Los favoritos no fallan en Bera
Oier Ariznabarreta logra su octava victoria consecutiva en la Media Maratón de montaña; Ainara Urrutia suma su primer triunfo
XVII MEDIA MARATÓN DE BERA
Absoluta masculina (21 km)
1. Oier Ariznabarreta (Durango) 1h41:39
2. Beñat Katarain (Goierri) 1h45:20
3. Imanol Kañamares (Hiru Herri) 1h46:12
4. Ion Sola (Hiru Herri) 1h46:30
5. Josu Urrestarazu (Idiazabal) 1h47:00
Absoluta femenina (21 km)
1. Ainara Urrutia (Domusa) 2h04:36
2. Maddalen Jiménez (Hiru Herri) 2h15:10
3. Ane Elzaurdia (Manttale) 2h15:31
4. Leire Elola (Soronea Amma) 2h15:41
5. Irene Artazcoz (Hiru Herri) 2h16:07
Gazte Trail masculina (juvenil, 10 km)
1. Manex Etxeberri 47:14
2. Unax Hernando 50:49
3. Eder Tapia (Hiru Herri) 51:44
4. Oihan Urroz (Manttale) 52:06
5. Josu Etxepeteleku (Manttale) 52:23
Gazte Trail femenina (juvenil, 10 km)
1. Oihana Urruti (Manttale) 57:29
2. Madi Lizarraga (Dantzaleku) 1h17:12
Txiki Trail masculino (cadete 5 km)
1. Julen Badiola 26:58
2. Javier Larrea 29:05
3. Ortzadar Iratzoki 29:42
Txiki Trail femenina (cadete 5 km)
1. Lide Etxarri (Jurramendi) 33:48
2. Anne Gómez (Paz Ziganda) 39:36
3. June Iturria (Paz Ziganda) 43:10
Txiki Trail masculino (infantil 5 km)
1. Víctor Fernández (Dantzaleku) 29:15
2. Aratz Pardo (Arrano) 29:15
3. Mikel Señas (Hiru Herri) 30:22
Txiki Trail femenina (infantil 5 km)
1. Saioa Cenoz (Zabalarte) 36:08
2. Maider Gorraiz (Zabalarte) 37:42
3. Lide Lizeaga 38:23