanbio Apezetxea, Hodei 1:14:32

Lukanbio Larretxea, Imanol 1:16:18

Luqui Iribarren, Cristina 1:33:37

Luqui Lacruz, Natalia 2:07:43

Luzon Langa, Ignacio 1:45:39

Macaya Martinez, Javier 1:53:31

Macdonald Clark, Jan 1:51:03

Macias Cipriain, Iñigo 2:07:31

Madinabeitia Beraza, Amaia 1:58:01

Madrid Miqueleiz, Alberto 1:38:10

Madrigal Sanz, Ramon 1:24:07

Maeztu Zapateria, Marcos 1:31:11

Maia Larretxea, Julian 2:14:28

Maiz Preciado, Jesus 1:52:45

Maiza Beguiristain, Jose Javier 1:17:17

Mandagaran Celaya, Xabi 1:19:27

Manero Argüelles, Carlos 1:23:28

Mangado Perez, Ismael 1:56:53

Manterola Aldaz, Pablo 1:50:43

Marco Quiroga, Edgar 1:27:31

Marcotegui Barber, Ana 1:32:51

Marcotegui Barber, Miguel 2:00:31

Marin Martínez , Fernando 1:37:46

Marin Peinado, Ivan 1:46:03

Marin Gasco, Silvia 1:57:39

Marín Lizaso, Fco Javier 1:47:53

Mariñelarena Saralegui, David 1:31:24

Maritxalar Errandonea, Idoia 1:29:28

Maritxalar Iturbide, Esteban 1:53:49

Marquinez Ascargorta, Ainhoa 1:52:46

Marrodan Fernandez, Javier 1:31:49

Marrodán Fernández, Lucía 1:55:28

Marruedo Arricibita, Asier 1:30:32

Martin Frias, Iban 1:34:36

Martinena Rodrigo, Iñigo 1:30:00

Martinez Alcazar, Juan Antonio 1:10:41

Martinez Cirauqui, Ricardo 1:20:24

Martinez Martinez De Laño, J. A. 1:27:18

Martinez Tome, Victor 1:29:40

Martinez Apesteguia, Jorge 1:30:48

Martinez Vazquez, Andrea 1:35:41

Martinez Mellado, Mikel 1:37:47

Martinez Benito, Ignacio 1:38:30

Martinez Guerra, Andoni 1:39:54

Martinez Custardoy, Alberto 1:50:01

Martinez Roca, Jose Ramon 1:50:15

Martinez Torcal, Nacho 1:54:43

Martinez Llorens, Javier 2:26:44

Martinez Elvira, Javier 2:26:45

Martínez Jarauta, Iñaki 1:13:55

Martínez Elía, Javier 1:21:42

Martínez Aguado, Daniel 1:27:00

Martínez Nieva, Néstor 1:27:13

Martínez Ezquieta, Alfonso 1:36:53

Martínez Martínez, Noé 1:38:50

Martinez Pereda , Iñaki 1:46:13

Martinez Buron, Enrique 2:03:19

Martínez Pérez , José Carlos 1:43:02

Martínez De Albornoz, Pedro 1:34:21

Martínez De Bujanda, Aurora 1:47:19

Martinez De Espronceda, Javier 1:44:12

Martinez De Espronceda, J. L. 1:44:12

Martinez De La Hidalga, Idoia 2:15:01

Mata Ferrer, Eduardo 1:45:45

Mateo Garcia, Ana 1:27:46

Mateo Lizarrondo, Itziar 2:02:09

Matt, Maxim 1:25:51

Matute Tres, Javier 1:42:59

Matxiarena Aldalur, Irene 1:40:51

Mauleon Garziandia, Iñaki 1:46:44

Maylin Olaizola, Alejandro 1:48:31

Mayo Martin, Gonzalo 1:47:08

Mayo Bernat, Silvia 1:47:09

Medina Azanza, Sergio 1:32:19

Meire Cid, Jaime 1:38:02

Melero Mendioroz, David 1:31:35

Mendaza Alcaiza, Natalia 1:59:25

Mendez Caballero, David 2:11:48

Mendia Arana, Gorka 1:33:55

Mendiara Lisarri, Isabel 1:26:34

Mendibil Ainzua, Xabi 1:27:09

Mendigutxia Sorabilla, Garikoitz 1:55:51

Mendinueta Urdanoz, Jesus Mari 1:29:58

Mendive Navarro, Javier 1:43:18

Mendive Baniandres, Adrian 1:48:47

Mendivi Armendariz, Nuria 1:38:35

Mendoza Berrio, David 1:38:17

Mercero Lizarraga, Jose Maria 2:18:41

Merino Fernandez, Carlos 1:38:56

Merino Fernandez, Raul 1:41:47

Merino Ferreira, Carlos 1:43:51

Merino Arroyo, Marcelo 1:55:34

Merlo Salinas, Mikel 1:42:45

Meseguer Carcavilla, Diego 1:44:36

Michi Gomez, Adolfo 1:20:04

Migueliz Mercero, Ivan 1:37:20

Militino Prat, Luis 1:23:51

Mina Cárdenas, Javier 1:15:47

Mina Cárdenas, David 1:15:47

Mindeguia Eleta, Maider 1:39:12

Miranda Cillero, Juan José 1:43:11

Miranda Falces, David 1:50:31

Miranda Orella, Luis 1:52:01

Mitxelena Damboriena, Beñat 1:22:54

Mitxelena Txoperena, Lourdes 1:53:26

Molina Carballar, Jaime Alberto 1:45:33

Molina Gutiérrez, Pedro Mª 1:50:44

Moliner Ruiz, Raúl 2:05:50

Molinero Ugalde, Juanma 1:39:46

Monasterio Cordero, Koldo 1:22:33

Moneo Arcos, Javier 1:37:38

Monfort Higueras, Emilio 2:05:01

Monreal Oyarbide, Olatz 1:56:56

Monreal Caballero, Marta 2:28:49

Monreal Azcárate, Daniel 1:39:20

Montaño Vizcay, Imanol 1:14:26

Montero Montero, Fernando 1:39:53

Monteros Sillo, Byron 2:08:29

Montesdeoca, Yonathan 1:39:46

Monteserin Arteaga, Txema 1:16:10

Mora Segura, Rodrigo 1:58:13

Moracho Garnica, Jaime 1:37:34

Moran Garcia, Nicolas 1:26:34

Morate Vergara, Sergio 1:37:50

Morato Castillo, Roberto 1:45:03

Moreno Asín, Gorka 1:27:57

Moreno Macuso, Pablo 1:33:02

Moreno Undiano, Jon 1:41:54

Moreno Chivite, Carlos 1:48:16

Moreno Sobejano, Gregorio 1:52:11

Morentin Latasa, Alberto 1:46:17

Morentin Gutierrez, Toño 1:47:48

Mosqueira Antón, Ignacio 1:36:24

Mosquera Gorostidi, Arantxa 1:45:16

Moutinho Borges, Xavier 1:22:41

Mugica Izaguirre, Leyre 1:56:57

Mujika Errazkin, Amaia 2:38:20

Munarriz Andres, Pedro 1:25:59

Munarriz Garriz, Iñaki 1:30:34

Munarriz Garriz, Mikel 1:36:49

Munarriz Jimenez, Maria 1:50:01

Munarriz Santamaría, Pedro 1:50:02

Munarriz Igoa, Aritz 1:20:45

Munarriz Nuin, Genoveva 2:11:23

Munguira Elizondo, Enrique 1:49:40

Muñoz Santos, Juan Ramon 1:45:58

Muñoz Conde, Carlos 2:05:58

Muñoz Lozano, Veronica 1:47:01

Murillo Elkano, Iosune 1:30:49

Murillo Erburu, Joaquin 2:06:08

Músquiz Pérez De Zabalza, M.A. 1:52:31

Mutiloa Orcaray, David 1:24:55

Mutuberria Arregui, Itziar 1:54:48

Nagore Valiente, Francisco 1:27:28

Najar Malagarriga, Jordi 1:44:52

Najeda Dueñas, Jose Antonio 1:47:10

Navarlaz Fernández, Isabel 2:05:31

Navarro Neri, Iñaki 1:27:17

Navarro Neri, Mikel 1:27:18

Navarro Pastor, Jesus Maria 2:08:07

Navarro Diez, Iñigo 2:11:47

Nieder Matheo, David 1:52:43

Nieva Garces, Javier 1:31:26

Nieva Ozcoz, Jesús 2:02:13

Noain Sanz, Eneko 1:38:53

Nuin Villanueva, Luis Maria 1:44:04

Nuin Tanco, Francisco Javier 1:48:06

Nuin Vidaurre, Leire 1:48:07

Nuin Ochandorena, Igarki 2:01:51

Nuño San Martín, Mariano 1:49:48

Ocariz Sastre, Luis 1:46:43

Ochandorena Eizaguirre, Arantxa 2:01:50

Ochoa Anton, Jose Angel 1:43:32

Ochoa Martinez , Mario 8A 1:45:05

Ochoa Alonso, Miguel Angel 1:46:39

Ochoa Martinez, Nieves 1:58:49

Ochoa Urriza, Miguel 1:41:12

Oderiz Ezcurra, Javier 1:37:16

Oficialdegui Gil, Mikel 1:42:41

Ojer Pulido, Angel 1:38:03

Ojer Ojer, Daniel 1:27:33

Olaizola Echegaray, Ion 1:30:08

Olarte Galdos, Andoni 1:49:14

Olea Crespo, Gerardo 1:35:59

Olivares Ramos, Nacho 1:44:28

Oliver Simon, Oscar 2:14:03

Oliveros Sanz, Carlos Javier 1:27:18

Olmedo Iriarte, Ivan 1:47:02

Oloriz Ortega, Ana 2:18:22

Ongay Domench, Iker 1:39:13

Orbegozo Munarriz, Javier 1:20:35

Orbegozo Lope, Tomas 1:37:19

Orbegozo Iñurritegui, Alex 1:39:39

Ordoki Urkixo, Argiñe 1:50:04

Ordoñez Carcar, Zenon 1:41:47

Ordoqui Garcia, Jesús 1:30:10

Oreja Arratibel, Josu 1:31:48

Orgaz Fustero, Luis Javier 2:05:02

Oroz Sengariz, Javier 1:44:12

Oroz Garde, Lanka 2:03:41

Oroz Arcon, Julian 2:06:54

Oroz Sagardoy, Ernesto 1:46:54

Orradre Burusco, Idoya 1:46:27

Orta Simón , Miguel Angel 1:57:36

Ortega Catalán, M.A. 1:15:48

Ortega Martinez, Rodrigo 1:35:38

Ortega Martínez-Polo, Iñaki 1:55:36

Ortiz Yoldi, Iñigo 1:24:44

Orzanco Unzue, Raul 1:49:06

Oses Benito, Daniel 1:30:20

Oses Elizalde, Patricia 1:56:34

Oset Mateo, David 1:28:23

Osinalde, Alfredo 1:57:51

Ostiz Sevilla, Leticia 2:01:33

Otaduy López, Iñaki 1:43:37

Otano Gutierrez, Imanol 1:45:51

Otazu Abinzano, David 1:52:46

Otazu Ferrer, Raquel 2:13:07

Oteiza Goyeneche, Ioar 1:44:32

Oteiza Ariztia, Ana 2:13:19

Otxoteko Abuin, Jon 1:34:40

Pain Blanco, Alejandro 1:31:25

Palacios Guijas, Mirian 2:09:02

Palomino Alonso, Santi 1:22:20

Paniagua Rodríguez, Iñaki 1:39:53

Pardo Echauri, Iñigo 1:15:33

Pardo Resano, Manuel 1:36:49

Pascal Mendioroz, Chuma 1:33:45

Pascal Landa, Juanma 1:45:08

Pascua Moreno, Gorka 1:43:47

Pascual Barasoain, Diego 1:17:25

Pascual Retuerta, Jorge 1:25:59

Pascual Luri, Jose Luis 2:01:49

Paularena Gorraiz, Ibon 1:29:46

Pegito Igúzquiza, Ramón 1:40:26

Pejenaute Montolio, Jose 1:30:15

Pellejero Espinosa, Imanol 1:42:14

Pena Aznarez , Mikel 1:44:49

Peralta Arnedo, Carlos 2:05:50

Pereda García, Gotzon 1:50:55

Pereira Jimenez, Alvaro 1:15:33

Perez Unzurrunzaga, Ibon 1:14:04

Perez Ramos, Sonia 1:29:36

Perez Sanz, Daniel 1:32:18

Perez Beroiz, Pablo 1:33:03

Perez Jimenez, Javi 1:33:04

Perez Balerdi, Miriam 1:39:45

Perez Lopez, David 1:40:48

Perez Jimenez, Mario 1:44:04

Perez Ochoa, Patricia 1:49:05

Perez Astigarraga, Bruno 1:49:30

Perez Oroz, Javier Ignacio 1:49:46

Perez Gonzalez, Cesar 1:50:51

Perez Arellano, Lucia 1:57:25

Perez Martinez, Gerezi 1:57:53

Perez Fernandez, Alberto 2:05:30

Pérez De Castro, Alejandro 1:31:55

Pérez Zabalza, María V. 1:38:46

Pérez López, Pablo 1:43:02

Pérez Traguany, Alfonso 1:49:41

Pérez Litago, Uxue 1:57:25

Pérez Olleta, Carlos 2:00:35

Pérez Fernández, Javier 2:05:42

Pérez De Leiva, Humberto 2:29:29

Pérez Azpeitia, Juan M. 1:41:09

Pérez Sánchez , Inés 1:45:02

Perez De Albeniz, J. I. 2:42:12

Pérez De Ciriza, Alberto 1:37:42

Perez De Obanos, Jon 1:42:34

Pérez De Zabalza, Javier 1:45:40

Pérez De Ziriza Arraiza, Iker 1:41:52

Pérez-Nievas, J. A. 2:19:40

Perianez Salegui, Gorka 1:32:05

Perkaz Ereño, Alain 1:25:05

Perkaz Latienda, Eneko 1:46:23

Pernaut Salinas, Patxi 1:49:46

Pernaute, Benjamin 1:22:30

Pernaute, Txemi 1:44:33

Perrino Molinero, David 1:53:36

Petrina Jauregui , J. R. 1:25:10

Pidal Garcia, Laura 1:53:00

Pikabea Larralde, Ana 1:50:03

Pilar Garces , Mikel 2:03:23

Pina Otano, Fernando 1:43:37

Piñero Bravo, Ignacio 1:46:30

Placencia Chiquin, Alex 1:34:12

Platero Rodriguez, Ignacio 1:33:44

Platero Rodriguez, Andrés 1:33:44

Pombar Sainz, Angel 1:16:10

Porron Perez, Patxi 1:37:36

Portillo Zubieta, David 1:46:44

Pradilla Arrondo, Sonia 1:28:06

Prat Ostériz, Cristina 2:01:51

Preciado Pérez, Leroy 1:50:57

Prieto Calero, Santiago 1:43:39

Puig Ayestaran, J. Maria 1:54:46

Pulido Fontes, Laura 2:20:15

Puy Garcia, Igor 1:38:31

Quintana Ferraz, Miguel 1:29:27

Quintana Rezusta, Patricia 2:10:50

Rada Vergara, Miguel A. 2:21:14

Ramírez Perez, J. Ramón 1:29:16

Ramirez Burguillo, Jose 1:34:45

Ramirez Erro, Maiorga 2:08:29

Randez Sanchez, Agustin 1:40:27

Rández Pérez, Estefanía 2:06:00

Raya Zubiri, Jesús Miguel 1:43:53

Razquin Olazaran, Iosu 1:25:14

Razquin Sola, Mikel 1:56:53

Razquin Lizarraga, Fidel 2:03:09

Recalde Navas, Iñigo 1:52:18

Recari Lapuerta, Ángel M. 1:24:41

Redin Suescun, Eduardo 1:30:11

Redondo Pascual, Angel 2:07:43

Redrado Oviedo, Edward 1:25:15

Regueiro Ansia, Luis 1:26:43

Reinares, Aranzazu María 1:50:05

Rekalde Maestre, Jota 1:39:36

Rekondo Elizondo, Álvaro 1:53:43

Remírez Caballero, D.A. 2:07:48

Remon Ochoa, Alex 1:19:34

Reparaz Berastegui, J.I. 2:04:59

Requetibate, Ángel Luis 1:40:50

Resa Aguirre, Yolanda 2:41:50

Resano Soler, Adrián 1:35:21

Resano Lizaldre, Jose Luis 1:48:13

Reta Ibeas, Josean 1:40:28

Rey Gomez, Iñaki 1:13:52

Reyes Legarda, Evelin 2:02:23

Ria Pejenaute, Julio 1:25:54

Riaño Trifol, Alejandro 1:45:03

Ridruejo Echeverria, Iñigo 1:25:43

Rincon Yanguas, J. Antonio 1:50:55

Ripa Erice, Juan B. 2:01:33

Rivas Pinto, Oscar 1:51:59

Rivero Cardenas, Luis 1:42:56

Roanes Peralta, Dani 1:44:21

Rodrigo Moler, Mikel 1:38:47

Rodrigo Pérez, Hodei 1:42:09

Rodrigo Marín, Euken 1:50:14

Rodrigo Chueca, Aritz 1:47:49

Rodríguez, Antonio 1:22:57

Rodríguez Gainza, Pablo 1:26:17

Rodríguez Vega, Jaime 1:29:20

Rodríguez Ollo, Jorge 1:49:42

Rodríguez Anido, Ion 1:58:45

Rodríguez, Fco Javier 2:11:04

Rodríguez Larrañaga, P. 1:28:28

Rodríguez Arrios, Fco. J 1:45:19

Rodríguez Ríos , Montxo 1:33:27

Rodríguez, Estefania 1:54:56

Romay Cambón, J. Carlos 1:55:22

Romeo Ruiz, Aritz 1:43:56

Romero Panizo, J.F. 1:42:08

Romero Peral, Sergio 1:51:19

Romero Romero, Miguel 2:02:57

Romero Villacrez, Sarai 2:14:30

Ronchel Amatriain, Carlos 1:42:17

Ros Zuasti, Carlos 1:28:10

Ros Miñon, Luis 1:39:37

Ros Zuasti, Ricardo 1:40:19

Rovira Rocasalbas, Sergio 1:42:22

Royo Goldaracena, Iñigo 1:53:01

Rubio Baines, Iñigo 1:26:50

Rubio Ruiz, Jorge 1:30:08

Rubio Ruiz, Iker 1:39:51

Rubio Imas, Elias 2:17:49

Ruiz Echarri, David 1:21:22

Ruiz Del Castillo, Luis M. 1:21:59

Ruiz Mihura, Koldo 1:24:11

Ruiz Ruiz De Eguino, Felipe 2:00:45

Ruiz Martinez, Roberto 2:03:11

Ruiz De Apodaca, Ángel 1:34:31

Ruiz De Arkaute, Asier 1:33:37

Ruiz De Erenchun, Coralie 1:37:38

Ruiz De Erenchun, Eduardo 1:35:44

Ruiz De Erentxun Jon 2:11:13

Ruiz De Gaona Lana, Javier 2:11:54

Rupérez, Lorena 1:35:46

Rus Pereira, Jesus 1:46:43

Saa Ruiz, Jairo Alexander 1:23:57

Sacco Betelu, Miriam 2:15:38

Sáez López , Florencio 1:36:55

Sagardui Mendieta, Zigor 1:37:06

Sagüés García, Mikel 1:16:30

Sagüés García, Xabier 1:36:07

Sainz Ibañez, Sergio 1:15:59

Sainz Valer, Inma 1:24:38

Sainz Arce, Javier 1:34:45

Sainz Gainzarain, Tanya 1:44:53

Salas Caballero, Jesus 1:49:47

Salas Rodríguez , Juanjo 1:55:08

Salaverria Zarrazquin, Iñaki 1:44:53

Salcedo Gómez, Mikel 2:00:35

Salcedo Gomez, Manolo 2:00:35

Salinas Goñi, Mikel 1:16:49

Salinas García, Carlos 1:45:09

Salinas Alcalde, Alberto 1:53:36

Salvador Ramirez, Angel 1:29:56

Salvatierra Mañeru, Angel 1:36:26

Salvatierra Cambra, Laura 2:15:58

Salvoch, Alejandro 1:26:27

San Juan Osma, Mertxe 2:07:46

San Martín, Erkuden 1:31:54

San Martin Gonzalez, M.A. 1:42:00

San Martín, Karlos 1:32:10

San Miguel Puig, Jon 1:26:14

Sancet Ortiz, Dioni 1:44:04

Sánchez Blanco, Carlos 1:22:00

Sánchez, Maddi 2:00:18

Sánchez Sanz, Rafael 2:03:30

Sánchez Ariz, Daniel 1:24:16

Sánchez Iriso, Eduardo 2:06:56

Sánchez, Miguel 2:14:30

Sánchez Morata , Jesús J. 1:28:21

Sánchez Rodríguez, J.M. 2:01:25

Sancho Sainz, Carlos 1:16:34

Sancho Iribertegui, M.J. 1:43:13

Sandúa Mañú, Richard 1:36:15

Sangalo Donlo, Ignacio 1:34:19

Sangalo Blanco, Ricardo 1:52:07

Sanguesa Sanchez, David 1:37:22

Sanmartin Urzay, M. Ángel 1:23:54

Santacara Alfaro, Raul 1:50:43

Santafé Rodrigo, Guzmán 1:40:43

Santesteban, Ruben 1:33:46

Santesteban Otazu, Raul 1:42:47

Santidrian Saez, Xabier 1:47:54

Santos Garcia, Aimar 1:45:26

Santos Sanchez, Ivan 1:46:20

Santos Pastoriza, Alberto 1:52:34

Santos Iglesias, Fco Javier 1:52:48

Sanz García , Carlos 1:25:56

Sanz Vergara, Kike 1:29:30

Sanz Garrido, Angel 1:40:41

Sanz Calvo, Sara 2:12:12

Sanz Azkona , Juankar 1:31:00

Sanzol Jimenez, Adolfo 1:35:43

Sanzol Marco, Carlos 1:39:48

Saralegi Altzate, Ion Endika 1:27:44

Saralegui Alzate, Beñat 1:12:48

Sarasa Amatriain, Alfredo 1:23:21

Sarasa Etxegia, Beatriz 1:49:43

Sarasola, Elene 2:02:09

Sardina Chavez, Iban 1:30:30

Sardina Chavez, Mikel 1:48:21

Sarobe Ezponda, Pablo 2:16:14

Sarries Martinez, Luis 1:49:49

Saso Martinez, Carlos 1:45:26

Satrustegi Untzilla, Mikel 1:16:15

Satrustegi Untzilla, Joseba 1:36:21

Satrustegi Gorostegi, Iñaki 2:43:24

Schulz , Nadine 2:00:39

Sebastian Gil, Diego 1:36:59

Sebastian Gil, Daniel 1:46:11

Sebastião Da Silva, Ozeias 1:43:02

Segura Rudi, Marta 1:51:55

Seminaio Gil, Ana 1:59:56

Seminario Seminario, Aitor 1:18:33

Serrano Caro, Manuel 1:23:22

Sesma Alzueta, Txutxi 1:25:18

Sesma Arrondo, Gregorio 1:52:17

Sestorain Saralegui, Lierni 1:57:43

Seta Ortubia, Jose Oscar 1:38:21

Setuain Zudaire, Miguel A. 1:38:46

Sierro Martin, Mateo 2:00:04

Simon Ricart, Aurora 2:01:26

Sirera Ibarluzea, Txomin 1:18:27

Sisamón Lázaro, Patricia 1:53:02

Sobejano Ramos, Miguel 2:11:47

Sobredo Paz, Ivan 1:20:44

Sola García, Eneko 1:31:32

Sola Jimeno, Peio 1:33:24

Sola Martín, Jorge 1:34:14

Sola Ugarte, Eriz 1:48:33

Sola Sanz, Carmina 1:59:56

Sola Sanz, Clara 2:01:47

Sola Larraya, Lola 2:03:46

Sola Zúñiga, Helena 2:04:19

Sola Arrondo, Cristina 1:27:37

Sola Hidalgo, Jesus 1:41:07

Solana Arocena, Iñigo 1:43:42

Solana Basterra, Iosu 1:48:26

Solano Sebastian, Roberto 1:22:14

Sorbet Leoz, Jaime 1:42:59

Soria Echarte, Maite 1:32:50

Soria Fuertes, Alberto 2:01:21

Soria Fuertes, David 2:03:43

Soria Magaña, Jose Luis 2:03:43

Soroa Onsalo, Angel 1:46:46

Soto González, María A. 1:35:18

Soto Valle, Roberto 1:53:23

Soto Escudero, Javier 2:04:25

Soto Carricas, Joaquin 1:54:28

Suarez Beguiristain, Javier 1:35:18

Suarez Ramos, Javier 1:59:23

Suarez Riveros, Sandra R. 2:07:27

Sypula Sypula, Gregor 1:52:42

Tabar Jurío, Santiago 1:44:54

Tapias Mateu, Xavier 1:24:39

Tejeria Alberdi, Carmen 1:58:50

Tellechea, Txomin 1:27:12

Telletxea Gonzalez, Mikel 1:24:11

Telletxea Zaldain, Iñaki 1:25:39

Tello Jimenez, José 1:38:26

Tenesaca, Johnny 2:34:14

Tenorio Perez, Javier 1:50:08

Tere Olaiz, Sergio 1:43:55

Teribia Perez, Javier 1:56:13

Terren Miramon, Fco J. 1:40:07

Tomás Malón, Paula 1:49:55

Tomás Malón, Miguel 1:49:56

Toro Martinez, Mar 1:49:49

Torreblanca, Alfredo 1:37:59

Torrent Les, Chechu 1:40:43

Torrents Lizar, Iñigo 1:41:39

Torres Ruiz, Nieves 1:35:33

Torres Martin, Miguel 1:51:56

Trinidad Velaz, Igor 1:30:39

Txueka Marin, Maitane 1:41:38

Ubieto Aranguren, Xabier 1:30:32

Ubiria Sarasola, Ainhoa 2:01:18

Ucar Sola, Mikel 1:28:29

Ucar Saralegui, Ioseba 1:39:11

Ucar Lerga, Eduardo 1:50:29

Ucar Diaz, Mikel 2:00:39

Ugarte Santiñán, Iván 1:54:47

Ugarte Olabe, Maddi 1:58:59

Ugarte Alberdi, Alberto 1:59:00

Uhalte Nagore, Nerea 1:58:59

Uhalte Nagore, Andoni 1:59:00

Uitzi Goikoetxea, Naiara 2:04:30

Unzu Izco, Javier 1:41:31

Unzu Martínez , Eduardo 1:53:04

Unzue Echeverria, Maite 1:57:52

Urbeltz Segura, Eduardo 1:58:26

Urbeltz Tanco, Uxue 1:58:28

Urbicáin García, César 1:49:01

Urbiola Yoldi, Mikel 1:26:25

Urbiola Laparra , José 1:30:43

Urchegui Iñarga, M. C. 1:40:02

Uriarte Taberna, Jacobo 1:29:28

Uribeetxebarria R., Leire 1:26:01

Urkia Itsaso, Sara 1:50:33

Urkiola Barral, Eder 1:53:09

Urmeneta Gil, Gabriel 1:27:46

Urmeneta Tejero, Mariam 1:47:04

Urra Sáez , Raul 1:28:21

Urra Nuin, Mikel 1:33:54

Urra Itoiz, José Luis 1:54:38

Urriza García, Pedro 1:52:57

Urriza Zubieta, Ainara 2:18:58

Urrutia Barberena, Pello 1:33:12

Urrutia Echecon, Ignacio 1:48:19

Urtasun Osta, Daniel 1:24:31

Urtasun Villanueva, Javier 1:38:46

Usoz Aldea, Patricia 2:22:58

Utiel Gomez, Bruno 2:00:35

Valencia Martinez, Maider 1:31:37

Valencia Urdin, Ivan 1:45:18

Valencia R., Natalia 1:51:45

Valencia Otxoaerrarte, D. 2:04:00

Valentí Azcarate, Victor 1:35:08

Valero Gomez, Rafael 1:34:52

Valles Pueyo, Esther 1:36:21

Vallespin Ruiz, David 1:20:47

Vaquero Martinez, Beatriz 1:42:58

Varea Martinez, Ruben 1:42:32

Vazquez Sola, Sergio 1:49:46

Velasco Arrastia, Iñigo 1:52:03

Velasco Arizaleta, Jesús 2:14:34

Vélaz Arizmendi , Xabier 1:54:10

Velázquez Lizasoáin, B. 2:00:08

Velázquez Goya, Carlos 2:32:35

Vera Beorlegui, Alberto 1:35:21

Vera Janin, Marta 1:44:17

Verdugo Markotegi, Iban 1:28:49

Vertiz Arrastio, Martin 1:32:26

Viana Arzoz, Eneko 1:53:12

Vicente Garcia, Raul 1:24:09

Vicente Crespo, Enrique 1:30:47

Vicente Morteruel, F.Javier 1:45:09

Vidaurre Puyol, Arantxa 1:53:51

Vidondo Zudaire, Carlos 2:08:04

Viedma García, Alejandro 1:32:09

Viela Garro, Pablo 1:41:18

Viela Garro, Alfredo 2:22:48

Vilariño Horna, Jose M. 1:58:03

Vilas Villaplana, Miguel A. 1:28:53

Villafranca Uriel, Juan C. 1:54:01

Villalobos Bruna, Edu 1:32:34

Villanueva Ibarra, Roberto 1:17:35

Villanueva Frances, Josu 1:36:19

Villanueva Urabaien, Beñat 1:41:42

Villanueva Aldaya, Maider 1:58:09

Villanueva Burdaspar, A. 2:06:12

Villaverde Castaño, P. 1:53:42

Villoria Oyarbide, Luis E. 1:29:26

Vital Corres, Jon 1:42:45

Vitoria Jimenez, José J. 1:35:38

Vouillat Marchand, Txomin 1:33:47

Wagner Wagner, Thomas 1:50:04

Yagüe García, Ismael 2:11:40

Yanci Irigoyen, Adur 1:25:54

Yanguas Yanguas, Asier 1:41:29

Yanot Ruiz , Joxean 1:54:25

Yarnoz Turullols, Miguel 2:09:13

Yerro Yerro, Felix 2:11:09

Yoldi Bengoechea, Alberto 1:30:42

Yurramendi Aleman, E. 1:36:57

Yurss Arruga, Ignacio 1:44:39

Zabaleta Ros, Iñigo 1:34:30

Zabaleta Zabaleta, Jose A. 1:39:16

Zabalza Rodriguez, David 1:38:22

Zabalza Lopez, Pedro 1:44:26

Zabalza Azcona, Eneko 1:49:04

Zabalza Aguirre, Ricardo 1:56:36

Zalba Salaberri, Fermin 1:49:19

Zambrano López, Daniel 1:18:47

Zambrano Lerma, Fco.J. 1:43:32

Zamora Arregui, Joxe Mari 1:43:03

Zapata Flamarique, Jesus 1:23:05

Zapateria Munarriz, G. 1:15:17

Zarranz Alli, Eva 1:49:43

Zarranz Villanueva, Javier 1:52:27

Zayat Izu, David 1:17:08

Zuazua Fuertes, Raquel 2:06:10

Zubeldia Laborda, Patxi 1:32:08

Zubieta Mozaz, Jesus A. 1:50:31

Zubillaga Ruiz, Iker 1:46:21

Zudaire Latienda, Pedro 1:28:07

Zuloaga Oar-Arteta, Iokin 1:31:41

Zuloaga Oar Arteta, Alex 1:38:35

Zuñiga Romeo, Eduardo 2:02:06

Zúñiga Lacruz, Javier 1:21:57

