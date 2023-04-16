Los favoritos no fallan en Bera

No ha habido lugar a la sorpresa en Bera. Eran los grandes favoritos a ganar la Media Maratón de montaña de la localidad y, este domingo 16 de abril por la mañana, no fallaron, cumpliendo con ese papel previo en una fresca mañana de carrera, con nubes al inicio y claros después.

Oier Ariznabarreta sigue con su21 kilómetros (2.700m+), mientras que Ainara Urrutia se estrenaba con autoridad en el palmarés de una cita que ha reunido, en su decimoséptima edición, a 491 corredores (453 cruzaban la meta). sigue con su idilio con la prueba de Bera y firmó la que es su octava victoria consecutiva en sus, mientras quese estrenaba con autoridad en el palmarés de una cita que ha reunido, en su decimoséptima edición, a(453 cruzaban la meta).

El corredor de Durango, con un tiempo de 1h41:39 -lejos del récord que él mismo ostenta desde 2014 con 1h37:30- y ganando además el premio de 150 euros añadido al pasar primero la meta volante de Ibardin, ha logrado el triunfo por delante de otros dos grandes especialistas como Beñat Katarain e Imanol Kañamares.

LOREA ARROABARRENA

Por su parte, en su primera experiencia, la corredora de Aretxabaleta ha impuesto su calidad y estado de forma de forma aplastante al resto de sus rivales. Urrutia, con 2h04:36 (un tiempo también bastante alejado al récord de la carrera que mantiene Ainhoa Sanz con 1h56:56 desde 2019) aventajó en 11 minutos a la segunda clasificada, la local Maddalen Jiménez (Hiru Herri) mientras que completó el podio otra corredora de la localidad: Ane Eltzaurdia (Manttale).

LOREA ARROABARRENA

Juegos Deportivos de Navarra tras una primera jornada que estuvo encuadrada en La prueba, además, incluyó la segunda cita de la competición incluida esta temporada de carreras por montaña entras una primera jornada que estuvo encuadrada en la reciente Jurramendi Montejurra Trail de Ayegui

XVII MEDIA MARATÓN DE BERA

Absoluta masculina (21 km)

1. Oier Ariznabarreta (Durango) 1h41:39

2. Beñat Katarain (Goierri) 1h45:20

3. Imanol Kañamares (Hiru Herri) 1h46:12

4. Ion Sola (Hiru Herri) 1h46:30

5. Josu Urrestarazu (Idiazabal) 1h47:00

Absoluta femenina (21 km)

1. Ainara Urrutia (Domusa) 2h04:36

2. Maddalen Jiménez (Hiru Herri) 2h15:10

3. Ane Elzaurdia (Manttale) 2h15:31

4. Leire Elola (Soronea Amma) 2h15:41

5. Irene Artazcoz (Hiru Herri) 2h16:07

Gazte Trail masculina (juvenil, 10 km)

1. Manex Etxeberri 47:14

2. Unax Hernando 50:49

3. Eder Tapia (Hiru Herri) 51:44

4. Oihan Urroz (Manttale) 52:06

5. Josu Etxepeteleku (Manttale) 52:23

Gazte Trail femenina (juvenil, 10 km)

1. Oihana Urruti (Manttale) 57:29

2. Madi Lizarraga (Dantzaleku) 1h17:12

Txiki Trail masculino (cadete 5 km)

1. Julen Badiola 26:58

2. Javier Larrea 29:05

3. Ortzadar Iratzoki 29:42

Txiki Trail femenina (cadete 5 km)

1. Lide Etxarri (Jurramendi) 33:48

2. Anne Gómez (Paz Ziganda) 39:36

3. June Iturria (Paz Ziganda) 43:10

Txiki Trail masculino (infantil 5 km)

1. Víctor Fernández (Dantzaleku) 29:15

2. Aratz Pardo (Arrano) 29:15

3. Mikel Señas (Hiru Herri) 30:22

Txiki Trail femenina (infantil 5 km)

1. Saioa Cenoz (Zabalarte) 36:08

2. Maider Gorraiz (Zabalarte) 37:42

3. Lide Lizeaga 38:23

Absoluta Media Maraton de Bera 2023 Descárgatelo

Gazte Trail 2023 Descárgatelo